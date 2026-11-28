تقبل إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه لا يزال متأخراً بفارق واضح عن آرسنال من حيث التطور والانسجام، لكنه شدد على عزمه أن يكون نداً لمتصدر الدوري الإنجليزي عندما يلتقي الفريقان في قمة مباريات الجولة الـ12، الأحد.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا) أن مانشستر سيتي يتوجه إلى «ملعب الإمارات» لمواجهة آرسنال، متأخراً بفارق ست نقاط عن فريق المدرب ميكيل أرتيتا في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال مبارياته الأربع الأخيرة.

ويأتي هذا التراجع المفاجئ بعد بداية قوية لمانشستر سيتي، الذي استهل مشواره في الموسم بتحقيق سبعة انتصارات متتالية، لكن ماريسكا يرى أن افتقار فريقه إلى الخبرة والانسجام، مقارنة بمنافسه، يفسّر جانباً من الصعوبات التي واجهها مؤخراً.

وقال ماريسكا، الذي تولى المسؤولية خلفاً للإسباني جوسيب غوارديولا الصيف الماضي: «تُوج آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي، وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا يوضح مدى قوته في الوقت الحالي».

وأضاف المدرب الإيطالي: «سنحاول بذل قصارى جهدنا للفوز بالمباراة، لكن لا شك في أنهم الأفضل حالياً، بعدما فازوا بلقب الدوري».

وتابع: «كنا في صدارة الدوري لمدة شهرين ونصف الشهر، والآن لم نعد هناك، والجميع يعقد المقارنات، وهذا أمر مفهوم، لكن بالنسبة لي هناك فريق يعمل معاً منذ سبع سنوات، في مقابل فريق يعمل معاً منذ أربعة أشهر فقط، ولا يمكن المقارنة بينهما».

وأوضح: «أظهرنا بالفعل قوتنا هذا الموسم من خلال الفوز بمباريات مهمة خارج ملعبنا، أمام مانشستر يونايتد في (أولد ترافورد) وليفربول في (أنفيلد)، وهما مواجهتان مهمتان. ومباراة الأحد تمثّل اختباراً آخر، وقد أثبتنا بالفعل قدرتنا على الفوز في مثل هذه المباريات، ويمكننا تكرار ذلك».

وأكد ماريسكا رضاه إلى حد كبير عن الأداء العام لفريقه، لكنه أشار إلى أن إهدار الفرص، إلى جانب بعض الأخطاء الدفاعية، كلفاه الكثير من النقاط.

وقال: «مشكلتنا في الفارق بين الفرص التي نصنعها وتلك التي نسمح للمنافسين بالحصول عليها».

وأضاف: «علينا أن نكون أكثر صلابة، وألا نستقبل الأهداف، ومع الجودة التي نمتلكها، والعدد الكبير من الفرص التي نصنعها في كل مباراة، يتعيّن علينا بالتأكيد أن نكون أكثر فاعلية أمام المرمى وأن نسجل أهدافاً أكثر».

وأكمل: «نحتاج إلى الفوز بالالتحامات الثنائية، والسيطرة على الكرات الثانية، وإظهار الشخصية داخل الملعب. لكنها مباراة جيدة بالنسبة إلينا لمعرفة مدى قوتنا الشخصية وفهم وضعنا بصورة أفضل».