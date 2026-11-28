أكد سامي قمصان، المدير الفني المؤقت للأهلي المصري، أن فريقه يواجه منافساً قوياً ومنظماً عندما يستضيف أول أغسطس الأنغولي، الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، مشدداً على ثقته بلاعبيه وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية.

وتعد هذه المباراة هى الأولى لقمصان منذ توليه المسؤولية الفنية للأهلي بصورة مؤقتة عقب إقالة المغربي الحسين عموتة.

وقال قمصان، خلال المؤتمر الصحافي للمباراة السبت، إن أول أغسطس يملك لاعبين مميزين في جميع المراكز، وإن الجهاز الفني يعد الفريق للمواجهة من جميع الجوانب، مع اهتمام خاص بالإعداد النفسي.

وأضاف: «شخصية الأهلي دائماً كلمة السر، ولدينا ثقة كبيرة في اللاعبين، والرهان على ما يتمتعون به من طموحات ودوافع لإرضاء الجماهير».

وأوضح قمصان أن تدريب الأهلي يمثل شرفاً كبيراً له، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يتولى إعداد الفريق، بينما يقع العبء الأكبر على اللاعبين في ترجمة الأفكار الفنية إلى أداء داخل الملعب.

محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي المصري (النادي الأهلي)

من جانبه، أكد محمد الشناوي، قائد الأهلي، جاهزية الفريق للمباراة، وقال: «نعد الجميع بأن نعمل على عودة الفريق إلى مساره المعتاد، ولدينا ثقة كبيرة في أننا قادرون على تجاوز هذه المرحلة».

وأضاف الشناوي أن الفترة الماضية كانت صعبة بسبب التغييرات التي طرأت على الفريق، موضحاً أن اللاعبين تحدثوا فيما بينهم عن أهمية استعادة مستواهم المعهود، وأن تركيزهم ينصب حالياً على مواجهة أول أغسطس وتطبيق أفكار الجهاز الفني.

وتابع: «نخوض مباراة أول أغسطس على ملعبنا وبين جماهيرنا التي نراهن عليها ونثق في دعمها».

وقدم قمصان والشناوي، في مستهل المؤتمر الصحافي، العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري، وتمنى قمصان الشفاء للمصابين، بينما أكد الشناوي تضامن الأهلي مع أسر الضحايا.