حرم ماركو بيتسيكي متسابق «أبريليا» منافسه مارك ماركيز متسابق «دوكاتي» المتوج حديثاً بلقب بطولة العالم للدراجات النارية من حصد مركز أول المنطلقين في سباق الجائزة الكبرى الأخير بالنسبة له، وذلك بعد أن حطم الرقم القياسي للفّة في فالنسيا، السبت.

وكان ماركيز، الذي سيعتزل بعد الجولة الأخيرة من الموسم، قد حطم الرقم القياسي للفّة خلال التجارب الأولى، الجمعة، وكرر إنجازه البطولي أمام جماهيره المحلية في التجارب الثانية، السبت.

ومع ذلك، لم يحتفظ بالصدارة مدة طويلة، حيث كان بيتسيكي أسرع منه بنحو نصف ثانية، محطماً حاجز الدقيقة و28 ثانية للمرة الأولى على حلبة «ريكاردو تورمو»، مسجلاً زمناً قدره 1:27.844 دقيقة.

وانضم إليهما في الصف الأول راؤول فرنانديز، متسابق تراك هاوس، بينما احتل أليكس، شقيق ماركيز، المركز الرابع.

وقال بيتسيكي: «ليست لديَّ أي فكرة (عن كيفية تحقيق هذه السرعة)؛ لأنني كنت أتوقع أن أكون سريعاً، لكن في تلك اللفة كان كل شيء مثالياً تقريباً، وكان زمن اللفّة مذهلاً. سيكون هذا الصف الأول صعباً؛ لأن مارك سريع جداً، وراؤول سريع جداً هنا».

مارك ماركيز يحتفل بلقب العالم في آخر سباقاته بفالنسيا (إ.ب.أ)

ويحمل ماركيز الرقم القياسي لأكبر عدد من مرات الحصول على مركز أول المنطلقين في بطولة العالم للدراجات النارية برصيد 78 مرة، لكنه حتى هو أعجب بزمن اللفة الذي سجله بيتسيكي.

وقال ماركيز، الذي فاز مع ذلك بسيارة «بي إم دبليو» أخرى، هي التاسعة في مسيرته، لكونه المتسابق الأكثر جمعاً للنقاط في التجارب التأهيلية طوال الموسم: «كانت لفة خيالية. عندما رأيت (1:27.844 دقيقة)، استسلمت. حتى أنا لا أحاول لأن ذلك كان مستحيلاً. أريد أن أستمتع، هذا الأسبوع، على الحلبة وخارجها. أنا أستمتع كثيراً وسعيد جداً بوجودي هنا، وسعيد جداً أيضاً بالفوز بالسيارة».

ورغم أن ماركيز حسم لقب بطولة العالم للمرة الثامنة، مطلع الأسبوع الماضي، في البرتغال، فإن بيتسيكي سيتنافس مع زميله في الفريق خورخي مارتين على المركز الثاني في البطولة.

وسيبدأ مارتين، الذي يتقدم على بيتسيكي بفارق نقطتين، السباق من المركز الخامس على خط الانطلاق، بينما يكمل فابيو دي جيانانتونيو (في آر 46 ريسنغ) الصف الثاني.