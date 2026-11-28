كشف نموذج افتراضي ثلاثي الأبعاد يحاكي منارة الإسكندرية أسرار واحدة من عجائب الدنيا السبع، التي تُعد تحفةً في الهندسة المدنية استطاعت الصمود أمام 18 زلزالاً على مدار 16 قرناً. وأسهمت عمليات إعادة البناء والمحاكاة في فهم كيفية تصميم هذا الصرح الأسطوري.

وعادت منارة الإسكندرية إلى الحياة مجدداً، بعد أكثر من 2000 عام على تشييدها، بفضل نتائج الأبحاث العلمية وتوظيف تقنيات العوالم الافتراضية. وللمرة الأولى، يكشف نموذج افتراضي ثلاثي الأبعاد عن كيفية بناء هذه التحفة الهندسية، التي ارتفعت نحو 100 متر فوق سطح البحر الأبيض المتوسط، وظلت مهيمنة على ساحله قرابة 16 قرناً، قبل أن ينطفئ نورها.

وتكشف أبحاث يقودها «مركز دراسات الإسكندرية» (CEAlex)، التابع للمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية، عن مزيد من أسرار المنارة. ويقود هذه الأبحاث عالمة الآثار والمهندسة المعمارية إيزابيل هيري.

وقالت هيري، التي تتولى إدارة أعمال التنقيب تحت الماء في موقع المنارة منذ عام 1997، وتشرف على مشروع «فاروس»، في بيان صدر، الجمعة: «كان العمل على مدار 30 عاماً في التنقيب تحت الماء عن (فاروس)، أول ناطحة سحاب في تاريخ البشرية، تجربة استثنائية. ومن خلال هذا المشروع، أصبح بإمكاننا أخيراً تفسير طبيعة هذا البناء المتطور للغاية».

عالمة الآثار إيزابيل هيري في أثناء توثيق بعض الأعمال تحت الماء (مركز دراسات الإسكندرية)

ومنذ بدء عمليات التنقيب تحت الماء، يواصل مركز دراسات الإسكندرية أعماله في الموقع. وحتى الآن، وثّق الباحثون 4896 كتلة حجرية ونحو 3 آلاف قطعة معدنية مستخدمة في البناء، على أعماق تتراوح بين 4 و9 أمتار، وفي مساحة تمتد لنحو هكتارين (4.9 فدان).

وفي يونيو (حزيران) 2025، تمكن الفريق البحثي من انتشال أضخم الكتل الحجرية من مياه ميناء الإسكندرية، ومن بينها العتبة العلوية وقوائم الباب الضخم، التي تراوحت أوزانها بين 70 و80 طناً، والعتبة السفلية للباب، وألواح حجرية كبيرة يصل وزن الواحد منها إلى 40 طناً. كما شملت المكتشفات عناصر قاعدية أُعيد استخدامها من أهرامات الدولة القديمة في مصر، وأجزاء من صرح معماري لم يكن معروفاً من قبل، يتمثل في بوابة ضخمة (بيلون) ذات طراز مصري، شُيّدت باستخدام تقنيات يونانية.

ووفقاً للباحثين، أسهمت هذه الاكتشافات في تعميق فهم الموقع، وفتحت آفاقاً جديدة لدراسة الخيارات المعمارية والتأثيرات التقنية التي أسهمت في تشييد مثل هذه المنشآت الضخمة. ومع ذلك، لم تكن الأدلة الأثرية وحدها كافية لإتمام عملية إعادة البناء، إذ لا يمثل الجزء المكتشف من الموقع المغمور تحت الماء سوى أقل من 10 في المائة من الهيكل الأصلي.

حياة ثانية

ولسد هذه الثغرات، حصر الباحثون المصادر التي تصف هذا الأثر المعماري وصنّفوها، وشملت العملات المعدنية، والمصابيح المصنوعة من الطين المحروق (التراكوتا)، والفسيفساء، والزجاج المنقوش، إلى جانب وثائق عربية من العصور الوسطى تقدم أوصافاً دقيقة لهندسة المنارة.

وتمثّل التحدي الأساسي في فهم الكيفية التي شُيّد بها هذا الهيكل فعلياً. ولهذا الغرض، تعاونت هيري مع فريق من المهندسين في مؤسسة «داسو سيستيم» لإعادة بناء المنارة باستخدام تقنيات النمذجة ثلاثية الأبعاد. وأتاح هذا العمل أيضاً محاكاة المتانة الميكانيكية للهيكل، وتقييم قدرته على مقاومة الزلازل، بما ساعد في تفسير أسباب صموده على مدار 16 قرناً.

واستخدمت هيري والمهندسون تقنية «1:1 تيليبورت»، التي أتاحت لهم الدخول إلى نموذج افتراضي للمنارة بالحجم الحقيقي، واستكشاف تفاصيله وتنقيح عملية إعادة البناء. ولم يقتصر النموذج على إظهار الهيكل المعماري، بل شمل أيضاً السياق المحيط به، كاشفاً عن تخطيط هندسي بالغ التميز.

وقال تيبو دو تيرسان، رئيس مؤسسة «داسو سيستيم»: «كانت منارة الإسكندرية تحفةً في الهندسة المدنية، إذ صمدت أمام 18 زلزالاً».

وأضاف: «ساعدتنا عمليات إعادة البناء والمحاكاة ثلاثية الأبعاد على فهم كيفية تصميم هذا الصرح، كما منحت هذه الأعمال المنارة حياة ثانية، من خلال إتاحة إمكانية زيارتها افتراضياً».