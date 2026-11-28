أكد الممثل والمخرج الأميركي جون تورتورو أن حصوله على الجوائز والتكريمات لا يدفعه إلى استعادة نجاحاته السابقة بقدر ما يحفزه على خوض تجارب جديدة، مقرّاً بأنه يشعر أحياناً بالقلق من فقدان قدرته على الإبداع، رغم مسيرته الممتدة في السينما والمسرح والتلفزيون. وأوضح أن الابتعاد المؤقت عن العمل يمثل بالنسبة إليه وسيلة لاستعادة طاقته وتجديد حماسه، قبل أن يعيد نص جديد أو مشروع مختلف تجديد رغبته في العمل.

وقال تورتورو، في حوار مع «الشرق الأوسط»، على هامش تكريمه في الدورة الـ23 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، إنه يتعامل مع التكريم بوصفه تشجيعاً على التقدم وليس مناسبة للعودة إلى الماضي، موضحاً أن مسيرته تضم أعمالاً يشعر بالفخر تجاهها، وأخرى يفضل عدم الحديث عنها، لكنه لا ينشغل كثيراً بتقييم ما أنجزه، خصوصاً مع استمرار رغبته في اكتشاف شخصيات وحكايات لم يسبق له تقديمها.

وأشار إلى أن هذه الرؤية تنعكس على اختياراته الفنية، ومن بينها تجربته في فيلم «The Only Living Pickpocket in New York»، الذي يتناول التحولات التي تفرضها الحياة المعاصرة على الإنسان. وأكد أن ما جذبه إلى سيناريو الفيلم هو بناؤه الدرامي المحكم، وما يتسم به من رقة وحس إنساني واهتمام بشخصيات تنتمي إلى عوالم مختلفة، إلى جانب نضج المعالجة التي تتناول التوتر بين العالم التقليدي والتحولات الرقمية المتسارعة.

جون تورتورو تحدث عن مشواره السينمائي (مهرجان مراكش السينمائي)

وأوضح أن الفيلم يتناول شخصية تجد نفسها مضطرة إلى إعادة ترتيب حياتها بعدما تتغير الظروف المحيطة بها، سواء بسبب تدهور الحالة الصحية لزوجة الشخصية أو التحولات التي طرأت على طبيعة عمله نتيجة تراجع التعامل بالنقود الورقية. ولفت إلى أن هذه التغيرات تضع الإنسان أمام تحديات يصعب عليه التحكم في مجرياتها، وهو ما يمنح الحكاية أبعاداً إنسانية تتعلق بالتكيف مع الخسارة والتغير المستمر.

وشدد تورتورو على أهمية منح الفنان نفسه فرصة للتوقف بين التجارب، بدلاً من التعامل مع الراحة بوصفها انقطاعاً عن الإبداع، موضحاً أن هذه الفترات تساعده على تجديد اهتمامه بالمشروعات المقبلة، وتمنحه القدرة على العودة إلى العمل بحماس مختلف، وهو ما يفسر استمرار بحثه عن تحديات فنية جديدة رغم السنوات الطويلة التي قضاها أمام الكاميرا وخلفها.

وكشف تورتورو عن استعداده للتعاون مجدداً مع الممثل الأميركي توني شلهوب في عرض مسرحي خلال الربيع المقبل، مستعيداً تجربتهما المشتركة في مسلسل «Monk»، ومؤكداً أن العلاقة التي تجمعهما تتجاوز حدود التعاون المهني إلى صداقة ممتدة، بعدما عملا معاً في السينما والتلفزيون والمسرح. وأشار إلى أن أكثر ما يحتفظ به من ذكريات المسلسل يرتبط بالعمل مع شلهوب وبالأجواء التي ميزت التجربة، معتبراً أن عودتهما المرتقبة إلى المسرح تمثل امتداداً لعلاقة فنية وإنسانية استمرت سنوات.

وشارك جون تورتورو في المسلسل الأميركي «Monk»، الذي عُرض بين عامي 2002 و2009، مجسداً شخصية أمبروز، الشقيق الأكبر للمحقق أدريان مونك، الذي يؤديه توني شلهوب. وظهر تورتورو في عدد من حلقات المسلسل، ونال عن أدائه جائزة إيمي لأفضل ممثل ضيف في مسلسل كوميدي عام 2004، في إحدى أبرز محطاته التلفزيونية.

تورتورو يتعامل مع التكريم بوصفه تشجيعاً على التقدم وليس مناسبة للعودة إلى الماضي (مهرجان مراكش السينمائي)

وتطرق الممثل الأميركي إلى تجربته مع عدد من أبرز المخرجين، ومن بينهم سبايك لي، مؤكداً أن أهم ما تعلمه من هذه التجارب هو أن «لكل مخرج طريقته الخاصة في التفكير والعمل، وأن اختلاف الأساليب لا يمنع وجود سمات مشتركة بين المخرجين المتميزين، أبرزها الاستعداد الجيد قبل التصوير والانفتاح على التعاون مع الممثلين».

وأوضح أن المخرج الواثق برؤيته يرحب بمشاركة الممثل في تطوير أفكاره، ولا يتعامل مع اقتراحاته بوصفها تدخلاً في اختصاصه، بل يمنحه فرصة للمناقشة وتبادل وجهات النظر. وأشار إلى أن الاستماع إلى الممثل لا يعني بالضرورة الموافقة على جميع اقتراحاته، وإنما يعكس فهماً لطبيعة السينما بوصفها عملاً جماعياً تتداخل فيه حساسيات إبداعية متعددة، من دون أن يفقد المخرج خصوصية رؤيته.

وأضاف أن تنوع تجاربه مع المخرجين جعله أكثر إدراكاً لاختلاف الطرق التي يمكن من خلالها الوصول إلى نتيجة فنية جيدة، مؤكداً أن «المخرجين لا يتشابهون في حساسياتهم أو أساليبهم، وأن ما يصلح في تجربة قد لا يكون مناسباً لأخرى»، وهو ما يجعل القدرة على التكيف مع طرق العمل المختلفة جزءاً أساسياً من خبرة الممثل.