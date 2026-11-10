سعيد شيمي لـ«الشرق الأوسط»: استمتعت بتصوير أفلامي في الشوارع وتحت الماء

حين اتصل رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان حسين فهمي بمدير التصوير المصري سعيد شيمي ليخبره بتكريمه في المهرجان، أعادته المكالمة إلى لحظة وقف فيها أمام عمر الشريف وتسلم منه جائزة المهرجان قبل عشرين عاماً، واستعادها مع فهمي في المكالمة لكن الأخير أوضح أن التكريم الجديد مختلف، فهو سيُمنح «إنجاز العمر» عن مسيرته الممتدة لأكثر من 6 عقود.

يقول سعيد شيمي لـ«الشرق الأوسط»: «تجمعني مع حسين فهمي معرفة تعود إلى سنوات الدراسة بمعهد السينما، ثم تجددت خلال العمل في أفلام عدة، أما التكريم بإنجاز العمر فهو أمر أسعدني، وأيقظ لدي إحساساً بغياب أشخاص تمنيت مشاركتهم هذه اللحظة، وفي مقدمتهم المخرج محمد خان، صديق الطفولة، والناقد أحمد الحضري، الذي أسهم في تعميق فهمي للسينما عبر جمعية الفيلم».

صداقة شيمي مع خان

كان خان شريكه في المشاهدة قبل أن يصبح شريكه خلف الكاميرا، جمعتهما طفولة ارتبطت بميدان العتبة وسط القاهرة، حيث كانت عيادة والد شيمي الطبيب ومكتب والد خان، تاجر الشاي، في مبنى واحد، وكان الأبوان يصطحبان طفليهما إلى دور العرض الصيفية في عابدين، فيخرجان منها محمّلين بحكايات المغامرات، ويعيدان تمثيلها في ألعابهما.

وحين سافر خان إلى لندن، بقيت السينما حاضرة بينهما عبر الرسائل. كان قد ذهب لدراسة الهندسة، لكنه وجد في دور العرض هناك فرصة لمشاهدة أفلام من أنحاء العالم، ثم كتب إلى شيمي يخبره بأنه سيتجه إلى دراسة الإخراج، وفي القاهرة، كان صديقه يمارس التصوير الفوتوغرافي، ويبحث عن زوايا مختلفة لالتقاط صور زملائه، قبل أن يقرأ خبراً عن افتتاح معهد السينما، فيكتشف أن ما يحبه يمكن أن يصبح مجالاً للدراسة.

غير أن الوصول إلى المعهد استغرق سنوات ومحاولات متكررة، مع تقديم أوراقه وعدم قبوله، وظل رفضه في اختبارات القبول يترك مرارة في نفسه فيما يؤكد أن إصراره على دراسة التصوير ارتبط برغبته في فهم الجانب العلمي للمهنة، فالشريط السينمائي له خصائص، والألوان تحتاج إلى ضبط، وعمل المعمل يؤثر في النتيجة التي تظهر على الشاشة. لذلك ظل يتقدم حتى قُبل في المحاولة الرابعة، وجاء ترتيبه الأول بين المقبولين.

وفي سنوات الانتظار، وجد في «جمعية الفيلم» مجالاً للتعلّم وتبادل المعرفة. كانت المشاهدة تتبعها مناقشات وتحليلات، ويأتي سينمائيون، من بينهم المخرج صلاح أبو سيف، لشرح طبيعة عملهم، وهناك تعرّف إلى زملاء سيواصلون الطريق في مجالات مختلفة من الصناعة، وتغيّرت علاقته بالأفلام، بعدما أخذ ينتبه إلى بنائها واختيارات صناعها، وما تحمله من أفكار تتجاوز الحكاية الظاهرة على الشاشة.

شيمي خلال تصوير أحد الأعمال (حسابه على فيسبوك)

من السينما التسجيلية إلى الشوارع

سعيد شيمي الذي بدأ العمل بالسينما التسجيلية، لم يكن يفضل التصوير في الاستوديوهات، فكان يتنقل بكاميرته في الشوارع في الأفلام المختلفة التي قدمها. يقول شيمي إن «التصوير في الشارع كان يتطلب استعداداً يختلف عن العمل داخل الاستوديو، خصوصاً مع النجوم الذين يتجمع الجمهور حولهم بمجرد ظهورهم».

ويتذكر تصوير فريد شوقي في فيلم «ملف في الآداب» بوسط القاهرة، موضحاً أنه «كان من أكثر الممثلين الذين يلتف الناس حولهم. وللتغلب على ذلك، كنت أُبقي الممثل داخل سيارة أو محل أو مدخل مبنى، وأنتظر بالكاميرا بعيداً عنه، ثم نخرج في توقيت متفق عليه لتنفيذ المشهد قبل أن ينتبه المارة ويتجمعوا».

وأضاف أن «اللقطة التي تبدو عفوية على الشاشة كانت تسبقها معاينة دقيقة للمكان»؛ إذ يدرس اتجاه الشمس والخلفية وحركة الممثل، ويحدد المسافات التي سيقطعها، حتى يستطيع ضبط العدسة يدوياً أثناء التصوير، فكان يحمل الكاميرا ويتحرك بها، وعينه ملتصقة بمنظارها، فيما يفتح عينه الأخرى سريعاً ليتابع ما يجري حوله، ثم يعود إلى التركيز داخل الكادر، وهو ما يرجعه إلى ثبات يده وقدرته على الحركة مستفيداً مما اكتسبه في السينما التسجيلية.

عادل إمام في مشهد من «جزيرة الشيطان» (حساب شيمي على فيسبوك)

واستعاد شيمي دهشة نور الشريف أثناء التحضير لفيلم «ضربة شمس»، حين سأل المخرج محمد خان عن الاستوديو الذي يريد حجزه، فأخبره بأن الفيلم سيُصوَّر في الشوارع، وأن شيمي سيتولى تنفيذ ذلك، ولم يكن الاقتراح مألوفاً لأبطال العمل، خصوصاً مع صعوبة السيطرة على زحام القاهرة، لكن خبرته في التحرك بالكاميرا أتاحت لهما تصوير الحكاية في أماكنها الحقيقية.

التصوير تحت الماء

يُعد سعيد شيمي رائد التصوير تحت الماء في السينما المصرية عبر فيلم «جحيم تحت الماء» الذي صوره في أواخر الثمانينات وتبعه بفيلم «جزيرة الشيطان» مع نادر جلال، في حين كان فيلم «الطريق إلى إيلات» الأهم من وجهة نظره باعتباره حلماً عمل على تحقيقه لسنوات رغم العقبات التي مر بها.

يقول شيمي إن الفيلم استغرق العمل عليه عدة سنوات وكان يفترض أن يكون من إخراج نادر جلال ثم علي عبد الخالق قبل أن يصل للمخرجة إنعام محمد علي باعتبارها ابنة التلفزيون مع تنفيذ المشروع عبر «قطاع الإنتاج» بوزارة الإعلام المصرية آنذاك.

وأضاف أنه تولى إخراج جزء التصوير تحت الماء مستفيداً من خبرته في التجارب السابقة، وهو ما جرى تدوينه على شارة العمل في نهايته، مؤكداً أن «جزءاً من الصعوبات بالتصوير ارتبط ليس فقط بأهمية التصوير تحت الماء، ولكن أيضاً بالاستعانة ببعض الأدوات والمعدات الحربية في التصوير».