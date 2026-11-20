قال المخرج المغربي نبيل عيوش إن تكريمه بجائزة «الهرم الذهبي لإنجاز العمر»، وتوليه رئاسة لجنة «تحكيم المسابقة الدولية» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يحملان معنى خاصاً، يرتبط بعلاقته بالمهرجان الذي شهد حصوله على أولى جوائزه السينمائية، موضحاً أنه ينظر إلى التكريم باعتباره دعماً لمواصلة العمل، ولذلك وصفه على المسرح بأنه تقدير لمنتصف مسيرته، إذ لا يزال يمتلك الرغبة والطاقة لتقديم أفلام جديدة.

ويُعد نبيل عيوش أحد أبرز المخرجين المغاربة المعاصرين، وهو مخرج وكاتب ومنتج، وُلد في باريس عام 1969، ويعيش ويعمل في الدار البيضاء. بدأ مسيرته في الإعلانات والأفلام القصيرة، قبل الانتقال إلى الأفلام الروائية الطويلة. واهتم في أعماله بقضايا الشباب والمرأة والمهمشين، كما أسس شركة لدعم المواهب، ومؤسسة تدعم الأنشطة الثقافية والفنية في الأحياء الفقيرة.

وأضاف عيوش، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن القاهرة ارتبطت بمحطة أساسية في بداياته، إذ كان مهرجانها السينمائي أول مهرجان يحضره بعد إنجاز فيلمه الروائي الطويل الأول «مكتوب»، وحصل خلاله على أولى جوائزه بصفته مخرجاً، مشيراً إلى أن تفاصيل تلك الزيارة لا تزال حاضرة في ذاكرته، سواء فيما يتعلق بشعوره وقتها، أو بالأشخاص الذين التقاهم وأسهموا في تشكيل علاقته بالمهرجان، وفي مقدمتهم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله الذي كان يشغل منصب المدير الفني للمهرجان.

بدأ عيوش مسيرته الروائية الطويلة بفيلم «مكتوب» عام 1997، الذي نال عنه «الهرم الفضي» في مهرجان «القاهرة السينمائي»، ثم قدّم «علي زاوا» عام 2000. ومن أبرز أعماله «يا خيل الله»، الذي عُرض بقسم «نظرة ما» في مهرجان «كان» بفرنسا عام 2012، و«الزين اللي فيك» عام 2015، و«علي صوتك»، الذي شارك في مهرجان «كان»، و«الجميع يحب تودا».

حظي عيوش بتصفيق حاد خلال تسلّم التكريم (إدارة المهرجان)

واستعاد المخرج المغربي واقعة أخرى تعود إلى عام 2002، حين تلقى اتصالاً من رزق الله أبدى خلاله إعجابه بفيلمه «دقيقة شمس أقل»، ورغبته في عرضه ضمن برنامج المهرجان، موضحاً أن الفيلم الذي أنجزه لصالح إحدى القنوات الأوروبية كان قد واجه المنع في المغرب وبلدان عربية، ولذلك أخبر رزق الله بتحفظه على أي عرض يقتضي حذف مشاهد منه، وتمسكه بتقديم النسخة الكاملة.

وأشار إلى أن رزق الله طمأنه، ومنحه وعداً بعرض الفيلم دون اقتطاع، وهو ما تحقق بالفعل، لافتاً إلى أن المهرجان كان، وفق تجربته آنذاك، الوحيد في العالم العربي الذي عرض الفيلم كاملاً دون تدخل رقابي، مؤكداً أن وفاء رزق الله بوعده ظل من المواقف التي لم ينسها، ومن الأسباب التي منحت علاقته بالمهرجان خصوصيتها على امتداد السنوات.

وأوضح عيوش أن ذكرياته في القاهرة ترتبط بأشخاص ومواقف تركت أثراً في حياته المهنية، بدءاً من استقبال تجربته الأولى ومنحه جوائزه المبكرة، وصولاً إلى إتاحة الفرصة لمشاهدة أحد أفلامه كاملاً في وقت واجه فيه صعوبات بالمنطقة.

وعن علاقته بالمدينة، قال إنه يحب الثقافة المصرية، ويجد في القاهرة طاقة متجددة تثير اهتمامه ودهشته، مشيراً إلى أن حضور الجمهور يمثل جانباً أساسياً من هذه التجربة، فيما وصف جمهور المهرجان بأنه يمتلك ثقافة سينمائية ومعرفة بالأفلام، وهو ما يجعله يشعر بالحيوية كلما جاء إلى القاهرة، ويزيد من اعتزازه بعرض أعماله ومناقشتها أمام هذا الجمهور.

وأشار إلى أنه عاد إلى المهرجان في العام السابق منتجاً لفيلم زوجته المخرجة مريم التوزاني «زنقة مالقة»، ولاحظ وجود أشخاص جدد وأجواء مختلفة عما عرفه في زياراته السابقة، معتبراً أن تلقيه دعوة للجمع بين رئاسة لجنة التحكيم والتكريم في الدورة الحالية أسعده، وجعله يشعر بمسؤولية التقدير الذي يمنحه له حدث سينمائي له مكانة خاصة عنده.

وأكد المخرج المغربي أن جائزة «إنجاز العمر» لم تدفعه إلى التعامل مع مسيرته باعتبارها تجربة اكتملت، وإنما عززت إحساسه بأن عليه الاستمرار، مشيراً إلى أنه لا يزال يمتلك القوة والإرادة والرغبة في العمل، ويرى في الاحتفاء الذي تلقاه مساندة تمنحه دافعاً إضافياً لإنجاز أفلام جديدة مع تحضيراته لمشروع جديد سيبدأ تصويره مطلع العام المقبل.