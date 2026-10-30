آفان جمال: تعلمت القنص من أجل «لن تدخل الجنة إذا قتلتك امرأة»

قالت الممثلة العراقية الكردية آفان جمال إن أصعب ما واجهته في فيلم «لن تدخل الجنة إذا قتلتك امرأة» كان التعبير عن مشاعر امرأة لا تستطيع إظهار ما تشعر به، موضحة أن شخصية «فيان» بطلة الفيلم تحمل خوفاً وصدمات وحباً عميقاً، لكن ظروفها تفرض عليها إخفاء ذلك كله.

وأضافت آفان جمال في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن التدريب أعدّها لاستخدام السلاح وتحمّل المجهود البدني، بينما ظل الوصول إلى الحياة الداخلية للشخصية أكثر مشقة، لأنها احتاجت إلى فهم ما تكتمه بقدر ما احتاجت إلى أداء ما تفعله.

ويتناول الفيلم، الذي أخرجه هلكوت مصطفى، رحلة «فيان»، الشابة الكردية التي تأتي من النرويج لزيارة موطنها للمرة الأولى، فتجد نفسها وسط واقع يقلب مسار حياتها، ويدفعها إلى القتال والبحث عن شقيقتها المفقودة، وهو الفيلم الذي رشحه العراق لتمثيله في «الأوسكار» وعرض للمرة الأولى في العالم العربي خلال الدورة الماضية من مهرجان «الجونة السينمائي».

وأكدت الممثلة التي اعتادت الظهور في المهرجانات بالزي الكردي المميز أن الحكاية مسّتها منذ القراءة الأولى للسيناريو، إذ وجدت نفسها أمام امرأة تنتمي إلى بيئتها، وتحمل آلاماً تعرف امتدادها في حياة نساء كرديات كثيرات، موضحة أن قبول الدور ارتبط برغبتها في رواية هذه التجربة من داخلها، وبإحساسها بمسؤولية تقديم امرأة تجتمع فيها الشجاعة مع الخوف، والقدرة على المقاومة مع جراح لم تتجاوزها، من دون أن يطغى حمل السلاح على بقية ملامحها.

وأوضحت جمال أن علاقتها بالمشروع بدأت عام 2019، خلال تصوير فيلمها الأول «الامتحان» حين تواصل معها القائمون على اختيار الممثلين، وأخبروها أنهم يحضّرون لمشروع يرغبون في مشاركتها فيه مستعيدة تلك البداية باعتبارها لحظة جاءت وهي لا تزال تكتشف العمل أمام الكاميرا.

رشح العراق الفيلم لتمثيله في الأوسكار (الشركة المنتجة)

وأشارت إلى أنها شعرت بالاعتزاز بإتاحة الفرصة لها لتجسيد امرأة كردية، وكانت حريصة على أن تنقل ما تعرفه عن نساء منطقتها، من قدرة على الصمود ومحبة وإصرار على مواصلة الحياة، لافتة إلى أن رغبتها في أداء الدور، بدلاً من ممثلة أوروبية، نابعة من خصوصية علاقتها بالحكاية، وتعبير عن حاجتها إلى المشاركة في رواية تجربة تشعر بأنها تخصها وتمس نساء قريبات منها.

وأوضحت جمال أن ارتباطها بالحكاية نابع من انتمائها الكردي، إذ استحضرت عند قراءتها تجارب النساء الكرديات في سوريا والعراق وتركيا وإيران، إلى جانب مقاتلات البيشمركة. موضحة أنها أرادت تقديم الدور بنفسها لشعورها بأن القصة قريبة منها ومن نساء منطقتها، ولرغبتها في التعبير عن شجاعتهن وآلامهن وقدرتهن على الصمود والمحبة.

وعن اقترابها من ألم فقدان الشقيقة، قالت جمال إنها استعانت بذكرى ابتعاد شقيقاتها عنها في طفولتها، بعدما تزوجن وانتقلن للعيش في مدينة أخرى، مؤكدة أنها عانت ذلك الانفصال، ولم تكن تستطيع تقبّل غيابهن بسهولة، فاستعادت مشاعر تلك المرحلة لتفهم تعلق «فيان» بأختها، ما جعل هذه الذاكرة تمنحها مدخلاً إلى الإحساس بالافتقاد، وإلى إدراك ما يعنيه أن يغيب شخص ترتبط به حياتها العاطفية منذ سنواتها الأولى.

وأضافت أن الحب كان مفتاحها الأساسي لفهم الشخصية، فهو ما يمنح «فيان» القدرة على تحمل الخوف ومواجهة آثار الصدمة، لافتة إلى أن وجود هذا الدافع لا يجعل المهمة أسهل عليها، لكنه يفسر استمرارها، ويكشف ما تخفيه صلابتها الظاهرة، ولهذا وجدت جمال أن الجانب النفسي يتطلب منها جهداً أكبر من الحركة والمواجهات.

وبالنسبة لتصوير مشاهد الحركة قالت أن «الاستعدادات البدنية والعسكرية استغرقت ما بين شهرين وثلاثة أشهر داخل قاعدة عسكرية، تلقيت خلالها تدريبات على إطلاق النار بأسلحة حقيقية، واستخدام بنادق القنص والتعامل معها، إلى جانب الدفاع عن النفس».

فريق الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي (مهرجان الجونة)

وقالت آفان جمال إن وجود المدربين أتاح لها تعلّم المهارات التي يحتاج إليها الدور، بينما لم يكن التحضير العاطفي قابلاً للتعامل معه بالطريقة نفسها، وظل الجانب الأكثر تحدياً بالنسبة لها خلال التجربة.

وعن خلفية «فيان» القادمة من النرويج، أوضحت أن الشخصية تدخل الحكاية بتوقعات تختلف جذرياً عما تواجهه لاحقاً، فهي شابة تزور موطنها للمرة الأولى، ثم تجد نفسها مضطرة إلى التعامل مع ظروف لم تستعد لها.

واستعادت الفنانة العراقية تجربة التصوير في الموصل، مشيرة إلى أن صعوبة المواقع اقترنت بألم رؤية ما أصاب المدينة من دمار، لافتة إلى أن مشاهد المباني المحطمة كانت مفجعة بالنسبة لها، والعمل وسط هذا الخراب جعل كثيراً من لحظات التصوير شاقاً. وارتبط إحساسها بالمكان بما كانت تراه أمامها من آثار الحرب، وبالتفكير في المدينة الجميلة التي انتهى بها الحال إلى هذا المشهد.

وعدّت جمال مشهد دخول مياه موحلة أسفل أحد الجسور ليلاً من أصعب المشاهد التي صوّرتها، موضحة أن خوفها من الماء جعل تنفيذه أكثر قسوة عليها بسبب صعوبة السباحة وسط الوحل وهو ما ضاعف معاناتها، خصوصاً مع شعورها بأنه يجذبها إلى الأسفل.

وعن العمل مع الممثل النرويجي توربيورن هار، قالت جمال إنها وجدت فيه زميلاً لطيفاً واستمتعت بمشاركته المشاهد، مشيدة بموهبته ومكانته في السينما الإسكندنافية.

وأعربت جمال عن أملها في أن يغادر الجمهور الفيلم وهو يتذكر إنسانية «فيان»، وما تحمله من حب وخوف وألم، بقدر ما يتذكر قدرتها على القتال، مؤكدة أن ما يعنيها هو أن تجد النساء في رحلتها ما يشير إلى إمكان مواجهة مخاوفهن وصدماتهن.