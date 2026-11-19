قال الممثل السعودي باسل الصلي إن اختياره بطولة فيلم «جحيم العابرين» جاء بعد تعاون سابق مع الكاتب أسامة المسلم في مسلسل «بساتين عربستان»، الذي أدّى فيه دوراً ثانوياً، وصُوّر قبل فترة من دون أن يُعرض حتى الآن، موضحاً أن المسلم اختاره بعد تلك التجربة لتجسيد شخصية «عاصم»، في الفيلم الذي أخرجته هناء العمير، ليخوض بذلك أول بطولة سينمائية له.

وأضاف الصلي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه وافق سريعاً على المشاركة في الفيلم، في وقت كانت فيه طبيعة الأدوار المعروضة عليه تتغيّر بعد ظهوره في مسلسل «شارع الأعشى»، مشيراً إلى أن نجاح المسلسل فتح أمامه مجالاً لأدوار مختلفة، وكان «جحيم العابرين» من العروض التي حسم قراره بشأنها بسرعة.

وتجري أحداث «جحيم العابرين» خلال ليلة واحدة، على طريق جبلي معزول في جنوب السعودية، وتبدأ الحكاية حين ينفد الوقود من سيارة «عاصم»، فيطلب من «يمنى»، التي تؤدي دورها أضواء بدر، أن تقلّه إلى أقرب محطة، والتي توافق بعد تردّد، لكن الرحلة التي بدأت بطلب مساعدة تتحول إلى مواجهة مع خطر لم يكن يتوقعه.

وعدّ الصلي عرض «جحيم العابرين» في «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي» إنجازاً بالنسبة له، معتبراً أن إتاحة الفرصة للفيلم كي يُعرض في مهرجان يضعه بين المهرجانات المهمة عالمياً تحمل قيمة خاصة له.

رشح باسل لبطولة الفيلم من خلال مؤلف العمل (الشركة المنتجة)

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات برنامج «عروض منتصف الليل» في الدورة الـ47 من «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي» قبل أن يبدأ رحلته في شباك التذاكر بالسعودية، فيما سيحرص صناع الفيلم على الاحتفال بإطلاق عروضه الأولى بعدة دول عربية حتى مطلع الشهر المقبل.

وأوضح الصلي أنه دخل التحضير لشخصية «عاصم» من خلال السيناريو والنقاش مع المسلم، ولم يقرأ الرواية التي اقتُبس عنها الفيلم، مشيراً إلى أن وجود الكاتب أتاح له العودة مباشرة إلى الشخص الذي ابتكر الشخصية كلما احتاج إلى فهم تفصيل فيها، فكان يناقش معه أداءه في المشاهد، ويسأله إن كان رد الفعل الذي اختاره ينسجم مع «عاصم» كما تصوّره، أو إن كان قد ابتعد عن الشخصية.

وأشار إلى أنه طلب الاستعانة بمدرب تمثيل، وعمل معه على تفاصيل الشخصية طوال شهرين، وبعد هذه الفترة، عاد إلى المخرجة هناء العمير وأسامة المسلم لمناقشة ما توصل إليه في التحضير، وصولاً إلى الصورة التي ظهر بها «عاصم» على الشاشة، موضحاً أن وجودهما وتواصلهما معه سهّلا العمل على الدور، مع حرصه على أخذ ملاحظاتهما في الاعتبار، بعدما أتاح له التدريب وقتاً للاشتغال على تفاصيل الأداء، فيما ظل النقاش مع المخرجة والكاتب جزءاً من مراجعته للمشاهد.

وقال الصلي إن الصعوبة الأبرز ظهرت في موقع التصوير في أبها؛ حيث كان عليه أن يصوّر على طريق جبلي في طقس بارد، فارتفاع المنطقة جعل التنفّس أصعب أثناء الصعود والنزول، معتبراً أن الحركة على الطريق كانت أكثر ما أرهقه خلال التصوير.

عرض الفيلم للمرة الأولى ضمن فعاليات «مهرجان القاهرة السينمائي» (الشركة المنتجة)

وعن توقعاته لشباك التذاكر بالمملكة، أوضح الصلي أن اهتمامه، مع طرح الفيلم في السعودية، ينصب على سماع آراء المشاهدين، لكن نفاد تذاكر العرض الأول خلال ساعات من طرحها عدّه مؤشراً مشجعاً على اهتمام الجمهور بالفيلم.

وكشف عن تركّيزه في الوقت الحالي على التحضير للموسم الثالث من «شارع الأعشى»، الذي يجسّد فيه شخصية «متعب بن هاجد»، مؤكداً أنه أوقف العمل على مشروعات أخرى حتى يتفرّغ للموسم الجديد.

وأرجع الفنان السعودي حماسه لمواصلة المسلسل لما لمسه من تعلّق الجمهور بالشخصية وبفريق العمل، مشيراً إلى أن تصدر المسلسل نسب المشاهدة في السعودية والخليج جعله عملاً يعرفه جمهور واسع وينتظر عودته.

وأضاف الصلي أن «الثقة التي منحها الجمهور للمسلسل تضع على فريقه مسؤولية عند التحضير لكل موسم، لأن المشاهدين يعودون بتوقعات تكوّنت عبر متابعتهم الشخصيات».