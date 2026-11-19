وقّعت المملكة المتحدة عقد مشاركتها في «إكسبو 2030 الرياض»، لتنتقل إلى مرحلة التحضير الفعلي لجناحها وبرامجها وتجاربها في المعرض، الذي تستضيفه العاصمة السعودية خلال الفترة من 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2030 إلى 31 مارس (آذار) 2031، تحت شعار «رؤية للمستقبل».

ووقّع العقد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ والمفوّض العام لـ«إكسبو 2030 الرياض»، واللورد أنس سروار، وزير التجارة البريطاني، والمهندس طلال المرّي، الرئيس التنفيذي لـ«إكسبو 2030 الرياض».

وتمثل الخطوة محطة مهمة في استعدادات بريطانيا للمعرض، إذ تتيح لها البدء في تخطيط وتطوير جناحها، وإعداد البرامج والتجارب التي ستقدمها للزوار، لتكون مشاركتها امتداداً لإرثها التاريخي في معارض إكسبو الدولية، التي انطلقت من لندن عام 1851 مع «المعرض العظيم».

وقال الجبير: «نرحب بتوقيع المملكة المتحدة عقد مشاركتها في إكسبو 2030 الرياض في خطوة تعكس مكانة هذا الحدث وأهميته على المستوى الدولي، وما يمثله من فرصة لتعزيز التعاون الدولي ومد جسور التقارب بين الشعوب، والذي يشكل الأساس الذي تقوم عليه معارض إكسبو».

وأشار إلى أن «الفرص والتحديات التي نواجهها اليوم مترابطة، والتعامل معها يتطلب مزيداً من الحوار وتبادل المعرفة والعمل المشترك».

من جانبه قال اللورد أنس سروار، وزير التجارة البريطاني: «يسرّني تأكيد مشاركة المملكة المتحدة في (إكسبو 2030 الرياض)»، مضيفاً: «وبصفتنا الدولة التي استضافت أول معرض إكسبو في لندن عام 1851، فإننا ندرك ما تمثله هذه الأحداث العالمية من أهمية في تعزيز التواصل بين الشعوب، وفتح آفاق جديدة للأفكار والابتكار، وبناء شراكات مستدامة».

وتابع سروار: «ومع ما تشهده العلاقات بين المملكة المتحدة والسعودية من تطور ونمو متواصل، سيمثل إكسبو 2030 الرياض فرصة مهمة للشركات البريطانية لتعزيز حضورها، واستكشاف أسواق جديدة، وبناء شراكات نوعية تحقق منافع طويلة الأمد للبلدين».

وإلى ذلك قال السفير البريطاني لدى السعودية ستيفن هيتشن: «تكتسب العلاقات بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية اليوم أهمية متزايدة؛ حيث نعمل معاً، شريكين تجمعهما علاقات وثيقة وتعاون على المستوى الدولي، لفتح آفاق جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والثقافة والتعليم».

وتنضم بريطانيا إلى أكثر من 185 مشاركاً رسمياً أكدوا حضورهم في «إكسبو 2030 الرياض»، وسط تقدم أعمال تخطيط الأجنحة وتطوير المحتوى والبرامج، وتسارع أعمال البنية التحتية في موقع المعرض الممتد على مساحة ستة ملايين متر مربع.

وتنضم المملكة المتحدة بهذه الخطوة إلى قائمة متنامية من الدول التي استكملت إجراءات مشاركتها الرسمية في «إكسبو 2030 الرياض»، بما يعكس التقدم المتواصل على صعيد تأكيدات المشاركة الدولية، إذ أكد أكثر من 185 مشاركاً رسمياً مشاركتهم في الحدث، بينما تتقدم أعمال تخطيط الأجنحة وتطوير المحتوى والبرامج.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 42 مليون زيارة على مدى 6 أشهر، بمشاركة دول ومنظمات دولية، عبر خمسة محاور رئيسية تشمل التقنية والأرض والإنسان والثقافة والتعاون، في منصة عالمية لتبادل الأفكار والخبرات واستكشاف حلول للتحديات المشتركة.