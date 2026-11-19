أعلنت السلطات السورية، الخميس، وقوع انفجار لم تُعرف أسبابه في خط للغاز بمحافظة دير الزور في شرق البلاد، بعد سلسلة حوادث مماثلة طالت خطوطاً لنقل الغاز والنفط خلال الأشهر الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في دير الزور، زياد العبود، تأكيده حصول «انفجار مجهول السبب بخط الغاز المار في بلدة رويشد الواقعة على طريق دير الزور الحسكة». وأضاف: «توجهت فرقنا لتأمين الموقع، وعملت الفرق المختصة التابعة لوزارة الطاقة على إغلاق صمامات الأمان منعاً لتسرب المزيد من الغاز».

دورية لقوى الأمن الداخلي في الحسكة (مرصد الحسكة)

وطالت حوادث مشابهة خطوطاً لنقل الغاز والنفط في مناطق عدة خلال الأشهر الأخيرة. وفي 15 أكتوبر (تشرين الأول)، تعرض خط تصدير الغاز من «معمل الجبسة» في ريف الحسكة (شمال شرق) لانفجار، ما أدى إلى اندلاع النيران فيه، وفق «الشركة السورية للبترول» التي أعلنت حينها إغلاق الصمامات لعزل الجزء المتضرر. وقبل ذلك، في 29 سبتمبر (أيلول) أسفر انفجار ناجم عن «عمل تخريبي» -طال خطاً للغاز بين منطقة الشولا ودير الزور في شرق سوريا- عن انقطاع ضخ الغاز من «معمل الجبسة» باتجاه محطات لتوليد الكهرباء.

وفي مطلع أكتوبر أيضاً، أدى انفجار في خط للغاز قرب دمشق إلى خروج ثلاث محطات توليد من الخدمة.

وقبل اندلاع النزاع عام 2011، كانت سوريا تنتج يومياً 30 مليون متر مكعب من الغاز لتوليد الكهرباء، بينما تنتج حالياً 8.5 مليون متر مكعب، في وقت تتراوح فيه الاحتياجات بين 22 و25 مليون متر مكعب، بحسب السلطات.