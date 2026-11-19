كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن تقارب النقاط بين الحارس الإيراني علي رضا بيرانوند والمهاجم السعودي فراس البريكان، مهاجم النادي الأهلي، جعل المنافسة على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026 مرتبطة بتفاصيل دقيقة في آلية التقييم الفني المعتمدة لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل أن ترجح المعايير المعتمدة كفة الحارس الإيراني الذي توج بالجائزة خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وبحسب المصادر، فإن عملية اختيار المرشحين وتقييمهم لا تعتمد على الإنجازات الجماعية، أو الأهداف المسجلة وحدها، وإنما تستند إلى نظام نقاط يرتبط بالمستويات الفردية في المباريات القارية والدولية.

وأوضحت المصادر أن الاتحاد الآسيوي يعتمد آلية لاحتساب نقاط اللاعبين الآسيويين في بعض مباريات مسابقات الأندية، حتى عندما تذهب جائزة أفضل لاعب في المباراة إلى لاعب أجنبي غير آسيوي، إذ يجري تحديد أبرز لاعب آسيوي في المواجهة، ومنحه النقاط المستحقة وفق التقييم الفني، لتضاف إلى رصيده في المنافسة على الجوائز الفردية.

وتكتسب هذه الجزئية أهمية في تفسير كيفية تجميع النقاط، خصوصاً أن الأندية الآسيوية تضم عدداً كبيراً من اللاعبين الأجانب الذين يستحوذون على جوائز الأفضل في المباريات، بينما تتيح الآلية، وفقاً للمصادر، احتساب المردود الفني للاعبين الآسيويين بصورة مستقلة.

وفي المقابل، برزت مشاركة بيرانوند في نهائيات كأس العالم 2026 بوصفها إحدى أبرز نقاط القوة في ملفه، بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام بلجيكا، التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن دور المجموعات.

وقدم الحارس الإيراني، البالغ 34 عاماً، أداءً لافتاً في تلك المواجهة، بعدما تصدى لسبع تسديدات، بينها محاولات خطيرة للبلجيكي ماكسيم دي كوبر، ليحافظ على نظافة شباكه وينال جائزة أفضل لاعب في المباراة، وفقاً لما أكده الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي في تقاريرهما عن المواجهة.

وتبرز أهمية هذا الإنجاز عند النظر إلى نظام النقاط المنشور لدى الاتحاد الآسيوي، الذي يمنح 60 نقطة لجائزة أفضل لاعب في مباراة بنهائيات كأس العالم، وهي أعلى قيمة مدرجة في جدول البطولات المعتمد ضمن معايير الجائزة.

وفي المقابل، تبلغ قيمة جائزة أفضل لاعب في مباراة بدوري أبطال آسيا 15 نقطة، بينما تمنح مباريات الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 25 نقطة، والدور الثالث 20 نقطة.

وبذلك، فإن جائزة واحدة لأفضل لاعب في مباراة بنهائيات كأس العالم تعادل، وفق جدول النقاط المنشور، أربع جوائز لأفضل لاعب في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولا يعني ذلك أن الفوز بجائزة رجل المباراة في كأس العالم يحسم جائزة الأفضل آسيوياً بصورة تلقائية، إذ تنص المعايير أيضاً على مراعاة إنجازات اللاعب وفريقه، إلى جانب الجوانب السلوكية، والانضباطية، قبل أن تتولى لجنة من الخبراء الفنيين دراسة ملفات المرشحين.

وكان البريكان قد دخل المنافسة مدعوماً بإنجازاته مع الأهلي، والمنتخب السعودي، وفي مقدمتها تسجيل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 - 2026، الذي منح فريقه اللقب القاري للموسم الثاني على التوالي.

كما أسهم مهاجم الأهلي في تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما سجل هدفين في مواجهة إندونيسيا ضمن الملحق الآسيوي، فضلاً عن مشاركته في المباريات الثلاث للمنتخب السعودي في النهائيات.

ورغم هذه الإنجازات، فإن نظام الجائزة يمنح وزناً خاصاً للاختيارات الفردية لأفضل لاعب في المباراة.

أما بيرانوند، فإلى جانب ظهوره المميز في كأس العالم، أسهم في وصول فريق تراكتور الإيراني إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة..

ومع ذلك، لم تُعلن في المعايير المنشورة تفاصيل الرصيد النهائي لكل لاعب، أو الفارق العددي بين المرشحين، ما يجعل تحديد عدد النقاط التي فصلت بيرانوند عن البريكان، أو الجزم بأن مباراة بعينها حسمت النتيجة وحدها، أمراً يتطلب الاطلاع على كشف التقييم النهائي للجنة الفنية.