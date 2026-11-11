عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:58 دقيقه
يوميات الشرق

أنطوان زند: تكاليف التشغيل تهدد بقاء دور العرض السينمائي

الموزع المصري أكد لـ«الشرق الأوسط» سعادته بالتكريم في «مهرجان القاهرة»

أنطوان زند (الشرق الأوسط)
أنطوان زند (الشرق الأوسط)
TT
TT

أنطوان زند: تكاليف التشغيل تهدد بقاء دور العرض السينمائي

أنطوان زند (الشرق الأوسط)
أنطوان زند (الشرق الأوسط)

قال الموزع السينمائي المصري أنطوان زند إن تكريمه ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» يمثل إحدى أسعد لحظات مشواره المهني، مؤكداً أن قيمة التكريم بالنسبة إليه تنبع من كونه يأتي من بلده، ومن مهرجان دولي ووزارة الثقافة، بعد رحلة عمل في السينما بدأت عام 1960.

وأضاف زند، في حواره مع «الشرق الأوسط»، أن سعادته بالتكريم ترتبط باعتزازه بالجهة التي تمنحه، وعدّه من أبرز ما تلقاه من تقدير خلال مسيرته، مشيراً إلى أن نجاح ابنيه في العمل يمثل أيضاً أحد أهم مصادر فخره، إلى جانب الأفلام التي راهن على نجاحها وأثبتت استجابة الجمهور صحة تقديره، محذراً من مخاطر تواجه دور العرض السينمائي وتهدد بغلقها بسبب تكلفة التشغيل.

وكان أنطوان زند قد بدأ مسيرته في التوزيع السينمائي عام 1960، حين التحق بشركة «إيديال موشن بيكتشرز»، موزعة أفلام «يونايتد آرتستس» الأميركية في مصر، مساعد محاسب وتدرج في العمل حتى أصبح مسؤولاً عن توزيع أفلام الشركة، مكتسباً خبرته من التعامل المباشر مع أصحاب السينمات والجولات المتواصلة في المحافظات لتسويق الأفلام وترتيب مواعيد عرضها.

وقال زند إن «مصر كانت تتمتع بمكانة إقليمية كبيرة في توزيع الأفلام الأجنبية بالدول العربية وبعض الأسواق الأفريقية، قبل أن تفقد هذا الدور عقب قرار في منتصف ستينات القرن الماضي، ألزم الشركات بإعادة 25 في المائة من قيمة بيع الأفلام أو تأجيرها إلى مصر».

بدأ زند مسيرته من ستينات القرن الماضي (الشرق الأوسط)

وأوضح أن «آلية التعامل قبل صدور القرار كانت تقوم على شحن الفيلم إلى العميل في الخارج، وإرسال مستنداته عن طريق البنك، بحيث يسدد العميل المبلغ المستحق ثم يتسلم المستندات والفيلم»، مشيراً إلى أن اشتراط إعادة نسبة من قيمة التعامل إلى مصر كان نقطة التحول التي أعقبها خروج نشاط التوزيع الإقليمي من البلاد.

وانتقد زند غياب التشاور مع العاملين في الصناعة قبل اتخاذ القرار، مؤكداً أن «الجهة التي أصدرته كان ينبغي أن تجتمع بالسينمائيين والمنتجين وتستمع إلى طبيعة أعمالهم»، لافتاً إلى أن توزيع الأفلام خارج مصر كان يتخذ صوراً مختلفة، من بينها منح حقوقها إلى جهة في الخليج تتولى توزيعها في مناطق أخرى، وهو ما كان يستلزم فهم العلاقات التجارية القائمة قبل فرض التزامات جديدة عليها.

وأكد أن «مصر فقدت الريادة الإقليمية فيما يتعلق بتوزيع الأفلام الأجنبية، لأن الشركات الأجنبية نقلت نشاطها من مصر إلى لبنان، ثم انتقلت مراكزها إلى الخليج مع الاضطرابات التي شهدها لبنان خلال فترة الحرب الأهلية»، لافتاً إلى أن الشركات أعادت تنظيم أعمالها، ومنحت وكالات محلية تتولى مسؤولياتها داخل السوق المصرية، بينما أصبحت إدارة التوزيع الإقليمي تتم من خارج مصر بشكل كامل.

وأسس زند شركة «UMP» عام 1988، بعدما قررت «فوكس» إسناد توزيع أفلامها في مصر إلى وكيل محلي، ثم أصبح عام 1992 الوكيل والموزع السينمائي الوحيد لأفلام «وارنر بروس»، واتسع نشاطه بداية من عام 1998 ليشمل المشاركة مع منتجين وموزعين مصريين في ملكية دور عرض وإدارتها وتشغيلها بالقاهرة والإسكندرية.

وقال زند إن «فهم طبيعة النشاط يقتضي التمييز بين الموزع والوكيل، وهما صفتان كثيراً ما يجري الخلط بينهما. فالموزع قد يتولى فيلماً واحداً أو مجموعة أفلام، ويتواصل مع السينمات لإبلاغها بمواعيد طرحها والاتفاق على عرضها، وينفذ في ذلك تعليمات الإدارة المسؤولة عن الأفلام، بينما الوكيل يتحمل مسؤوليات أوسع، إذ يتولى أعمال الشركة التي يمثلها، بدءاً من استيراد الفيلم وتجهيزه، مروراً بعرضه، وصولاً إلى إرسال مستحقات الشركة الأم شهرياً».

وقال أنطوان زند إن الإنترنت والمنصات أثرا في مشاهدة الأفلام والإقبال على السينما، لكنه أشار إلى أن حركة الجمهور تتأثر بعوامل كثيرة، منها مباريات كرة القدم والأمطار وارتفاع درجات الحرارة وفترات الامتحانات، بما يجعل متابعة ظروف العرض جزءاً مستمراً من العمل.

ويرى زند أن عدد شاشات العرض لا يتناسب مع حجم السكان، مع تراجع دور العرض في المحافظات، مما يشكل أبرز مشكلات السوق، مستشهداً بمدن القناة، التي كانت تضم أعداداً كبيرة من السينمات، خصوصاً بورسعيد، إلى جانب الإسماعيلية والسويس، بينما تقلص وجود دور العرض فيها بدرجة كبيرة.

وقال إن ارتفاع تكاليف التشغيل من الأسباب الأساسية التي تضغط على أصحاب السينمات، موضحاً أن الأعباء تبدأ من قيمة الأرض، وتمتد إلى معدات العرض والكراسي والكهرباء والمياه وغيرها من متطلبات استمرار النشاط.

وتساءل عن أسباب استمرار إغلاق سينمات عريقة، من بينها «أوبرا» و«ريفولي»، رغم ما تتمتع به من مواقع وتاريخ، مطالباً بدراسة أوضاعها وبحث ما يمكن اتخاذه لإعادة تشغيلها، لافتاً إلى تحول بعض السينمات إلى استخدامات أخرى، من دون أن تصاحب ذلك، بحسب تقديره، دراسة كافية تفسر أسباب الإغلاق.

ودعا زند إلى عقد لقاءات تجمع المتخصصين في السينما بالمسؤولين في الوزارات المعنية، للاستماع إلى مشكلات التوزيع والإنتاج والسيناريو وغيرها من مجالات العمل، مؤكداً أن أصحاب المهنة يحتاجون إلى عرض تفاصيل ما يواجهونه، وأن معالجة الأزمات تستلزم مناقشتها مع القائمين عليها.

مواضيع
حوار مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

سعيد شيمي لـ«الشرق الأوسط»: استمتعت بتصوير أفلامي في الشوارع وتحت الماء

يوميات الشرق المصور السينمائي المصري سعيد شيمي (حسابه على فيسبوك)

سعيد شيمي لـ«الشرق الأوسط»: استمتعت بتصوير أفلامي في الشوارع وتحت الماء

حين اتصل رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان حسين فهمي بمدير التصوير المصري سعيد شيمي ليخبره بتكريمه في المهرجان، أعادته المكالمة إلى ما قبل 20 عاماً.

أحمد عدلي (القاهرة )
ثقافة وفنون يونس أوعلي: المشهد الثقافي المغربي موبوء بشبكات المصالح والحسابات الضيقة
ثقافة وفنون

يونس أوعلي: المشهد الثقافي المغربي موبوء بشبكات المصالح والحسابات الضيقة

يرى الروائي المغربي يونس أوعلي أن جيل الروائيين الشباب في بلاده لا يشكل تياراً أدبياً متجانساً، بقدر ما يضم تجارب تتقاطع في أسئلتها وتختلف في رؤاها وأساليبها.

ميرزا الخويلدي (حوار)
يوميات الشرق عرض الفيلم للمرة الأولى عربيا في مهرجان الجونة (الشركة المنتجة)
يوميات الشرق

آفان جمال: تعلمت القنص من أجل «لن تدخل الجنة إذا قتلتك امرأة»

قالت الممثلة العراقية الكردية آفان جمال إن أصعب ما واجهته في فيلم «لن تدخل الجنة إذا قتلتك امرأة» كان التعبير عن مشاعر امرأة لا تستطيع إظهار ما تشعر به.

أحمد عدلي (القاهرة)
يوميات الشرق ركين سعد تحصد جائزة أفضل ممثلة بمهرجان «الجونة» (إدارة المهرجان)
يوميات الشرق

ركين سعد: تدربت 6 أشهر على استخدام المطواة من أجل «بومة»

قالت الفنانة الأردنية ركين سعد إن رغبتها في تقديم شخصيات مختلفة كانت وراء حماسها لبطولة فيلم «بومة»، الذي نالت عنه جائزة أفضل ممثلة في مهرجان «الجونة السينمائي»

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع للأحزاب السياسية الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لنقاش التحضير للحوار (حزب الإنصاف)
شمال افريقيا

موريتانيا تحسم تشكيل لجنة الإشراف على الحوار الوطني

اتفقت الأطراف السياسية في الموالاة والمعارضة بموريتانيا على تذليل آخر العقبات أمام تشكيل لجنة الإشراف على مسار الحوار الوطني.

الشيخ محمد (نواكشوط)
يوميات الشرق

ابيضاض شقائق النعمان يدفع أسماك «البهلوان» إلى سلوكيات أكثر عدوانية

غيّر ابيضاض شقائق النعمان من كيفية قضاء هذه الأسماك وقتها وطبيعة حياتها (جامعة نيوكاسل)
غيّر ابيضاض شقائق النعمان من كيفية قضاء هذه الأسماك وقتها وطبيعة حياتها (جامعة نيوكاسل)
TT
TT

ابيضاض شقائق النعمان يدفع أسماك «البهلوان» إلى سلوكيات أكثر عدوانية

غيّر ابيضاض شقائق النعمان من كيفية قضاء هذه الأسماك وقتها وطبيعة حياتها (جامعة نيوكاسل)
غيّر ابيضاض شقائق النعمان من كيفية قضاء هذه الأسماك وقتها وطبيعة حياتها (جامعة نيوكاسل)

كشفت دراسة جديدة قادها باحثون من جامعة نيوكاسل البريطانية أن موجات الحر وابيضاض شقائق النعمان البحرية يغيّران سلوك أسماك «البهلوان»، الشهيرة باسم أسماك «نيمو»، إذ تصبح أكثر عدوانية تجاه بعضها، وأكثر دفاعاً عن شقائق النعمان التي تتخذها مأوى لها.

واستكشفت الدراسة، المنشورة الثلاثاء في دورية «رويال سوسايتي أوبن ساينس»، التغيرات السلوكية لدى أسماك «البهلوان» التي تعرّضت لموجة حر أدت إلى ابيضاض شقائق النعمان البحرية، أي فقدانها الطحالب التكافلية التي تعيش داخل أنسجتها.

وتشير النتائج إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وحده كان له تأثير طفيف على سلوك الأسماك، في حين أحدث ابيضاض شقائق النعمان تغيرات أكبر في كيفية قضاء هذه الأسماك وقتها وطبيعة تفاعلاتها؛ إذ زادت سلوكياتها الدفاعية عن شقائق النعمان، كما ازدادت حدة العدوانية بين أفراد المجموعة الواحدة.

وقاد فريق الدراسة فليتشر نوبل، باحث دكتوراه في كلية العلوم الطبيعية والبيئية بجامعة نيوكاسل البريطانية، الذي حلّل سلوك الأسماك استناداً إلى تسجيلات فيديو رُصدت خلالها سلوكيات الأسماك خلال موجة حر بحرية في خليج كيمبي في بابوا غينيا الجديدة، امتدت من مارس (آذار) إلى يوليو (تموز) 2023.

وتزامنت هذه الملاحظات مع «حدث الابيضاض العالمي الرابع للشعاب المرجانية»، وهو أحد أوسع أحداث الابيضاض الجماعي للشعاب المرجانية نطاقاً وأشدها حدةً، وقد امتد من عام 2023 حتى منتصف عام 2025.

وحلّل الفريق سلوك الأسماك ضمن 5 فئات: سلوكيات صيانة شقائق النعمان، والسلوكيات الدفاعية، والعدوانية، والمحايدة، والخاضعة التي تُسهم في تنظيم العلاقات الاجتماعية داخل مجموعة الأسماك.

وأظهرت النتائج أن الابيضاض لم يؤثر في وتيرة سلوكيات الصيانة التي تمارسها أسماك البهلوان تجاه شقائق النعمان، مثل التهوية والتنظيف، في حين ازدادت السلوكيات الدفاعية.

وتؤكد هذه النتائج الدور الحيوي للعلاقة التكافلية بين أسماك «البهلوان» وشقائق النعمان، إذ يستفيد الطرفان من هذه العلاقة في الحماية من المفترسات وللحصول على العناصر الغذائية. وقد تكون عمليات التهوية والدفاع التي تقوم بها الأسماك خلال فترات الابيضاض عاملاً مهماً يساعد شقائق النعمان على التعافي.

لكن هذا السلوك قد تكون له تكلفة؛ إذ يمكن أن يتأثر التماسك الاجتماعي سلباً في أوقات الضغط البيئي. فقد ارتبط ابيضاض شقائق النعمان بزيادة بلغت 215 في المائة في السلوكيات العدوانية بين أفراد مجموعة أسماك «البهلوان».

وقال فليتشر نوبل: «تُعد هذه الدراسة من أوائل الأبحاث التي تستكشف بالتفصيل كيفية تغير سلوكيات أسماك البهلوان في بيئتها الطبيعية عند تعرض شقائق النعمان البحرية لظاهرة الابيضاض».

وأضاف، في بيان صدر الثلاثاء: «لقد كشفنا أن أسماك البهلوان تعطي الأولوية للدفاع عن مساكنها والحفاظ عليها، وتأمين مكانتها المهيمنة داخل المجموعة خلال فترات الضغط البيئي».

ويحدث ابيضاض شقائق النعمان نتيجة فقدان الطحالب التكافلية التي تعيش داخل أنسجتها، ما يجعل الحيوان يبدو شاحباً أو أبيض اللون أو شبه شفاف. وينجم ذلك عن التعرض لضغوط بيئية، مثل ارتفاع درجات حرارة المياه وزيادة التعرض للإشعاع الشمسي.

وفي هذه الدراسة، تعرضت بعض أنواع شقائق النعمان المضيفة للابيضاض، وفقدت طحالبها التكافلية، فيما لم تتعرض أنواع أخرى لذلك؛ ما أتاح للباحثين تقدير تأثير الإجهاد الحراري بصورة منفصلة عن التأثيرات غير المباشرة الناجمة عن تضرر الكائنات الشريكة. وأظهرت النتائج أن الابيضاض يؤثر في سلوك الأسماك بدرجة أكبر من تأثير الإجهاد الحراري المباشر.

وقالت الدكتورة تيريزا روغر، المؤلفة المشاركة في الدراسة، والمحاضرة في علوم البحار الاستوائية بجامعة نيوكاسل: «مع استمرار الأنشطة البشرية في تغيير النظم البيئية حول العالم، أصبح من الضروري فهم كيفية تكيف الأنواع الحيوانية مع الضغوط البيئية وفقدان الموائل من خلال تعديل سلوكياتها؛ إذ يُعدّ تغيير السلوك خط الدفاع الأول لدى الحيوانات».

وأضافت: «تُبرز هذه النتائج أهمية مراعاة التفاعلات بين الأنواع المختلفة، لا سيما علاقات التكافل التي يستفيد منها الطرفان، عند دراسة آثار التغيرات البيئية».

مواضيع
دراسة بريطانيا
يوميات الشرق

مينا مسعود: «دانيال والأتون الناري» تجربة فريدة في مسيرتي الفنية

لقطة من فيلم «دانيال والأتون الناري» (الشرق الأوسط)
لقطة من فيلم «دانيال والأتون الناري» (الشرق الأوسط)
TT
TT

مينا مسعود: «دانيال والأتون الناري» تجربة فريدة في مسيرتي الفنية

لقطة من فيلم «دانيال والأتون الناري» (الشرق الأوسط)
لقطة من فيلم «دانيال والأتون الناري» (الشرق الأوسط)

لم يعد حضور الفنان المصري الكندي مينا مسعود على الساحة السينمائية العالمية مرتبطاً فقط بالنجاح الذي حققه من خلال فيلم هوليوود «علاء الدين»، بل بات يعكس توجهاً نحو خوض تجارب إنتاجية أكثر استقلالية، يوسِّع من خلالها خياراته الفنية، بعيداً عن حسابات استوديوهات هوليوود الكبرى.

ويقدِّم مسعود عبر فيلمه الجديد «دانيال والأتون الناري» (Daniel and the Fiery Furnace) نموذجاً لهذا التوجُّه، بعدما حقق العمل نجاحاً تجارياً لافتاً في الولايات المتحدة، بإيرادات قاربت 10 ملايين دولار، تعادل نحو 5 أضعاف ميزانيته، التي لم تتجاوز مليوني دولار، وذلك خلال أقل من 3 أشهر على بدء عرضه التجاري في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتكتسب هذه النتائج أهمية إضافية بالنظر إلى انتماء الفيلم إلى فئة الإنتاج المستقل، بعيداً عن منظومة الاستوديوهات الكبرى في هوليوود، بما يعزِّز فكرة أن الرهان على حكاية جيدة وإنتاج مدروس يمكن أن يفتح آفاقاً مختلفة للوصول إلى الجمهور وتحقيق النجاح التجاري.

ويبلغ الفيلم 108 دقائق، وهو من تأليف وإخراج الشقيقين الكنديين دانيال وماثيو كومان، اللذين شاركا أيضاً في إنتاجه إلى جانب مينا مسعود وترافيس مان. ويشارك في بطولته إليجاه ألكسندر، وسنجاي ميدا، وزكي علي، وتشاندان روي سانيال، إلى جانب آخرين.

ويستعيد العمل حكاية مستوحاة من «سفر دانيال» في الكتاب المقدس، وتدور أحداثها خلال فترة السبي البابلي، حيث يجد دانيال، الذي يجسده مسعود، نفسه داخل إمبراطورية يحكمها الملك نبوخذ نصر. وبفضل حكمته، يتمكن من الوصول إلى موقع مؤثر في البلاط الملكي وكسب ثقة الحاكم، قبل أن يصدر الأخير مرسوماً يفرض عبادة تمثال ذهبي، ليضع الشخصيات أمام اختبار قاسٍ لإيمانها، ويفجر صراعاً بين الخضوع لسلطة الحاكم والتمسُّك بالمعتقدات الدينية.

الفنان مينا مسعود (الشرق الأوسط)

يعتمد الفيلم على معالجة تمزج بين الدراما التاريخية والأبعاد الإنسانية، متوقفاً عند قضايا الخوف وتبدُّل المواقف والثمن الذي يدفعه أصحاب القناعات حين تصبح معتقداتهم في مواجهة مباشرة مع السلطة.

وصُوّرت مشاهد العمل في الهند، داخل قصور ومواقع تاريخية استُخدمت لاستعادة أجواء بابل القديمة، مع اهتمام بتقديم المواجهات والمعارك في إطار بصري ذي طابع ملحمي.

ولا يتوقف طموح المشروع عند النجاح التجاري الذي حققه؛ إذ يجري العمل على توسيع نطاق توزيعه دولياً، مع التخطيط لطرحه في أسواق أميركا اللاتينية وأوروبا بنهاية عام 2026 ومطلع 2027.

وفي ضوء التفاعل مع الفيلم، تحدث مينا مسعود عن إمكانية تقديم جزء جديد يستكمل مغامرات دانيال، مشيراً إلى أن هذا الاحتمال يظل مرهوناً بمسار نجاح العمل.

وقال مسعود لـ«الشرق الأوسط» إن الفيلم يمثل تجربة فريدة في مسيرته الفنية، مؤكداً حماسه للمشاركة في إنتاجه وتقديم حكايته التاريخية والدينية من خلال رؤية سينمائية تليق بها.

وتكتسب هذه التجربة خصوصيتها من المساحة التي أتاحتها له للمشاركة في صناعة العمل، بعد النجاح العالمي الذي حققه من خلال فيلم «علاء الدين» عام 2019، الذي جسّد فيه الشخصية الرئيسية.

ورغم انشغاله بالمشروعات السينمائية العالمية، يؤكد مسعود تمسكه بحضوره في السينما المصرية، رافضاً وصف تجربة فيلمه «في عز الظهر» بالفشل بسبب عدم تحقيقه الإيرادات المأمولة في دور العرض.

يتصدر ملصق الفيلم (الشرق الأوسط)

وأوضح مسعود أن العمل مر بظروف إنتاجية استثنائية؛ إذ استغرق تصويره نحو 4 سنوات، تخللتها توقفات عدة، أثرت لاحقاً في موعد طرحه وزخم حملته الدعائية، وهو ما انعكس على نتائجه التجارية.

وشدَّد على أن تقييم الفيلم ينبغي ألا يقتصر على حصيلة إيراداته في شباك التذاكر، وأشار إلى أن مساره لم ينتهِ بانتهاء عرضه السينمائي، بل أتيحت له فرصة جديدة للوصول إلى جمهور أوسع عبر المنصات الرقمية.

وكشف عن بيع حقوق عرضه لمنصات عالمية بارزة، من بينها «نتفليكس» و«أمازون برايم»، إلى جانب قرب عرضه على «يانغو بلاي»، لافتاً إلى أن ردود فعل المشاهدين وما يحظى به العمل من اهتمام وتقدير عبر هذه المنصات تمثل مؤشراً مهماً على نجاحه واستمرار حضوره، بعيداً عن حسابات شباك التذاكر وحدها.

وفي سياق اهتمامه بدعم المواهب العربية، نفى مسعود توقف مبادرته التي أطلقها خلال مهرجان الجونة السينمائي عام 2019، مؤكداً استمرار مؤسسته، «EDA Foundation – Diverse Artists»، في مساندة الفنانين والمبدعين من خلفيات متنوعة.

وأشار إلى أن التعاون مع «مهرجان الجونة» لتخصيص جائزة لأفضل موهبة عربية استمر عامين فقط، ولم يتجدد نتيجة التغييرات التي تطرأ على سياسات المهرجانات وبرامجها، مشدداً على أن التزامه بدعم المواهب العربية لم يكن مرتبطاً بهذه الجائزة وحدها، بل يمثل جزءاً مستمراً من اهتمامه بفتح آفاق دولية أمام أصحاب التجارب الواعدة.

وعن علاقته بالمهرجانات المصرية، أعرب عن سعادته بحضور الدورة الأخيرة من «مهرجان الجونة»، مشيراً إلى اعتزازه بالدعوة التي تلقاها من الفنان حسين فهمي لحضور «مهرجان القاهرة السينمائي»، لكنه لم يتمكن من تلبيتها بسبب ارتباطات سفر دولية. وأكد أن المشاركة في الفعاليات السينمائية ببلده تمثل أولوية معنوية لديه كلما سمحت ظروف عمله بذلك.

وهكذا، يواصل مسعود الموازنة بين طموحه العالمي وارتباطه بالسينما المصرية والعربية، من خلال الجمع بين التمثيل والإنتاج ودعم المواهب الشابة، في مسار تعكسه تجربته الجديدة في «دانيال والأتون الناري»، بما تحمله من توجه نحو مزيد من الاستقلال الفني، وتنوع الخيارات الإنتاجية، وتوسيع حضور الفنان العربي عالمياً.

مواضيع
سينما مصر
يوميات الشرق

قطط قرابين الآلهة في مصر القديمة... حياة قاسية تكشفها دراسة جديدة

باحثة تتأمل جماجم القطط (باحثو الدراسة)
باحثة تتأمل جماجم القطط (باحثو الدراسة)
TT
TT

قطط قرابين الآلهة في مصر القديمة... حياة قاسية تكشفها دراسة جديدة

باحثة تتأمل جماجم القطط (باحثو الدراسة)
باحثة تتأمل جماجم القطط (باحثو الدراسة)

قبل أكثر من ألفي عام، قدَّم المصريون القدماء قططاً قرابين للآلهة. وتشير دراسة جديدة، نُشرت في مجلة «جورنال أوف أركيولوجيكال ساينس»، إلى أن هذه القطط، التي كانت مُعدَّة لتُقدَّم للآلهة، لم تحظَ بالضرورة بحياة مرفهة.

وتُؤكّد بيا دي كوبر، عالمة الآثار الحيوانية في المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية، والمشاركة في إعداد الدراسة، على ذلك بقولها في بيان نُشر الثلاثاء: «أكثر ما لفت انتباهنا هو كثرة الإصابات وآثار الأمراض، مما يشير إلى أن هذه القطط عاشت في ظروف سيئة. وهذا أمر لا يتوقعه المرء لحيوانات كانت مُقدَّرة لتصبح مومياوات نذرية».

ووفقاً للدراسة، عُثر على جماجم القطط في متحف التاريخ الطبيعي في فيينا بالنمسا، حيث ظلت هناك دون أن يلتفت إليها أحد تقريباً منذ القرن الـ19. واستناداً إلى رسائل قديمة محفوظة في الأرشيف، يُرجَّح أنها جاءت من «بني حسن»، وهي مقبرة ضخمة للحيوانات تقع في وادي النيل في مصر.

وتضم المجموعة 131 جمجمة، مما يجعلها، حسب مؤلفي الدراسة، أكبر مجموعة معروفة من جماجم القطط المصرية القديمة المحفوظة في المتاحف.

أما عن مصير بقية عظام هذه القطط، فلا يزال غير مؤكد. ويقول فيم فان نير، الباحث في المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية والأستاذ في جامعة كاثوليك لوفان في بلجيكا: «على الأرجح، تم التخلص من بقية أجزاء الجسم؛ إذ كان اهتمام العلماء في أواخر القرن التاسع عشر ينصبُّ بشكل أساسي على الجماجم».

في الوقت الحاضر، يتجنب العلماء فكَّ لفائف المومياوات، معتمدين بدلاً من ذلك على تقنيات حديثة للكشف عما يختبئ تحت الضمادات القديمة. لكن في القرنين الـ19 وأوائل القرن الـ20، كان فكُّ لفائف المومياوات أمراً شائعاً، وهو ما ينطبق أيضاً على جماجم القطط القادمة من «بني حسن»، مما جعل تحليلها أكثر سهولة ومباشرة.

فحص الباحثون كل جمجمة بدقة، وأجروا قياسات وسجَّلوا علامات الإصابة والمرض، مثل آثار القطع والثقوب والكسور، وفقاً لما ذكره مؤلفو الدراسة. ومن المرجح أن معظم الجماجم تعود إلى قطط أليفة، في حين تنتمي 7 منها على الأقل إلى «قطط الغابة»، وهي فصيلة برية أكبر حجماً، كانت تُصاد خصيصاً بغرض التحنيط.

تطابقت أنياب قط الغابة مع آثار عض ملتئمة (باحثو الدراسة)

ووفقاً للنتائج، ظهرت على أكثر من نصف هذه الجماجم علامات تدل على وجود أمراض أو إصابات؛ فمنها قطط تفتقد أسنانها، وأخرى تعاني من أمراض اللثة، أو تظهر على عظامها ثقوب غير طبيعية يربطها الباحثون بوجود عدوى. كما تعرضت بعض القطط لجروح، بينما حملت أخرى آثار عضات.

كما وُجدت إصابات أخرى تشير إلى تعرض بعض القطط لهجوم باستخدام أداة حادة، أو ضربها بجسم صلب كالعصا. وكانت بعض هذه الإصابات قاتلة، بينما أظهرت أخرى علامات على الالتئام.

ويقول فان نير: «ربما لم تكن عمليات صيد القطط وقتلها بغرض التحنيط تسير دائماً كما هو مخطط لها»، مرجحاً أن بعض القطط قد تكون تمكنت من الهرب، وظلت على قيد الحياة رغم تعرضها لإصابات مروعة.

وبناءً على التأريخ بالكربون المشع لتسع جماجم، تبين أن جميع القطط، باستثناء واحدة، نفقت في الفترة ما بين عامي 380 و40 قبل الميلاد، أي في أواخر «العصر المتأخر» وبداية «العصر البطلمي». أما إحدى الجماجم فتعود إلى فترة أقدم بكثير، هي «العصر الانتقالي الثالث»، مما يشير إلى أن موقع «بني حسن» ربما استُخدم لتحنيط القطط في وقت أبكر بكثير مما تشير إليه المصادر المكتوبة. وهناك احتمال آخر، وهو أن هذه الجمجمة لم تأتِ من «بني حسن» على الإطلاق، بل من «تل بسطة»، التي تُعد أقدم مقبرة معروفة للقطط في مصر.

ووفقاً للباحثين، تقدم هذه المجموعة الفريدة لمحة نادرة عن حياة القطط التي كان مصيرها أن تُقدَّم قرابين للآلهة. وتشير الدراسة إلى أنها عاشت على الأرجح في أماكن مكتظة، حيث كانت الأمراض تنتشر بسهولة، وتندلع النزاعات بينها بشكل متكرر.

مواضيع
دراسة بلجيكا