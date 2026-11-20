تحولت القارة الآسيوية إلى ساحة رئيسية في معركة انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المقررة في 18 مارس (آذار) المقبل، بعدما كثّف الرئيس الحالي جياني إنفانتينو تحركاته لحشد التأييد لولاية رابعة، في وقت أبدى فيه منافسه الياباني كوزو تاشيما استعداده للتعاون مع الفرنسي فيليب ديالو، سعياً إلى توحيد الأصوات المعارضة لاستمرار الرئيس السويسري في منصبه.

وكشفت وكالة «رويترز» أن إنفانتينو أمضى أكثر من ثلاثة أشهر في جولات آسيوية مكثفة، في مسعى لترسيخ دعمه بين الاتحادات الوطنية الـ47 المنضوية تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مستفيداً من مزايا منصبه وحضوره المستمر في أبرز المناسبات الكروية بالقارة.

وجاء ظهوره، الخميس، في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بعد ساعات من تثبيت قائمة المرشحين الثلاثة للانتخابات، ليعكس حجم التحدي الذي يواجه تاشيما وديالو، خصوصاً أن إنفانتينو تولى توزيع الجوائز وتصدر المشهد، في حين حضر منافسه الياباني بين المدعوين، وغاب المرشح الفرنسي المدعوم من الاتحاد الأوروبي.

وشملت تحركات إنفانتينو حضور نهائي بطولة «آسيان» في فيتنام خلال أغسطس (آب)، وزيارات إلى هونغ كونغ وإندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى جانب توقفه في بوتان، في زيارة أثارت تكهنات بشأن إطلاق بطولة جديدة بمنطقة الهيمالايا على غرار كأس «آسيان».

كما حضر نهائي كأس الخليج في السعودية، وشارك في اجتماع استثنائي للاتحاد الآسيوي بطوكيو الشهر الماضي، قبل ظهوره في مؤتمر الاتحاد القاري بمانيلا الأسبوع الماضي، حيث تعهد بتقديم نحو 20 مليون دولار لتطوير الاستاد الوطني في الفلبين.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة بعدما استعاد إنفانتينو دعم الاتحاد الآسيوي، الذي كان قد انضم إلى الاتحادين الأوروبي واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي في معارضة مشروع «فاست فوروارد إنتربرايز»، المتعلق بالسماح بالاستثمار الخاص في بطولات «فيفا»، قبل تعثر المشروع في يوليو (تموز) الماضي.

ورغم إعلان الاتحاد الآسيوي، برئاسة البحريني سلمان آل خليفة، دعمه لإنفانتينو، قرر تاشيما، الرئيس السابق للاتحاد الياباني وعضو مجلس «فيفا»، خوض الانتخابات، معترفاً بأنه لا يحظى بدعم أي اتحاد قاري، وأن إمكاناته المالية لا تسمح له بمجاراة تحركات الرئيس الحالي.

وقال تاشيما، في مؤتمر صحافي بطوكيو الجمعة: «أدرك تماماً أنني أخوض هذه المنافسة من موقع صعب للغاية»، موضحاً أنه سيعتمد على ميزانية متواضعة، تشمل أموالاً شخصية ومساهمات محتملة عبر صندوق مخصص أو حملة تمويل جماعي. وأضاف: «لن أنفق الأموال ببذخ، ولا أنوي التنقل بطائرة خاصة أو ما شابه ذلك. سأخوض هذه الحملة بالإمكانات المتاحة».

وفي تطور قد يعيد رسم المنافسة، رحّب تاشيما بإمكانية التعاون مع رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو، الذي أعلن ترشحه الاثنين الماضي بدعم من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه لا ينظر إليه بوصفه منافساً، رغم تمسكه بالبقاء في السباق. وقال: «نحن نتشارك في بعض المواقف الأخلاقية والقيمية؛ لذا فهو شخص ممتاز للتعاون معه. لا أنظر إلى ديالو كمنافس أو خصم، فهدفي الوحيد هو إحداث تغيير في (فيفا)».

وأضاف أن ديالو يمتلك خبرة واسعة في الحوكمة والإدارة، مشيداً بإلمامه بالتفاصيل المالية للاتحاد الدولي، لكنه شدد على أنه لا يفكر «في هذه المرحلة» في الانسحاب من الانتخابات.

وكان ديالو قد أبدى رغبته في التواصل مع تاشيما بهدف «توحيد الجهود»، لتجنب تشتيت الأصوات المعارضة لإنفانتينو، في حين رأى المرشح الياباني أن العلاقات الفرنسية الواسعة مع أفريقيا ومناطق أخرى قد تساعد في استقطاب مزيد من التأييد.

وتستند حملة تاشيما إلى انتقادات تتعلق بالحوكمة والشفافية، خصوصاً قرار «فيفا» تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بحق المهاجم الأميركي فولارين بالوجون، عقب طرده خلال كأس العالم 2026، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه طلب شخصياً من إنفانتينو إعادة النظر في العقوبة.

وكشف تاشيما أن هذه الواقعة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء قراره الترشح، قائلاً: «بحكم تجربتي لاعباً ومدرباً، لا أستطيع تقبل ما حدث في قضية بالوجون. والأمر الأكثر إثارة للقلق أنه لم يقدم أي تفسير حتى الآن. شعرت بغضب شديد حيال ذلك».

وكانت لجنة الانضباط التابعة لـ«فيفا» قد أكدت استقلاليتها وصلاحيتها في تعليق العقوبة، في حين أعلن الاتحاد الدولي الشهر الماضي عزمه تعديل المادة التأديبية التي تتيح مثل هذه القرارات.

واعتبر تاشيما أن إنفانتينو، الذي تولى الرئاسة عام 2016 عقب فضائح الفساد التي هزت المؤسسة، حقق إنجازات مهمة، لكنه رأى أن السنوات الأخيرة شهدت وقائع جرى خلالها تجاهل مبادئ الحوكمة.

وقال: «لا أسعى فقط لأكون رئيساً لـ(فيفا)، بل هدفي هو جعل المنظمة أفضل. وتولي الرئاسة هو الطريق الأقصر لتحقيق ذلك».

وأضاف أن أسوأ سيناريو يتمثل في استمرار إنفانتينو دون منافسة انتخابية، معتبراً أن الاقتراع المقبل سيختبر قدرة الاتحاد الدولي على إصلاح نفسه.

ويؤكد تاشيما، الذي شغل رئاسة الاتحاد الياباني بين عامَي 2016 و2024، والذي يبلغ 68 عاماً، أنه لا يسعى إلى الأضواء، قائلاً: «الأضواء يجب أن تكون للاعبين، لا للرئيس»، في إشارة إلى اختلاف أسلوبه عن الحضور الإعلامي المكثف لإنفانتينو.

وتكتسب الانتخابات المقبلة أهمية خاصة؛ كونها أول منافسة انتخابية فعلية يخوضها إنفانتينو منذ وصوله إلى الرئاسة عام 2016، بعدما فاز بالتزكية في عامَي 2019 و2023.

وبحسب حصيلة غير رسمية أعدتها وكالة «أسوشييتد برس»، يحظى إنفانتينو بدعم معلن من 105 اتحادات وطنية، من أصل 211 اتحاداً يحق لها التصويت، في حين يحتاج إلى 106 أصوات للفوز بالأغلبية البسيطة إذا انحصرت المنافسة بين مرشحين اثنين.

أما في حال استمرار المرشحين الثلاثة، فيتطلب الفوز من الجولة الأولى الحصول على ثلثَي الأصوات، قبل الانتقال إلى جولة ثانية يُستبعد منها المرشح الأقل أصواتاً، ويُحسم الاقتراع بالأغلبية البسيطة.

ورغم أن التصويت يجري سرياً، فإن حجم التأييد المعلن لإنفانتينو، إلى جانب الدعم الذي يحظى به من الاتحادين الآسيوي والأفريقي، يضع منافسَيه أمام مهمة صعبة خلال الأشهر المقبلة، ويجعل التنسيق المحتمل بين تاشيما وديالو أحد أبرز الملفات التي قد تؤثر في مسار السباق نحو رئاسة الكرة العالمية.