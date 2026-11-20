فاجأ الإيطالي جيوفاني، مدرب الفيصلي، لاعبي فريقه بالاعتذار عن مواصلة مهمته، وذلك بعد مباراة الشباب الودية عصر اليوم، التي خسرها العنابي 4-3 على ملعب نادي الشباب بالرياض ضمن استعدادات الفريقين لعودة منافسات الدوري السعودي.
وكان القرار مفاجئاً بالنظر إلى عدم وجود أي بوادر بالانفصال بين عنابي سدير ومدربه طوال الأيام الماضية.
يذكر أن اللقاء شهد عودة الحارس محمد الحساوي الذي غاب خلال الأيام الثلاثة الماضية عن تدريبات الفريق لظرف وفاة ابنته. وكانت عودة الحساوي محل اهتمام وتقدير الجميع، وتعتبر عودة مهمة من خلال الفترة القادمة، وذلك بعد غياب الحارس الإسباني فرناندو باتشيكو غير المبرر وهو غياب يضع أكثر من علامة استفهام لدى عشاق الفيصلي خلال الأيام الماضية حيث لم يتبقَّ على مباراة الفريق المهمة أمام فريق الدرعية الخميس المقبل سوى خمسة أيام وهي بكل تأكيد مباراة تعتبر مهمة بعد فترة التوقف التي يأمل الجميع أن تكون توقفاً إيجابياً وتعويض خسارة ديربي سدير أمام الفيحاء في الجولة التي سبقت فترة التوقف الماضية.
يذكر أن الفيصلي وقع مع الإسباني بداية الموسم الحالي قادماً من نادي الفتح بعقد يمتد إلى نهاية 2027، وشارك الإسباني في جميع الجولات الماضية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين حيث ولج مرماه 24 هدفاً وهو معدل تهديفي كبير ولج في شباك الإسباني.
فاجأ الإيطالي جيوفاني، مدرب الفيصلي، لاعبي فريقه بالاعتذار عن مواصلة مهمته، وذلك بعد مباراة الشباب الودية عصر اليوم، التي خسرها العنابي 4-3 على ملعب نادي الشباب بالرياض ضمن استعدادات الفريقين لعودة منافسات الدوري السعودي.
وكان القرار مفاجئاً بالنظر إلى عدم وجود أي بوادر بالانفصال بين عنابي سدير ومدربه طوال الأيام الماضية.
يذكر أن اللقاء شهد عودة الحارس محمد الحساوي الذي غاب خلال الأيام الثلاثة الماضية عن تدريبات الفريق لظرف وفاة ابنته. وكانت عودة الحساوي محل اهتمام وتقدير الجميع، وتعتبر عودة مهمة من خلال الفترة القادمة، وذلك بعد غياب الحارس الإسباني فرناندو باتشيكو غير المبرر وهو غياب يضع أكثر من علامة استفهام لدى عشاق الفيصلي خلال الأيام الماضية حيث لم يتبقَّ على مباراة الفريق المهمة أمام فريق الدرعية الخميس المقبل سوى خمسة أيام وهي بكل تأكيد مباراة تعتبر مهمة بعد فترة التوقف التي يأمل الجميع أن تكون توقفاً إيجابياً وتعويض خسارة ديربي سدير أمام الفيحاء في الجولة التي سبقت فترة التوقف الماضية.
يذكر أن الفيصلي وقع مع الإسباني بداية الموسم الحالي قادماً من نادي الفتح بعقد يمتد إلى نهاية 2027، وشارك الإسباني في جميع الجولات الماضية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين حيث ولج مرماه 24 هدفاً وهو معدل تهديفي كبير ولج في شباك الإسباني.
إنفانتينو يحشد أصوات آسيا بجولات مكوكية قبل انتخابات مارسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5343684-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88-%D9%8A%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
إنفانتينو يحشد أصوات آسيا بجولات مكوكية قبل انتخابات مارس
كوزو تاشيما وفيليب ديالو وإنفانتينو (أ.ف.ب)
تحولت القارة الآسيوية إلى ساحة رئيسية في معركة انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المقررة في 18 مارس (آذار) المقبل، بعدما كثّف الرئيس الحالي جياني إنفانتينو تحركاته لحشد التأييد لولاية رابعة، في وقت أبدى فيه منافسه الياباني كوزو تاشيما استعداده للتعاون مع الفرنسي فيليب ديالو، سعياً إلى توحيد الأصوات المعارضة لاستمرار الرئيس السويسري في منصبه.
وكشفت وكالة «رويترز» أن إنفانتينو أمضى أكثر من ثلاثة أشهر في جولات آسيوية مكثفة، في مسعى لترسيخ دعمه بين الاتحادات الوطنية الـ47 المنضوية تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مستفيداً من مزايا منصبه وحضوره المستمر في أبرز المناسبات الكروية بالقارة.
وجاء ظهوره، الخميس، في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بعد ساعات من تثبيت قائمة المرشحين الثلاثة للانتخابات، ليعكس حجم التحدي الذي يواجه تاشيما وديالو، خصوصاً أن إنفانتينو تولى توزيع الجوائز وتصدر المشهد، في حين حضر منافسه الياباني بين المدعوين، وغاب المرشح الفرنسي المدعوم من الاتحاد الأوروبي.
وشملت تحركات إنفانتينو حضور نهائي بطولة «آسيان» في فيتنام خلال أغسطس (آب)، وزيارات إلى هونغ كونغ وإندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى جانب توقفه في بوتان، في زيارة أثارت تكهنات بشأن إطلاق بطولة جديدة بمنطقة الهيمالايا على غرار كأس «آسيان».
كما حضر نهائي كأس الخليج في السعودية، وشارك في اجتماع استثنائي للاتحاد الآسيوي بطوكيو الشهر الماضي، قبل ظهوره في مؤتمر الاتحاد القاري بمانيلا الأسبوع الماضي، حيث تعهد بتقديم نحو 20 مليون دولار لتطوير الاستاد الوطني في الفلبين.
وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة بعدما استعاد إنفانتينو دعم الاتحاد الآسيوي، الذي كان قد انضم إلى الاتحادين الأوروبي واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي في معارضة مشروع «فاست فوروارد إنتربرايز»، المتعلق بالسماح بالاستثمار الخاص في بطولات «فيفا»، قبل تعثر المشروع في يوليو (تموز) الماضي.
ورغم إعلان الاتحاد الآسيوي، برئاسة البحريني سلمان آل خليفة، دعمه لإنفانتينو، قرر تاشيما، الرئيس السابق للاتحاد الياباني وعضو مجلس «فيفا»، خوض الانتخابات، معترفاً بأنه لا يحظى بدعم أي اتحاد قاري، وأن إمكاناته المالية لا تسمح له بمجاراة تحركات الرئيس الحالي.
وقال تاشيما، في مؤتمر صحافي بطوكيو الجمعة: «أدرك تماماً أنني أخوض هذه المنافسة من موقع صعب للغاية»، موضحاً أنه سيعتمد على ميزانية متواضعة، تشمل أموالاً شخصية ومساهمات محتملة عبر صندوق مخصص أو حملة تمويل جماعي. وأضاف: «لن أنفق الأموال ببذخ، ولا أنوي التنقل بطائرة خاصة أو ما شابه ذلك. سأخوض هذه الحملة بالإمكانات المتاحة».
وفي تطور قد يعيد رسم المنافسة، رحّب تاشيما بإمكانية التعاون مع رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو، الذي أعلن ترشحه الاثنين الماضي بدعم من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه لا ينظر إليه بوصفه منافساً، رغم تمسكه بالبقاء في السباق. وقال: «نحن نتشارك في بعض المواقف الأخلاقية والقيمية؛ لذا فهو شخص ممتاز للتعاون معه. لا أنظر إلى ديالو كمنافس أو خصم، فهدفي الوحيد هو إحداث تغيير في (فيفا)».
وأضاف أن ديالو يمتلك خبرة واسعة في الحوكمة والإدارة، مشيداً بإلمامه بالتفاصيل المالية للاتحاد الدولي، لكنه شدد على أنه لا يفكر «في هذه المرحلة» في الانسحاب من الانتخابات.
وكان ديالو قد أبدى رغبته في التواصل مع تاشيما بهدف «توحيد الجهود»، لتجنب تشتيت الأصوات المعارضة لإنفانتينو، في حين رأى المرشح الياباني أن العلاقات الفرنسية الواسعة مع أفريقيا ومناطق أخرى قد تساعد في استقطاب مزيد من التأييد.
وتستند حملة تاشيما إلى انتقادات تتعلق بالحوكمة والشفافية، خصوصاً قرار «فيفا» تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بحق المهاجم الأميركي فولارين بالوجون، عقب طرده خلال كأس العالم 2026، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه طلب شخصياً من إنفانتينو إعادة النظر في العقوبة.
وكشف تاشيما أن هذه الواقعة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء قراره الترشح، قائلاً: «بحكم تجربتي لاعباً ومدرباً، لا أستطيع تقبل ما حدث في قضية بالوجون. والأمر الأكثر إثارة للقلق أنه لم يقدم أي تفسير حتى الآن. شعرت بغضب شديد حيال ذلك».
وكانت لجنة الانضباط التابعة لـ«فيفا» قد أكدت استقلاليتها وصلاحيتها في تعليق العقوبة، في حين أعلن الاتحاد الدولي الشهر الماضي عزمه تعديل المادة التأديبية التي تتيح مثل هذه القرارات.
واعتبر تاشيما أن إنفانتينو، الذي تولى الرئاسة عام 2016 عقب فضائح الفساد التي هزت المؤسسة، حقق إنجازات مهمة، لكنه رأى أن السنوات الأخيرة شهدت وقائع جرى خلالها تجاهل مبادئ الحوكمة.
وقال: «لا أسعى فقط لأكون رئيساً لـ(فيفا)، بل هدفي هو جعل المنظمة أفضل. وتولي الرئاسة هو الطريق الأقصر لتحقيق ذلك».
وأضاف أن أسوأ سيناريو يتمثل في استمرار إنفانتينو دون منافسة انتخابية، معتبراً أن الاقتراع المقبل سيختبر قدرة الاتحاد الدولي على إصلاح نفسه.
ويؤكد تاشيما، الذي شغل رئاسة الاتحاد الياباني بين عامَي 2016 و2024، والذي يبلغ 68 عاماً، أنه لا يسعى إلى الأضواء، قائلاً: «الأضواء يجب أن تكون للاعبين، لا للرئيس»، في إشارة إلى اختلاف أسلوبه عن الحضور الإعلامي المكثف لإنفانتينو.
وتكتسب الانتخابات المقبلة أهمية خاصة؛ كونها أول منافسة انتخابية فعلية يخوضها إنفانتينو منذ وصوله إلى الرئاسة عام 2016، بعدما فاز بالتزكية في عامَي 2019 و2023.
وبحسب حصيلة غير رسمية أعدتها وكالة «أسوشييتد برس»، يحظى إنفانتينو بدعم معلن من 105 اتحادات وطنية، من أصل 211 اتحاداً يحق لها التصويت، في حين يحتاج إلى 106 أصوات للفوز بالأغلبية البسيطة إذا انحصرت المنافسة بين مرشحين اثنين.
أما في حال استمرار المرشحين الثلاثة، فيتطلب الفوز من الجولة الأولى الحصول على ثلثَي الأصوات، قبل الانتقال إلى جولة ثانية يُستبعد منها المرشح الأقل أصواتاً، ويُحسم الاقتراع بالأغلبية البسيطة.
ورغم أن التصويت يجري سرياً، فإن حجم التأييد المعلن لإنفانتينو، إلى جانب الدعم الذي يحظى به من الاتحادين الآسيوي والأفريقي، يضع منافسَيه أمام مهمة صعبة خلال الأشهر المقبلة، ويجعل التنسيق المحتمل بين تاشيما وديالو أحد أبرز الملفات التي قد تؤثر في مسار السباق نحو رئاسة الكرة العالمية.
«أفضل لاعب آسيوي»: تتويج جدلي للقفاز الإيراني... وخسارة صادمة للبريكان
سالم الدوسري وانفانتينو والبريكان ورئيس اتحاد الكرة السعودي الرزيزاء في لقطة قبل انطلاق الحفل (رويترز)
غادر فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي والنادي الأهلي، مقر حفل جوائز «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم» في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاعر مختلفة تماماً عن تلك التي رافقته لحظة وصوله؛ إذ ظهرت عليه علامات الإحباط والتأثر بعد إعلان فوز الحارس الإيراني علي رضا بيرانوند بجائزة «أفضل لاعب في آسيا»، وهو الأمر الذي شكل صدمة لمجتمع كرة القدم في القارة بأكملها.
وبات رضا أول حارس مرمى يُحرز الجائزة، وأصبح خامس إيراني يحرز الجائزة بعد خداداد عزيزي (1996)، وعلي دائي (1999)، ومهدي مهدويكيا (2003)، وعلي كريمي (2004).
كما أن هذه أول مرة يخفق فيها اللاعبون العرب في إحراز الجائزة منذ عام 2013 الذي حصل فيه على الجائزة الصيني جينغ جي.
ويُعدّ بيرانوند ثاني حارس مرمى يترشح لهذه الجائزة، بعد السعودي محمد الدعيع عام 1996، وهذه ثاني مرة يدخل فيها القائمة بعد ترشحه عام 2019.
وتألق بيرانوند (34 عاماً) في «مونديال 2026»، رغم إخفاق منتخب بلاده في تجاوز دور المجموعات بفارق الأهداف. واختير «أفضل لاعب في مباراة بلجيكا» بعد تصديه لـ7 محاولات وحرمانه ماكسيم دي كويبر من التسجيل من مسافة قريبة، وصدّ في المجمل 15 كرة.
ونال جائزةَ «أفضل لاعب آسيوي محترف في الخارج» الكوريُّ الجنوبي لي كانغ إن (باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني)، ليصبح أول لاعب يفوز بها في نسختين متتاليتين. وتفوق على مواطنه هوانغ إن بيوم (فينورد الهولندي وبورتو البرتغالي) والياباني أياسي أويدا (فينورد روتردام الهولندي وليل الفرنسي).
ولدى السيدات، فازت الكورية الشمالية كيم كيونغ يونغ بالجائزة على حساب الأسترالية هولي ماكنمارا، والكورية الجنوبية كيم هاي ري.
وأضافت كايتلين فورد جائزة «أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة» إلى جائزتي «أفضل لاعبة شابة في آسيا» لعام 2011 و«أفضل لاعبة في آسيا» لعام 2016، لتصبح بذلك الأسترالية المخضرمة أول لاعب أو لاعبة يحقق هذه الثلاثية الفريدة.
وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من البريكان بشأن مشاركته في المنافسة على الجائزة، إلا إنه فضّل عدم الإدلاء بأي تصريح، وغادر موقع الحفل برفقة عدد من مسؤولي النادي الأهلي.
وكانت الأجواء مختلفة قبل ساعات من إعلان النتيجة، حين اجتمع المرشحون الثلاثة، سالم الدوسري وفراس البريكان والإيراني علي رضا بيرانوند، في العاصمة التايلاندية، وسط طموحات متباينة للفوز بالجائزة الفردية الأبرز على مستوى القارة.
وعلى مسرح «أكسرا كينغ باور»، الذي احتضن الحفل، حضرت التفاصيلُ الصغيرة لتكشف عن شيء من ملامح المنافسة؛ إذ اختار سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي والهلال، الظهور بالزي السعودي، فيما ارتدى البريكان بدلة رسمية، وكذلك فعل منافسهما الإيراني بيرانوند.
وكان البريكان من أوائل المرشحين وصولاً إلى قاعة الحفل، بينما وصل الدوسري قبل لحظات قليلة من انطلاق مراسم توزيع الجوائز، قبل أن يجلس الثلاثة متجاورين، وفق الترتيبات البروتوكولية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وعكست تصريحات اللاعبين قبل الحفل اختلاف نظرتهم إلى الجائزة؛ فالدوسري، الذي سبق له التتويج باللقب مرتين، لم يرفع سقف التوقعات بشأن فوزه لثالث مرة، رغم أن تحقيق ذلك كان سيمنحه إنجازاً تاريخياً غير مسبوق.
وقال قائد الهلال في المؤتمر الصحافي الذي سبق الحفل: «من الطبيعي أن يبحث كل لاعب عن كتابة اسمه في التاريخ، لكن الأمر قضاء وقدر، وسواء أفزتُ أم خسرتُ فلن تكون هذه نهاية المطاف، وسأواصل العمل لتحقيق أهدافي».
أما البريكان، فكان أكبر تعبيراً عن تطلعه إلى التتويج، بعدما وصف وصوله إلى قائمة المرشحين بأنه تحقيق لحلم راوده منذ الطفولة، مؤكداً أن الفوز بالجائزة قد يشكل انطلاقة جديدة في مسيرته الكروية.
وقال مهاجم الأهلي: «منذ الطفولة تحلم بأن تكون بين الأساطير، ووصولك إلى هذا المكان نتيجة عمل مستمر، وهو أمر ليس سهلاً».
وفي المقابل، حمل بيرانوند طموحاً مختلفاً؛ إذ كان يتطلع إلى إعادة الجائزة إلى كرة القدم الإيرانية بعد غياب امتد 23 عاماً، معبّراً عن تقديره لمنافسيه السعوديين.
وقال الحارس الإيراني في المؤتمر الصحافي: «يشرفني الوجود إلى جانب زملائي من السعودية، فهما لاعبان كبيران، وقد تابعت مبارياتهما مع نادييهما في (دوري أبطال آسيا)».
ومع إعلان اسم بيرانوند فائزاً بالجائزة، كان الدوسري والبريكان من بين الذين بادروا إلى تهنئة الحارس الإيراني، في مشهد عكس الروح الرياضية بين المتنافسين، رغم اختلاف مشاعرهم حيال النتيجة.
وفي ختام مراسم التكريم، طُلب من الثنائي السعودي الصعود إلى منصة الحفل لالتقاط صورة تذكارية مع جياني إنفانتينو، رئيس «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، وبدر الرزيزاء رئيس «الاتحاد السعودي لكرة القدم»، إضافة إلى ياسر المسحل عضو مجلس «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)».
وفي مؤتمر صحافي أعقب مراسم التتويج وسط حضور إعلامي محدود، حضر الإيراني علي رضا بيرانوند الفائز بجائزة «أفضل لاعب آسيوي»، والكورية الشمالية يو جونغ هيانغ الفائزة بجائزة «أفضل لاعبة واعدة».
وأعرب الإيراني علي رضا بيرانوند عن سعادته الكبيرة بتتويجه بجائزة «أفضل لاعب في آسيا» لعام 2026، مؤكداً أن الجائزة تمثل تحقيقاً لأحد أكبر أحلامه في مسيرته الرياضية بعد 7 سنوات من العمل المتواصل منذ ترشحه الأول للجائزة عام 2019.
وقال بيرانوند، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب حفل جوائز «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم» في العاصمة التايلاندية بانكوك، في تصريحات أدلى بها باللغة الفارسية ونقلها مترجم إلى الإنجليزية: «أنا سعيد للغاية، ولا أستطيع وصف هذه اللحظة. إنه إنجاز كبير لكرة القدم الإيرانية، بعدما تمكن لاعب من بلادي من الفوز بهذه الجائزة بعد غياب 23 عاماً».
وأضاف الحارس الإيراني: «بذلت جهوداً كبيرة طيلة السنوات الماضية، وكان الفوز بهذه الجائزة أحد أكبر أحلامي في مسيرتي الرياضية. منذ ترشحي لها عام 2019، مرّت 7 سنوات من العمل الجاد والمحافظة على المستوى، حتى وصلت إلى هذه اللحظة في بانكوك».