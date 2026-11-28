في الوقت الذي تتسع فيه دائرة تواصل الأجيال الجديدة مع ثقافات العالم، وتسهم المنصات الرقمية في تشكيل وعيهم واهتماماتهم، تعمل جمعية «انتماء وطني» السعودية على تعزيز ارتباطهم بهويتهم الوطنية، عبر برامج تربوية وثقافية تستهدف تحويل قيم المواطنة إلى سلوكيات يمارسونها في حياتهم اليومية.

وتسعى الجمعية، التي تتخذ من مدينة الدمام مقراً لها، إلى التعاون مع وزارة التعليم لإعداد كتيبات مدرسية تتناول مفاهيم المواطنة والوطنية، ضمن مجموعة من البرامج المقترحة لعام 2027، تشمل إنتاج فيلم كرتوني قصير للأطفال حول حماية المكتسبات الوطنية، وإصدار كتاب عن المواطنة، وتنظيم لقاءات حوارية وأمسيات ثقافية ومعرض للرسم.

وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور مهدي بن أحمد الطاهر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية «انتماء وطني»، إن فكرة تأسيس الجمعية جاءت انطلاقاً من الحاجة إلى تعميق فهم المواطنة، وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع، وإتاحة الفرص أمام الجميع للمشاركة في خدمة وطنهم.

وأضاف أن الانتماء الوطني قيمة تحتاج إلى وعي ورعاية وممارسة مستمرة، وأن محبة الوطن تتجلى في احترام أنظمته، والمحافظة على مكتسباته، والإخلاص في العمل، والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع.

المواطنة في الحياة اليومية

يربط الطاهر مفهوم الانتماء الوطني بتفاصيل قد تبدو بسيطة في حياة الإنسان؛ بدءاً من أمانة الموظف وإتقان الطالب، واحترام حقوق الآخرين، والمحافظة على المرافق العامة، والمشاركة في العمل التطوعي، وحتى التثبت من صحة المعلومات قبل تداولها.

ويقول: «يقوم تصورنا للبرامج على ربط كل قيمة بسلوك واضح وفرصة للتطبيق؛ فعندما نتحدث عن المسؤولية، نربطها بمبادرة يخدم فيها الفرد مجتمعه، وعندما نتحدث عن احترام التنوع، نربطه بمهارات الحوار والتعاون».

ومن هنا، تولي الجمعية اهتماماً خاصاً بالأسرة والمدرسة، لما لهما من دور في تشكيل وعي الطفل منذ سنواته الأولى، فيما يأتي الشباب في مقدمة الفئات التي تستهدفها برامج الجمعية، التي تسعى إلى الوصول إليهم عبر المدارس والجامعات.

جانب من اجتماع مجلس إدارة الجمعية (المركز الإعلامي)

الهوية في عالم مفتوح

ولا يرى الطاهر تعارضاً بين الاعتزاز بالهوية الوطنية والانفتاح على ثقافات العالم؛ إذ يعتقد أن معرفة الشباب بتاريخ وطنهم وثقافته وقيمه ومنجزاته تمنحهم أساساً راسخاً للتفاعل مع الثقافات الأخرى والاستفادة من تجاربها والإسهام فيها بثقة.

غير أن مخاطبة هذه الأجيال، بحسب الطاهر، تحتاج إلى لغة قريبة منها، وأدوات تتيح لها السؤال والنقاش والمشاركة، وهو ما دفع الجمعية إلى وضع تطوير المحتوى الرقمي ضمن أولوياتها المستقبلية، إلى جانب تنمية مهارات التفكير النقدي وتعزيز المسؤولية في استخدام المنصات.

وتطمح الجمعية إلى أن يكون الشباب أنفسهم شركاء في صناعة هذا المحتوى وتصميم المبادرات، بما يتيح لهم التعبير عن هويتهم بأساليب تتصل باهتماماتهم وتطلعاتهم.

التنوع رافد للتماسك المجتمعي

ويحتل الاعتزاز بالتنوع الوطني مساحة مهمة في الأهداف الاستراتيجية للجمعية، التي تضمنت خططها مقترحات لتنظيم زيارات تبادلية بين مناطق السعودية، تتيح للمشاركين التعرف على ثقافاتها وتبادل المعارف والتجارب، إلى جانب لقاءات حوارية وندوات حول التعايش ونبذ التعصب والتمييز.

وفي كلمة تضمنها الدليل التعريفي للجمعية لعام 2026، أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أهمية تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ مبادئ المواطنة في المحافظة على الاستقرار وصون المكتسبات الوطنية، خصوصاً في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الفكرية والاجتماعية.

وأشار إلى أهمية تعريف الناشئة بتاريخ وطنهم وإطلاعهم على ماضيه العريق وما يحمله من قيم وتضحيات، بما يعزز ارتباطهم بوطنهم وإدراكهم لأهمية المحافظة على إرثه الحضاري والمشاركة في بناء مستقبله.

كما أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، في كلمة تضمنها الدليل، دور القطاع غير الربحي في تعزيز التكافل والمسؤولية المجتمعية، وتفعيل الشراكات التي تسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

جانب من إحدى المناسبات لأعضاء مجلس إدارة الجمعية (المركز الإعلامي)

المواطنة في ميزان البحث العلمي

وتضم الجمعية، التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور عبد العزيز بن تركي العطيشان، 26 عضواً في جمعيتها العمومية، بينهم نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، وتستند في عملها إلى 10 لجان، من بينها لجنة البحوث والدراسات، واللجنة الاستراتيجية، ولجنة البرامج، والأنشطة.

وأوضح الطاهر أن الجمعية تتطلع إلى الاستفادة من خبرات أعضائها في دراسة احتياجات المجتمع وتصميم البرامج، والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لإجراء دراسات تتناول المواطنة والهوية الوطنية والتطوع والتماسك المجتمعي، والاستفادة من نتائجها في إعداد محتوى وبرامج تخدم المؤسسات التعليمية والتربوية.

وتسعى الجمعية، التي لا تزال في مرحلة مبكرة من تجربتها، إلى قياس أثر برامجها مستقبلاً من خلال رصد التغير في وعي المشاركين وسلوكياتهم، إلى جانب أعداد المستفيدين ومستويات رضاهم.

ويقول الطاهر: «يهمنا أن نعرف: هل أصبح المشارك أكثر استعداداً للتطوع؟ وهل تحولت المعرفة إلى مبادرة أو سلوك مستمر؟».

وتتطلع الجمعية إلى توسيع نطاق عملها عبر شراكات مع المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية، والقطاعين العام والخاص، بما يتيح فرصاً أكبر للمشاركة المجتمعية.

ويختصر الطاهر الغاية من هذه الجهود بقوله: «طموحنا أن تسهم جمعية (انتماء وطني) في ترسيخ مواطنة واعية، يشعر فيها كل فرد بأن له دوراً في خدمة وطنه، وصون مكتسباته، والمشاركة في بناء مستقبله».