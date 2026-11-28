منح مهرجان «الدوحة السينمائي» 2026، في ختام فعالياته، الجمعة، معظم جوائزه لأفلام تعتمد على «السرد الجريء» و«الأصوات الآسيوية»، خصوصاً أصوات المناطق التي لا تحظى بتمثيل كافٍ، بعدما حازت تلك الأفلام إشادات من النقّاد والجمهور ولجان تحكيم المسابقات الأربع.
وفي «المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة»، حصل فيلم «تسعة معابد إلى السماء» للمخرج التايلاندي سمبوت تشيداسور نبونغسي على «تنويه خاص»، في حين ذهبت جائزة «أفضل أداء» للممثلة جوزيت كوانيا عن فيلم «منزل الرياح»، للمخرج الكاميروني أوغست برنار كويمو يانغهو، ونالت المخرجة المغربية الأميركية تالا حديد جائزة «أفضل إنجاز فنّي» عن الفيلم الوثائقي «باردي»، وذهبت جائزة «أفضل إنجاز فنّي» إلى فيلم «فيليبينية»، للمخرج الفلبيني رافائيل مانول، ونالت أسمهان بكيرات جائزة «أفضل فيلم وثائقي» عن فيلمها «تياها»، كما اقتنصت جائزة «الاتحاد الدولي للنقّاد (فيبريسي)»، التي تُمنح للمرّة الأولى، وحاز جائزة «أفضل فيلم روائي» فيلم «فتاة مجهولة»، للمخرج الصيني زو غينغ.
وفي «المسابقة الدولية للأفلام القصيرة»، حصد فيلم «لا شيء يحدث بعد غيابك» لإبراهيم عمر «تنويهاً خاصاً»، وذهبت جائزة «أفضل أداء» للممثل المكسيكي داميان لوبيز عن دوره في فيلم «للمنافسين»، وحازت الإيرانية مريم تفكري جائزة «أفضل مخرج» عن فيلم «غزال سرخ»، وذهبت جائزة «أفضل فيلم» إلى «همسات رائحة محترقة» للمخرج الصومالي النمساوي مو هراوي.
ومنحت مسابقة «صُنع في قطر» تنويهاً خاصاً لفيلم «غفلة» للمخرج اللبناني طوني الغزال، ونالت جائزة «عبد العزيز جاسم لأفضل أداء» الممثلة آمنة الدم عن فيلم «كالشهاب» للمخرجة القطرية نادية الخاطر، وذهبت جائزة «أفضل مخرج» للأميركي سيباستيان ديلاسكاساس عن فيلم «أعماق الصمت»، ونال جائزة «أفضل فيلم» فيلم «أزحف إلى نفسي» للمخرج حمد الفيحاني.
وفاز في «مسابقة أجيال» فيلم «كنّا هنا» للمخرج الهندي برانف باسين بجائزة «أفضل فيلم قصير»، ونال فيلم «نحن فضائيون» للياباني كوهي كادوواكي جائزة «أفضل فيلم طويل».
وحصل صانع الأفلام القطري والطبيب ورائد الأعمال ومصوّر المشاهد تحت الماء، الدكتور جمال راشد الخنجي، على جائزة «الجمهور» عن فيلمه «جوداري مينو»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «شعوري لا يُوصف بعد حصولي على جائزة الجمهور التي تؤكّد أن الناس أحسّوا بالفيلم وأن رسالته قد وصلت، وهذا ما حرصت عليه منذ بداية العمل على الفيلم».
وقالت مديرة المهرجان، الرئيسة التنفيذية لـ«مؤسّسة الدوحة للأفلام»، فاطمة حسن الرميحي، في كلمتها بحفل الختام: «الليلة، ونحن نكرّم الفائزين في مهرجان الدوحة السينمائي، فإننا نحتفي بما هو أبعد بكثير من الإنجاز السينمائي. نحن نقرّ بقدرة القصص على تجاوز الحدود، وتحدّي المفاهيم السائدة، وإيصال تجارب الأفراد والمجتمعات إلى الحوار العالمي».
وأضافت: «في (مؤسّسة الدوحة للأفلام)، نؤمن بأن الأصوات المهمّة تستحقّ أن تُرى وتُسمع وتنال التقدير، والمهرجان يوفّر هذه المنصّة، إذ يجمع صنّاع الأفلام والجمهور من مختلف أنحاء العالم، ويدعم السرد الشجاع والمستقلّ، ويتيح مساحة لسرد قصص مهمّة لم تظهر إلى النور».
وأكّدت أن «الأفلام التي كُرّمت تذكّرنا بأن السينما ليست مجرّد انعكاس للعالم الذي نعيش فيه، وإنما هي قوّة قادرة على تشكيل فهمنا له، وتعميق تواصلنا مع بعضنا، وبناء مستقبل أكثر تعاطفاً»، وفق تعبيرها.
بدوره، شدّد نائب الرئيس التنفيذي لـ«مؤسّسة الدوحة للأفلام» ونائب مدير مهرجان «الدوحة السينمائي»، عبد الله المسلم، على أنّ «المهرجان سيظلّ منبراً للأصوات المستقلّة والسينما الجريئة التي لا تحظى بتمثيل كافٍ في العالم»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الاهتمام ليس شعار هذه الدورة، وإنما محور عمل المؤسسة منذ البداية، وهو اكتشاف أصوات جديدة ودعمها طوال العام».
وحضرت حفل الختام رئيسة مجلس أمناء «مؤسّسة الدوحة للأفلام»، الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، ووزير البيئة والتغيّر المناخي، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي.