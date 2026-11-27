مونيكا بيلوتشي تحدثت عن مشوارها في التمثيل (إ.ب.أ)

لم يكن الانتقال من عالم الأزياء إلى السينما سهلاً بالنسبة للنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، التي واجهت في بداية مسيرتها تشكيكاً في قدراتها التمثيلية، قبل أن تقودها اختياراتها إلى العمل مع عدد من أبرز مخرجي السينما العالمية، من فرانسيس فورد كوبولا إلى ميل غيبسون وتيم بيرتون. وهي الرحلة التي استعادتها خلال حضورها الدورة الثالثة والعشرين من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، متحدثةً عن محطات النجاح والشك، وعلاقتها المتغيرة بصورتها على الشاشة.

وحظيت الجلسة، التي أدارتها الصحافية الفرنسية إلسا كيسلاسي من مجلة «فارايتي» الأميركية، بإقبال جماهيري لافت، إذ امتلأ مسرح «ميدان» عن آخره قبل وصول النجمة الإيطالية بنحو نصف ساعة، لتصبح واحدة من أكثر الجلسات الحوارية استقطاباً للجمهور في المهرجان.

وتنوعت أسئلة الحاضرين بين استفسارات عن تجاربها مع المخرجين ورؤيتها للمرأة في السينما، وأخرى تناولت اختياراتها الشخصية وعلاقتها بالشهرة.

مونيكا بيلوتشي في «مهرجان مراكش» (الشرق الأوسط)

وقالت بيلوتشي إن التشكيك الذي واجهته عند دخولها مجال التمثيل دفعها أحياناً إلى مراجعة ثقتها بنفسها، لكنها وجدت في حبها للسينما دافعاً للاستمرار، معتبرة أن المخاوف لا ترتبط بمرحلة معينة من حياة الفنان، ولا تنتهي بتحقيق النجاح، بل تلازمه طوال رحلته. وتبقى عليه الاستفادة من آراء الآخرين وانتقاداتهم، من دون تجاهل إحساسه الداخلي بما يريد فعله.

ولم تنظر بيلوتشي إلى زميلاتها باعتبارهن منافسات لها، حسب حديثها، إذ تستمتع بمشاهدة الأداء المتميز للممثلات الأخريات من دون أن تتمنى بالضرورة الحصول على أدوارهن. وأوضحت أن رغبتها في اكتشاف تجارب جديدة جعلتها تقبل المشاركة في أعمال تتفاوت فيها مساحة حضورها، بداية من أدوار البطولة، وصولاً إلى الظهور في مشاهد محدودة، ما دامت تجد في المشروع ما يستحق المشاركة.

وبينما ارتبط حضور بيلوتشي السينمائي لسنوات طويلة بجمالها، فإنها لا تنظر إلى تغير ملامحها مع مرور الزمن باعتباره خسارة، بل فرصة فنية تتيح لها استكشاف مناطق جديدة في التمثيل، مؤكدة أن «الممثل يستعين بجسده للتعبير عن الشخصية، لكن الخبرات التي يكتسبها بمرور السنوات تمنحه إمكانات لا يمكن الحصول عليها بمجرد تغيير مظهره باستخدام المكياج».

الفنانة الإيطالية تحدثت عن مشوارها السينمائي (إ.ب.أ)

وأشارت إلى أن امتلاك المرأة ملامح جميلة لا يعني أنها أقل عرضة للمعاناة، منتقدة التصور الذي يربط بين الجمال والانتصار، حتى عندما تجسد الممثلة شخصية تعيش لحظات قاسية.

وعدّت جمالها هبةً لم تشعر بالحاجة إلى مقاومتها، مثلما تتقبل اليوم التحولات التي تطرأ على مظهرها، وترفض إصدار الأحكام على اختيارات الآخرين في التعامل مع التقدم في العمر، وفق قولها.

وقارنت بيلوتشي بين الفرص المتاحة أمام الممثلات اليوم وتلك التي كانت تحظى بها الأجيال السابقة، مشيرة إلى أن «صناعة السينما لم تكن تمنح النساء بعد الأربعين مساحة كافية للاستمرار خلال عقود مضت، بصرف النظر عن قدراتهن الفنية، في حين أتاح تغير هذه النظرة تقديم شخصيات نسائية تنتمي إلى مراحل عمرية مختلفة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الممثلات».

وكشفت النجمة الإيطالية أن مشاركتها في فيلم «دراكولا» جاءت بعدما لفتت صورها انتباه رومان كوبولا، الذي رتّب لقاءها بوالده فرانسيس فورد كوبولا، لتخوض أولى تجاربها في هوليوود، وتلتقي الممثل كيانو ريفز، الذي تجدد التعاون معه لاحقاً في سلسلة «ماتريكس»، مشيدة بما لمسته لديه من لطف واحترام في التعامل مع الآخرين.

وكانت بيلوتشي قد شاهدت الجزء الأول من «ماتريكس» في باريس، وأبدت حينها رغبتها في العمل في فيلم من هذا النوع، قبل أن يتحول الأمر إلى واقع، بعدما شاهدت الأختان واتشوسكي عدداً من أعمالها الأوروبية، من بينها «مالينا» و«لا رجعة فيه» و«عهد الذئاب»، لتتلقى دعوة للسفر إلى لوس أنجليس والخضوع لاختبارات الأداء.

تناولت فكرة التنوع في الأدوار (إ.ب.أ)

ولم تدفعها التجارب الأميركية إلى التخلي عن حياتها في أوروبا، إذ اختارت الاستقرار بين باريس وروما، رغم إعجابها بالإمكانات الإنتاجية والفرص المهنية التي توفرها هوليوود، مؤكدة أن الحفاظ على علاقاتها العائلية وصداقاتها وتفاصيل حياتها اليومية أصبح أكثر أهمية بالنسبة إليها مع مرور السنوات، وأنها لا تعيش أجواء النجومية إلا في أوقات محددة، ترتبط غالباً بالترويج لأعمالها.

وتوقفت بيلوتشي عند تجربتها في فيلم «آلام المسيح»، مؤكدة أن الانتقادات التي طالت العمل لم تجعلها تندم على المشاركة فيه، إذ ترى أن إثارة النقاش إحدى الوظائف المهمة للسينما. وتحدثت عن خطورة استخدام الدين لتحقيق أغراض سياسية، مشيدة بتعامل ميل غيبسون مع الممثلين، ومستعيدة تجربتها في تعلم اللغة الآرامية استعداداً لتجسيد شخصية مريم المجدلية.

وفي حديثها عن فيلم «بيتلجوس بيتلجوس»، كشفت أن تيم بيرتون استعان بالرسم لإطلاعها على تصوره للشخصية قبل التصوير، وهو ما ساعدها على فهم طبيعتها، في حين تطلب ظهورها أمام الكاميرا 3 ساعات يومياً للتحضير بالمكياج. وأكدت أن ثقتها بالمخرج تمثل عاملاً أساسياً في قدرتها على الاندماج في الشخصية والتعبير عن مشاعر تستدعي أحياناً استحضار جوانب خاصة من حياتها.

مونيكا بيلوتشي تؤكد تقديرها آراء الجمهور (إ.ب.أ)

واستحضرت بيلوتشي تجربتها على خشبة المسرح من خلال عرض «ماريا كالاس: رسائل ومذكرات»، الذي قدمته على مدار 3 سنوات، مشيرة إلى أن الاقتراب من الحياة الشخصية لمغنية الأوبرا والتعرف على معاناتها، رغم مكانتها الفنية الاستثنائية، جعلاها أكثر تقديراً للعلاقات الإنسانية وإيماناً بأن النجاح المهني لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحب والتفاصيل الأخرى التي تمنح الحياة قيمتها.

وأبدت سعادتها بالحصول على جائزة «الفهد» لأفضل أداء تمثيلي في مهرجان «لوكارنو» عن مشاركتها في فيلم «كيتيتشي» للمخرج جيوفاني تورتوريتشي، المعروض في «مهرجان مراكش».