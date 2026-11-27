احتفى مهرجان «الدوحة السينمائي 2026» بصناع الأفلام الفلسطينيين المشاركين في دورته الحالية، التي تختتم فعالياتها الجمعة. وشهد المهرجان حضوراً فنياً فلسطينياً بارزاً ضمن «المسابقة الدولية للأفلام الطويلة»؛ إذ شارك المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي منتجاً لفيلم «سما»، وشارك المخرج مؤيد عليان بفيلم «حوار مع البحر»، ونافس المخرج حسام أبو دان بفيلم «غزة 13»، في حين يعرض المخرج مهند يعقوبي فيلمه الوثائقي «الثوار لا يموتون أبداً».
وناقش صناع الأفلام الفلسطينيون رشيد مشهراوي ومؤيد عليان ومهند يعقوبي، خلال فعاليات المهرجان، واقع صناعة السينما في ظل الاحتلال، ودور الدعم المؤسسي، وكيفية وصول القصص المستقلة إلى الجمهور. وقال رشيد مشهراوي إنه يجب ألا تكون السينما مجرد رد فعل، بل ينبغي أن تكون فعلاً أيضاً، مؤكداً أن صناعة الأفلام نتاج حب صادق للسينما، وأن الإنتاجات الفنية الفلسطينية لن تتوقف، حتى لو انتصرت القضية ونال الفلسطينيون حريتهم، فلا تزال لديهم قصص عدة يروونها.
ويقول رشيد مشهراوي، منتج الفيلم الفلسطيني - الفرنسي - القطري «سما» للمخرجة رباب خميس، الذي شهد مهرجان «الدوحة السينمائي» عرضه العالمي الأول، إن هدفه هو الحفاظ على الهوية الفلسطينية.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نصنع الأفلام لزيادة عدد المتعاطفين مع قضيتنا في العالم، لكنني أرفض تماماً أن يتعاطف أحد مع فيلم رديء أو غير سينمائي لمجرد أنه فلسطيني؛ لأن الفيلم الضعيف لا قيمة له ولا يخدم القضية، في حين أن الفيلم القوي وحده هو القادر على أن يجلب تعاطفاً حقيقياً ويوسع دائرته».
ويتتبع الفيلم الوثائقي قصة «سما»، البالغة من العمر 10 سنوات، والتي تجمع البلاستيك والكرتون في دير البلح لبيعهما كوقود والمساهمة في إعالة أسرتها.
وقال مؤيد عليان، مخرج ومنتج فيلم «حوار مع البحر»، تعليقاً على الإنتاجات الفنية الفلسطينية، إنه «يجب ألا نتجنب الحديث عن القضية، وإن من حقنا أن نروي قصصاً عن جميع جوانب حياتنا؛ لأن السينما وُجدت لتوحدنا وتُظهر ثراء هويتنا بكامل أبعادها».
وأضاف عليان لـ«الشرق الأوسط» أن «كل إنسان له الحق في أن يعمل القصة والرواية التي يريدها، سواء من الواقع الفلسطيني أو غير ذلك»، موضحاً: «هناك جيل يرى أن اختياره الشخصي هو التطرق إلى القضية والصراع مع الاحتلال بشكل مباشر، وفي الوقت نفسه هناك أفلام تحكي حكايات الحب والأطفال وقضايا اجتماعية بعيداً عن الاحتلال، وهذا التنوع مفيد».
وتدور أحداث الفيلم الفلسطيني - الهولندي - السعودي - القطري «حوار مع البحر» حول رجل فلسطيني في القدس، يُطلب منه، بموجب قرار صادر عن محكمة إسرائيلية، سداد دين كبير مستحق للضمان الاجتماعي نيابة عن ابنه الذي غرق قبل أكثر من 20 عاماً.
من جانبه، قال مهند يعقوبي، مخرج الفيلم الفلسطيني - البلجيكي - القطري «الثوار لا يموتون أبداً»، إن «الناس عندما يدعموننا ويتضامنون معنا، فإنهم يفعلون ذلك عن التزام حقيقي لا عن دافع مادي». وأوضح أن فيلمه الوثائقي جاء بمنزلة رد على آخر رسالة إلكترونية أرسلتها المخرجة اللبنانية جوسلين صعب، ودعته فيها إلى التعاون معها، لكنها رحلت بعد ثلاثة أشهر من إرسال الرسالة، لافتاً إلى أن الفيلم أُعدّ من مواد متوفرة في 113 بكرة فيلم حافظت عليها صعب طوال حياتها.
وأشار مهند يعقوبي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه دخل أرشيف جوسلين صعب «لا كباحث محايد، بل كفلسطيني يسأل كيف رأت جوسلين الفلسطينيين، وما دورها في تشكيل الصورة التي انتشرت عنهم في العالم؛ إذ كانت أفلامها تقريباً الوحيدة التي تُعرض على التلفزيون الفرنسي عن فلسطين، ولذلك كان لها دور أساسي في تشكيل صورتنا أمام العالم».
وإلى جانب الأفلام الثلاثة السابقة، يشارك المخرج حسام أبو دان بفيلمه الفلسطيني - القطري «غزة 13»، الذي صُوّر بالكامل في غزة، ويروي قصة فتى يبلغ من العمر 13 عاماً، فقد والدته ويخوض مرحلة النضوج في مخيم للنازحين في غزة، حيث يفتقد الخصوصية والحماية.