قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، إن مسلحين غادروا سفينة شحن قبالة اليمن بعد أن صعدوا على متنها، وسيطروا عليها، مشيرة إلى أن طاقمها بخير.

وأضافت الهيئة أن السفينة تواصل الإبحار إلى الميناء التالي بعد الواقعة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ونقلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن ربان السفينة قوله، في وقت سابق، إن مسلحين اعتلوا سفينة الشحن على مسافة 64 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة بلحاف الساحلية اليمنية في الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، وسيطروا عليها.

بدورها، ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» نقلاً عن مسؤولين أمنيين أن قراصنة صوماليين خطفوا السفينة «إم في مارسا فيرغو» المملوكة لشركة «مارسا أوشن للشحن» ومقرها في الإمارات، وترفع علم بنما، في أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن، وذلك بعدما تنكروا في زي صيادين، وتخفّوا وسط الجالية الصومالية في اليمن.

وشهدت المياه قبالة اليمن هجمات متكررة على السفن التجارية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك هجمات شنتها الميليشيات الحوثية في اليمن على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

كما عادت أعمال القرصنة والسطو المسلح للظهور في خليج عدن والمياه قبالة الصومال.

ولم تتضح بعد الجهة التي تقف وراء واقعة، السبت. وناشدت الهيئة السفن في المنطقة توخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

وأفادت مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي أيضاً بحدوث واقعة قرصنة في المنطقة اليوم، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت تتعلق بالسفينة نفسها التي أبلغت الهيئة عن تعرضها لهجوم.