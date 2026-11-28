مسلحون يسيطرون على سفينة قبالة اليمن ثم يغادرون... والطاقم بخيرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5346643-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%85-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D9%8A%D8%B1
مسلحون يسيطرون على سفينة قبالة اليمن ثم يغادرون... والطاقم بخير
قراصنة يقتربون من أحد القوارب أمام الساحل الصومالي (أرشيفية - رويترز)
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، إن مسلحين غادروا سفينة شحن قبالة اليمن بعد أن صعدوا على متنها، وسيطروا عليها، مشيرة إلى أن طاقمها بخير.
وأضافت الهيئة أن السفينة تواصل الإبحار إلى الميناء التالي بعد الواقعة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ونقلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن ربان السفينة قوله، في وقت سابق، إن مسلحين اعتلوا سفينة الشحن على مسافة 64 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة بلحاف الساحلية اليمنية في الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، وسيطروا عليها.
بدورها، ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» نقلاً عن مسؤولين أمنيين أن قراصنة صوماليين خطفوا السفينة «إم في مارسا فيرغو» المملوكة لشركة «مارسا أوشن للشحن» ومقرها في الإمارات، وترفع علم بنما، في أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن، وذلك بعدما تنكروا في زي صيادين، وتخفّوا وسط الجالية الصومالية في اليمن.
وشهدت المياه قبالة اليمن هجمات متكررة على السفن التجارية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك هجمات شنتها الميليشيات الحوثية في اليمن على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
كما عادت أعمال القرصنة والسطو المسلح للظهور في خليج عدن والمياه قبالة الصومال.
ولم تتضح بعد الجهة التي تقف وراء واقعة، السبت. وناشدت الهيئة السفن في المنطقة توخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مريب.
وأفادت مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي أيضاً بحدوث واقعة قرصنة في المنطقة اليوم، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت تتعلق بالسفينة نفسها التي أبلغت الهيئة عن تعرضها لهجوم.
حذرت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، مستخدمي أحد مواقعها الإلكترونية من تسريب بيانات شخصية، إثر هجوم سيبراني واسع نفذ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
«الشرق الأوسط» (بروكسل)
مسلحون يسيطرون على سفينة قبالة اليمن ثم يغادرون... والطاقم بخيرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5346643-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%85-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D9%8A%D8%B1
مسلحون يسيطرون على سفينة قبالة اليمن ثم يغادرون... والطاقم بخير
قراصنة يقتربون من أحد القوارب أمام الساحل الصومالي (أرشيفية - رويترز)
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، إن مسلحين غادروا سفينة شحن قبالة اليمن بعد أن صعدوا على متنها، وسيطروا عليها، مشيرة إلى أن طاقمها بخير.
وأضافت الهيئة أن السفينة تواصل الإبحار إلى الميناء التالي بعد الواقعة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ونقلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن ربان السفينة قوله، في وقت سابق، إن مسلحين اعتلوا سفينة الشحن على مسافة 64 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة بلحاف الساحلية اليمنية في الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، وسيطروا عليها.
بدورها، ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» نقلاً عن مسؤولين أمنيين أن قراصنة صوماليين خطفوا السفينة «إم في مارسا فيرغو» المملوكة لشركة «مارسا أوشن للشحن» ومقرها في الإمارات، وترفع علم بنما، في أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن، وذلك بعدما تنكروا في زي صيادين، وتخفّوا وسط الجالية الصومالية في اليمن.
وشهدت المياه قبالة اليمن هجمات متكررة على السفن التجارية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك هجمات شنتها الميليشيات الحوثية في اليمن على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
كما عادت أعمال القرصنة والسطو المسلح للظهور في خليج عدن والمياه قبالة الصومال.
ولم تتضح بعد الجهة التي تقف وراء واقعة، السبت. وناشدت الهيئة السفن في المنطقة توخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مريب.
وأفادت مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي أيضاً بحدوث واقعة قرصنة في المنطقة اليوم، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت تتعلق بالسفينة نفسها التي أبلغت الهيئة عن تعرضها لهجوم.
موجة فرار من معسكرات التجنيد الحوثية في صنعاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5346603-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
موظفون حكوميون بصنعاء خلال مشاركتهم في تدريبات عسكرية (فيسبوك)
فرَّ عشرات المجندين من معسكرات تدريب حوثية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومحيطها، بعدما اكتشفوا أن الدورات التي استُدرجوا إليها تحت غطاء التأهيل للالتحاق بتشكيلات أمنية، تستهدف تجهيزهم وإرسالهم إلى جبهات القتال، لتعويض النقص في صفوف مقاتلي الجماعة.
وفي مسعى لاحتواء موجة الفرار، كثفت الجماعة حملات ملاحقة المنسحبين، واختطفت أكثر من 22 منهم خلال يومين، وفق مصادر مطلعة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن عشرات المجندين فرُّوا من معسكر تدريبي في منطقة قاع القيضي جنوبي صنعاء، ومن مواقع تدريب مفتوحة أخرى شمال العاصمة وغربها، بعدما تبين لهم أن البرامج التي التحقوا بها لا تتعلق بالتأهيل الأمني كما أُبلغوا، وإنما بإعداد مقاتلين ورفد الجبهات بعناصر جديدة.
وأضافت أن الجماعة استقطبت، منذ نحو أسبوعين، مئات السكان، بينهم موظفون حكوميون وعمال بالأجر اليومي وشبان وأطفال، للمشاركة في دورات عسكرية مفتوحة أقامتها في صنعاء وضواحيها تحت شعار «النفير العام»، بإشراف قادة ميدانيين ينحدر أغلبهم من محافظة صعدة، معقل الجماعة الرئيسي.
وأوضحت المصادر أن الحوثيين سوَّقوا هذه البرامج بوصفها دورات تأهيل للالتحاق بتشكيلات أمنية في العاصمة، غير أن طبيعة التدريبات والترتيبات المصاحبة لها كشفت عن توجه لتجهيز المشاركين ونقلهم إلى جبهات القتال، في إطار حملة تجنيد تستهدف مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، وسط تراجع أعداد المقاتلين وازدياد الخسائر الميدانية.
اختطاف الفارين
وفي محاولة لمنع اتساع موجة الانسحاب، فعَّلت الجماعة وحدات تابعة لجهازَي «الأمن الوقائي» و«الأمن والمخابرات» لملاحقة المجندين الفارين، مستندة إلى بلاغات المشرفين في المعسكرات والأحياء والقرى التي عاد إليها المنسحبون.
وأفادت المصادر باختطاف أكثر من 22 مجنداً خلال اليومين الأوَّلين من الحملة، بعد فرارهم من معسكرات التدريب ولجوئهم إلى مناطقهم وقراهم، بينما تواصل الجماعة تعقُّب آخرين بهدف إخضاعهم وإعادتهم إلى مواقع التجنيد.
كما أصدرت قيادات حوثية تعليمات إلى المشرفين والأتباع في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها، لرصد الفارين والإبلاغ عنهم فوراً، في إجراءات توسِّع نطاق الملاحقة إلى الأحياء والقرى، وتحول شبكات المشرفين المحليين إلى أدوات لتعقُّب المجندين وإحكام الرقابة عليهم.
ويتزامن ذلك مع استمرار حملة تجنيد واسعة تنفذها الجماعة في مناطق سيطرتها، مستهدفة شرائح مختلفة من السكان، في مسعى لتعويض النقص في عناصرها القتالية وإدامة قدرتها على رفد الجبهات.
وعود مضللة
يقول «عامر» -وهو اسم مستعار لأحد سكان ريف صنعاء- إن التضليل بشأن طبيعة الدورة العسكرية الحوثية دفعه إلى الانسحاب من معسكر أقيم في منطقة جبلية، موضحاً أن مشرفي الجماعة أبلغوه بأن التدريب يندرج ضمن الاستعداد والتعبئة المجتمعية لمواجهة من يسمونهم «الغزاة»، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، وأنه سيعود إلى منزله فور انتهاء الدورة.
وأضاف أنه اكتشف لاحقاً أن الغرض الفعلي هو تجهيز المشاركين وإرسالهم إلى جبهات القتال، الأمر الذي دفعه إلى الفرار، مفضلاً البحث عن عمل يوفر احتياجات أسرته التي تعاني ظروفاً معيشية قاسية جرَّاء تدهور وضعه المادي.
من جهته، قال «منير» -شقيق أحد المجندين الفارين- إن مسلحين مقنَّعين يستقلون عربة عسكرية داهموا منزل أسرته في أحد أحياء مديرية معين وسط صنعاء قبل أيام، في محاولة لاعتقال شقيقه الذي عاد مؤخراً من معسكر تدريبي خارج العاصمة.
وأوضح أن مشرفاً حوثياً في الحي استدرج شقيقه إلى برنامج تدريبي، تحت ذريعة تأهيله للالتحاق بما تسمى «قوات حماية المنشآت»، وهي إحدى التشكيلات الأمنية التابعة للجماعة؛ لكنه اكتشف خلال التدريب أن البرنامج يستهدف إعداد المشاركين وإرسالهم تعزيزات إلى جبهات القتال، ما دفعه إلى الانسحاب والعودة إلى المنزل، قبل أن تتعقبه الجماعة وتداهم منزل الأسرة لمحاولة اختطافه.
ويرى مراقبون أن تصاعد الفرار من معسكرات التجنيد الحوثية يعكس تنامي المخاوف والرفض لدى المستقطَبين للانخراط في جبهات القتال؛ خصوصاً مع اعتماد الجماعة على تقديم وعود مضللة بشأن طبيعة المهام، واستغلال تدهور الأوضاع المعيشية لاستقطاب مزيد من السكان.
نقص المياه وتراكم النفايات يفاقمان انتشار الأوبئة والأمراض في مدينة تعز (إعلام محلي)
تواجه المنظومة الصحية في مدينة تعز اليمنية أزمة متفاقمة مع استمرار الحصار الحوثي وإغلاق المنافذ، وسط تراجع مخزون الأدوية بنسبة 85 في المائة، وارتفاع الطلب عليها بأكثر من 200 في المائة، في تطورات حذّرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية من تداعياتها على حياة آلاف المرضى، واحتمال توقف خدمات صحية أساسية، بما فيها العمليات الجراحية وعلاجات الأمراض المزمنة.
وقال محمد الصوفي، رئيس فرع الهيئة في تعز، إن النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية بات يهدد قدرة المستشفيات والمنشآت الصحية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، خصوصاً مع استمرار موجات النزوح، وازدياد الإصابات وانتشار الأوبئة والأمراض.
وأوضح الصوفي، في بيان صادر عن الهيئة، أن ارتفاع الطلب على الأدوية تجاوز 200 في المائة مقارنة بالمعدلات المعتادة، في مقابل تراجع المخزون الدوائي بنسبة 85 في المائة، محذراً من تداعيات النقص على المرضى الذين يحتاجون إلى علاجات منتظمة، وفي مقدمتهم مرضى زراعة الأعضاء والمصابون بلدغات الأفاعي وعضات الكلاب، الذين يواجهون خطر فقدان الأدوية والأمصال المنقذة للحياة.
وأشار إلى أن الأزمة تهدد بتعطيل عدد من الخدمات الصحية الأساسية، بما فيها العمليات الجراحية، في وقت تزداد فيه الاحتياجات الطبية بفعل الإصابات الناجمة عن القصف والقنص، وتراجع قدرة المؤسسات الصحية على توفير المستلزمات الضرورية.
النفايات والأوبئة
لا تقتصر الأزمة على نقص الأدوية، وفق الهيئة، بل تمتد إلى تدهور البيئة الصحية داخل مدينة تعز، نتيجة إغلاق المنافذ وارتفاع تكاليف نقل الإمدادات الطبية والمخاطر التي تواجه وصولها، بالتزامن مع ازدياد الأعباء على المرافق الصحية.
وذكر البيان أن منع وصول شاحنات النظافة إلى مقلب النفايات في منطقة الضباب، المعروف باسم «حدائق الصالح»، تسبب في تراكم القمامة داخل المدينة؛ ما أسهم في تفاقم انتشار الحميات والإسهالات المائية وأمراض الجهاز التنفسي، وزاد من المخاطر الصحية التي يتعرض لها السكان.
وحذّرت الهيئة من أن تراجع الخدمات البيئية، بالتزامن مع نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، يضاعف الضغوط على المستشفيات، ويحد من قدرتها على التعامل مع تفشي الأمراض والأوبئة.
احتكار وتهريب الأدوية
على الصعيد الاقتصادي، قالت الهيئة إن استمرار الحصار أدى إلى إفلاس عدد من الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة، وهدد مصادر دخل آلاف الأسر المرتبطة بقطاع الأدوية، فضلاً عن تراجع قدرة المؤسسات الصحية على توفير احتياجات المرضى بصورة منتظمة.
وحذّرت من أن هذه الظروف أسهمت في نشوء سوق دوائية احتكارية، ووفرت بيئة لانتشار تهريب الأدوية، متحدثة عن استفادة كيانات مرتبطة بالحوثيين من الأوضاع القائمة.
وأضافت أن فرض جبايات جمركية مزدوجة على شحنات الأدوية، إلى جانب مصادرة مخزون وممتلكات شركات دوائية وطنية، من بينها مصنع العالمية والشركة الدوائية الحديثة، أدى إلى إضعاف قدرة الموردين على مواصلة إمداد السوق المحلية.
وبحسب الصوفي، دفعت هذه الممارسات الموردين إلى الاكتفاء بعمليات بيع نقدية محدودة، والامتناع عن الاحتفاظ بمخزون استراتيجي داخل المحافظة، الأمر الذي يزيد صعوبة تأمين الأدوية، ويجعل القطاع الصحي أكثر عرضة للانقطاع.
إمدادات أممية عالقة
في سياق متصل، أفادت مجموعة قطاع الصحة في الجانب الإغاثي باستمرار تأخر وصول إمدادات منظمة الصحة العالمية إلى مدينة تعز، رغم جاهزية شحنات مخصصة لعدد من المرافق الصحية، تنتظر استكمال الترتيبات اللازمة لنقلها بين وكالات الأمم المتحدة.
وقالت المجموعة إن الإمدادات المخصصة لمستشفى خليفة ومستشفى النشمة ومركز علاج الإسهال المائي في مستشفى المظفر لا تزال جاهزة للإرسال، لكنها تنتظر تأكيد ترتيبات النقل، في وقت تعاني فيه مستشفيات المدينة نقصاً في الوقود وأدوية التخدير والعناية المركزة.
وأضافت أن شاحنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، مخصصة لمستشفيي الجمهوري والثورة، انطلقت من عدن في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لكنها لا تزال في نقطة تجميع الشحنات بانتظار التصاريح اللازمة، وتأكيد إمكانية الوصول إلى المدينة.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت سبق أن نبهت فيه الأمم المتحدة إلى حرمان نحو 350 ألف طفل في تعز من اللقاحات، نتيجة القيود المفروضة على وصول الإمدادات والخدمات الصحية؛ ما يوسع نطاق التداعيات الإنسانية للحصار، من نقص العلاج إلى تهديد برامج التحصين، وحماية الأطفال من الأمراض.