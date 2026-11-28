فرَّ عشرات المجندين من معسكرات تدريب حوثية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومحيطها، بعدما اكتشفوا أن الدورات التي استُدرجوا إليها تحت غطاء التأهيل للالتحاق بتشكيلات أمنية، تستهدف تجهيزهم وإرسالهم إلى جبهات القتال، لتعويض النقص في صفوف مقاتلي الجماعة.

وفي مسعى لاحتواء موجة الفرار، كثفت الجماعة حملات ملاحقة المنسحبين، واختطفت أكثر من 22 منهم خلال يومين، وفق مصادر مطلعة.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن عشرات المجندين فرُّوا من معسكر تدريبي في منطقة قاع القيضي جنوبي صنعاء، ومن مواقع تدريب مفتوحة أخرى شمال العاصمة وغربها، بعدما تبين لهم أن البرامج التي التحقوا بها لا تتعلق بالتأهيل الأمني كما أُبلغوا، وإنما بإعداد مقاتلين ورفد الجبهات بعناصر جديدة.

وأضافت أن الجماعة استقطبت، منذ نحو أسبوعين، مئات السكان، بينهم موظفون حكوميون وعمال بالأجر اليومي وشبان وأطفال، للمشاركة في دورات عسكرية مفتوحة أقامتها في صنعاء وضواحيها تحت شعار «النفير العام»، بإشراف قادة ميدانيين ينحدر أغلبهم من محافظة صعدة، معقل الجماعة الرئيسي.

جانب من إخضاع الحوثيين موظفي مؤسسة حكومية في صنعاء للتعبئة القتالية (فيسبوك)

وأوضحت المصادر أن الحوثيين سوَّقوا هذه البرامج بوصفها دورات تأهيل للالتحاق بتشكيلات أمنية في العاصمة، غير أن طبيعة التدريبات والترتيبات المصاحبة لها كشفت عن توجه لتجهيز المشاركين ونقلهم إلى جبهات القتال، في إطار حملة تجنيد تستهدف مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، وسط تراجع أعداد المقاتلين وازدياد الخسائر الميدانية.

اختطاف الفارين

وفي محاولة لمنع اتساع موجة الانسحاب، فعَّلت الجماعة وحدات تابعة لجهازَي «الأمن الوقائي» و«الأمن والمخابرات» لملاحقة المجندين الفارين، مستندة إلى بلاغات المشرفين في المعسكرات والأحياء والقرى التي عاد إليها المنسحبون.

وأفادت المصادر باختطاف أكثر من 22 مجنداً خلال اليومين الأوَّلين من الحملة، بعد فرارهم من معسكرات التدريب ولجوئهم إلى مناطقهم وقراهم، بينما تواصل الجماعة تعقُّب آخرين بهدف إخضاعهم وإعادتهم إلى مواقع التجنيد.

الحوثيون يرغمون السكان في مناطقهم على التعبئة العسكرية (إعلام حوثي)

كما أصدرت قيادات حوثية تعليمات إلى المشرفين والأتباع في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها، لرصد الفارين والإبلاغ عنهم فوراً، في إجراءات توسِّع نطاق الملاحقة إلى الأحياء والقرى، وتحول شبكات المشرفين المحليين إلى أدوات لتعقُّب المجندين وإحكام الرقابة عليهم.

ويتزامن ذلك مع استمرار حملة تجنيد واسعة تنفذها الجماعة في مناطق سيطرتها، مستهدفة شرائح مختلفة من السكان، في مسعى لتعويض النقص في عناصرها القتالية وإدامة قدرتها على رفد الجبهات.

وعود مضللة

يقول «عامر» -وهو اسم مستعار لأحد سكان ريف صنعاء- إن التضليل بشأن طبيعة الدورة العسكرية الحوثية دفعه إلى الانسحاب من معسكر أقيم في منطقة جبلية، موضحاً أن مشرفي الجماعة أبلغوه بأن التدريب يندرج ضمن الاستعداد والتعبئة المجتمعية لمواجهة من يسمونهم «الغزاة»، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، وأنه سيعود إلى منزله فور انتهاء الدورة.

وأضاف أنه اكتشف لاحقاً أن الغرض الفعلي هو تجهيز المشاركين وإرسالهم إلى جبهات القتال، الأمر الذي دفعه إلى الفرار، مفضلاً البحث عن عمل يوفر احتياجات أسرته التي تعاني ظروفاً معيشية قاسية جرَّاء تدهور وضعه المادي.

جانب من إخضاع الحوثيين سكاناً في صنعاء للتعبئة القتالية (فيسبوك)

من جهته، قال «منير» -شقيق أحد المجندين الفارين- إن مسلحين مقنَّعين يستقلون عربة عسكرية داهموا منزل أسرته في أحد أحياء مديرية معين وسط صنعاء قبل أيام، في محاولة لاعتقال شقيقه الذي عاد مؤخراً من معسكر تدريبي خارج العاصمة.

وأوضح أن مشرفاً حوثياً في الحي استدرج شقيقه إلى برنامج تدريبي، تحت ذريعة تأهيله للالتحاق بما تسمى «قوات حماية المنشآت»، وهي إحدى التشكيلات الأمنية التابعة للجماعة؛ لكنه اكتشف خلال التدريب أن البرنامج يستهدف إعداد المشاركين وإرسالهم تعزيزات إلى جبهات القتال، ما دفعه إلى الانسحاب والعودة إلى المنزل، قبل أن تتعقبه الجماعة وتداهم منزل الأسرة لمحاولة اختطافه.

ويرى مراقبون أن تصاعد الفرار من معسكرات التجنيد الحوثية يعكس تنامي المخاوف والرفض لدى المستقطَبين للانخراط في جبهات القتال؛ خصوصاً مع اعتماد الجماعة على تقديم وعود مضللة بشأن طبيعة المهام، واستغلال تدهور الأوضاع المعيشية لاستقطاب مزيد من السكان.