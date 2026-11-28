تواجه المنظومة الصحية في مدينة تعز اليمنية أزمة متفاقمة مع استمرار الحصار الحوثي وإغلاق المنافذ، وسط تراجع مخزون الأدوية بنسبة 85 في المائة، وارتفاع الطلب عليها بأكثر من 200 في المائة، في تطورات حذّرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية من تداعياتها على حياة آلاف المرضى، واحتمال توقف خدمات صحية أساسية، بما فيها العمليات الجراحية وعلاجات الأمراض المزمنة.

وقال محمد الصوفي، رئيس فرع الهيئة في تعز، إن النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية بات يهدد قدرة المستشفيات والمنشآت الصحية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، خصوصاً مع استمرار موجات النزوح، وازدياد الإصابات وانتشار الأوبئة والأمراض.

موجات النزوح والإصابات رفعت الطلب على الأدوية في تعز بأكثر من 200 في المائة (إعلام محلي)

وأوضح الصوفي، في بيان صادر عن الهيئة، أن ارتفاع الطلب على الأدوية تجاوز 200 في المائة مقارنة بالمعدلات المعتادة، في مقابل تراجع المخزون الدوائي بنسبة 85 في المائة، محذراً من تداعيات النقص على المرضى الذين يحتاجون إلى علاجات منتظمة، وفي مقدمتهم مرضى زراعة الأعضاء والمصابون بلدغات الأفاعي وعضات الكلاب، الذين يواجهون خطر فقدان الأدوية والأمصال المنقذة للحياة.

وأشار إلى أن الأزمة تهدد بتعطيل عدد من الخدمات الصحية الأساسية، بما فيها العمليات الجراحية، في وقت تزداد فيه الاحتياجات الطبية بفعل الإصابات الناجمة عن القصف والقنص، وتراجع قدرة المؤسسات الصحية على توفير المستلزمات الضرورية.

النفايات والأوبئة

لا تقتصر الأزمة على نقص الأدوية، وفق الهيئة، بل تمتد إلى تدهور البيئة الصحية داخل مدينة تعز، نتيجة إغلاق المنافذ وارتفاع تكاليف نقل الإمدادات الطبية والمخاطر التي تواجه وصولها، بالتزامن مع ازدياد الأعباء على المرافق الصحية.

وذكر البيان أن منع وصول شاحنات النظافة إلى مقلب النفايات في منطقة الضباب، المعروف باسم «حدائق الصالح»، تسبب في تراكم القمامة داخل المدينة؛ ما أسهم في تفاقم انتشار الحميات والإسهالات المائية وأمراض الجهاز التنفسي، وزاد من المخاطر الصحية التي يتعرض لها السكان.

وحذّرت الهيئة من أن تراجع الخدمات البيئية، بالتزامن مع نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، يضاعف الضغوط على المستشفيات، ويحد من قدرتها على التعامل مع تفشي الأمراض والأوبئة.

احتكار وتهريب الأدوية

على الصعيد الاقتصادي، قالت الهيئة إن استمرار الحصار أدى إلى إفلاس عدد من الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة، وهدد مصادر دخل آلاف الأسر المرتبطة بقطاع الأدوية، فضلاً عن تراجع قدرة المؤسسات الصحية على توفير احتياجات المرضى بصورة منتظمة.

وحذّرت من أن هذه الظروف أسهمت في نشوء سوق دوائية احتكارية، ووفرت بيئة لانتشار تهريب الأدوية، متحدثة عن استفادة كيانات مرتبطة بالحوثيين من الأوضاع القائمة.

نقص الأدوية والمستلزمات الطبية يهدد الخدمات الصحية وحياة آلاف المرضى في تعز (إعلام محلي)

وأضافت أن فرض جبايات جمركية مزدوجة على شحنات الأدوية، إلى جانب مصادرة مخزون وممتلكات شركات دوائية وطنية، من بينها مصنع العالمية والشركة الدوائية الحديثة، أدى إلى إضعاف قدرة الموردين على مواصلة إمداد السوق المحلية.

وبحسب الصوفي، دفعت هذه الممارسات الموردين إلى الاكتفاء بعمليات بيع نقدية محدودة، والامتناع عن الاحتفاظ بمخزون استراتيجي داخل المحافظة، الأمر الذي يزيد صعوبة تأمين الأدوية، ويجعل القطاع الصحي أكثر عرضة للانقطاع.

إمدادات أممية عالقة

في سياق متصل، أفادت مجموعة قطاع الصحة في الجانب الإغاثي باستمرار تأخر وصول إمدادات منظمة الصحة العالمية إلى مدينة تعز، رغم جاهزية شحنات مخصصة لعدد من المرافق الصحية، تنتظر استكمال الترتيبات اللازمة لنقلها بين وكالات الأمم المتحدة.

وقالت المجموعة إن الإمدادات المخصصة لمستشفى خليفة ومستشفى النشمة ومركز علاج الإسهال المائي في مستشفى المظفر لا تزال جاهزة للإرسال، لكنها تنتظر تأكيد ترتيبات النقل، في وقت تعاني فيه مستشفيات المدينة نقصاً في الوقود وأدوية التخدير والعناية المركزة.

أزمة وقود حادة في تعز جراء حصار الحوثيين للمدينة (أ.ف.ب)

وأضافت أن شاحنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، مخصصة لمستشفيي الجمهوري والثورة، انطلقت من عدن في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لكنها لا تزال في نقطة تجميع الشحنات بانتظار التصاريح اللازمة، وتأكيد إمكانية الوصول إلى المدينة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت سبق أن نبهت فيه الأمم المتحدة إلى حرمان نحو 350 ألف طفل في تعز من اللقاحات، نتيجة القيود المفروضة على وصول الإمدادات والخدمات الصحية؛ ما يوسع نطاق التداعيات الإنسانية للحصار، من نقص العلاج إلى تهديد برامج التحصين، وحماية الأطفال من الأمراض.