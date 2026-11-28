فاز فريق رايو فاييكانو على مضيّفه ريال بيتيس بنتيجة 1/ صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الجناح الأيمن خورخي دي فروتوس الهدف الوحيد في المباراة، والذي جاء في الدقيقة 72، ليمنح الفريق الضيف 3 نقاط ثمينة خارج ملعبه.

وأوقفت هذه الخسارة انطلاقة ريال بيتيس الذي كان يلاحق ثلاثي القمة، برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ليتجمد رصيد بيتيس عند 27 نقطة في المركز الرابع، أما فاييكانو فقد وصل للنقطة 15 في المركز الثالث عشر، قبل اكتمال منافسات الجولة.

ويلعب ريال بيتيس في الجولة المقبلة مع أتلتيكو مدريد يوم السادس من ديسمبر (كانون الأول) المُقبل، أما فاييكانو فيستقبل ضيفه ليفانتي قبل ذلك بيوم.