اضطر مارك ماركيز إلى القفز من فوق دراجته «دوكاتي» قبل انطلاق سباق السرعة الأخير في مسيرته في بطولة العالم للدراجات النارية في فالنسيا، السبت، بعد أن اشتعلت النيران في الدراجة، بينما لم تنطفئ أضواء انطلاق السباق.

وأشار عدد من المتسابقين إلى ضرورة إلغاء الانطلاق بعد تأخر إطفاء الأضواء، بينما اضطر ماركيز إلى دفع دراجته التي كان يتصاعد منها الدخان إلى الأمام والقفز من عليها عندما اشتعلت فيها النيران على خط الانطلاق.

وعندما عاد إلى المرأب لتغيير دراجته، أعلن المنظمون أنه يمكنه العودة إلى موقعه على خط الانطلاق على دراجته الاحتياطية، لكن الإسباني سيضطر إلى تحمل عقوبة لفتين طويلتين.

وأثار هذا القرار صيحات الاستهجان والصفارات من الجماهير المحلية في حلبة ريكاردو تورمو، وتم تخفيض عدد لفات السباق من 13 لفة إلى 12 لفة.