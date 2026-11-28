أحرز البديل سفيان بايزيد هدفاً قاتلاً في الدقيقة الأخيرة ليمنح فريقه مولودية الجزائر فوزاً ثميناً على مضيّفه يانغ أفريكانز في مستهل مباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، السبت، بملعب أمان في زنغبار.

وحول بايزيد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها رضا حلايمية في الدقيقة الأخيرة لتسكن الشباك، ويمنح مولودية 3 نقاط ثمينة وصدارة المجموعة.

وهذا الفوز الأول للمولودية بقيادة مدربه المؤقت كريم دلهوم الذي تولى المسؤولية، الأسبوع الماضي، عقب الانفصال بالتراضي عن التونسي خالد بن يحيى.

وفشل مولودية الجزائر في ترجمة بعض الفرص في الشوط الأول خصوصاً عند طريق الغيني محمد ساليو بانغورا.

وتصدر المولودية المجموعة الثانية بثلاث نقاط قبل أن يستضيف الزمالك المصري فريق الإفريقي التونسي في وقت لاحق، السبت، بالقاهرة.