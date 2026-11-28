وصف كريستيان فوك، المدير الفني للمنتخب الألماني للسيدات لكرة القدم، إيقاف لورا فرايغانغ بسبب مخالفة لوائح مكافحة المنشطات بأنه «خسارة مؤلمة» للفريق.

وقال فوك، خلال مؤتمر صحافي السبت: «كانت لورا عنصراً بالغ الأهمية في منظومة الفريق بأكملها. كما يؤلمني بشدة على المستوى الشخصي أن لاعبة بهذه القيمة لن تتمكن من ممارسة كرة القدم في الوقت الحالي. إنها تحظى بدعمنا الكامل، وهي تعلم ذلك».

ويوجد المنتخب الألماني حالياً في ريو دي جانيرو استعداداً لخوض مباراة ودية أمام نظيره الأرجنتيني في مدينة لا بلاتا مساء الأحد.

وستغيب فرايغانغ عن كأس العالم للسيدات المقررة العام المقبل في البرازيل، بعدما عوقبت بالإيقاف بسبب عدم الحضور في 3 مواعيد محددة لإجراء اختبارات الكشف عن المنشطات.

وتقرر إيقاف قائدة فريق آينتراخت فرانكفورت حتى السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2027، بعدما توصلت إلى تسوية مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والوكالة الوطنية الألمانية لمكافحة المنشطات.

واستمرت الإجراءات المتعلقة بالقضية عدة أشهر؛ حيث وجهت إلى اللاعبة، البالغة من العمر 28 عاماً، اتهامات بعدم الحضور في المواقع التي حددتها مسبقاً لإجراء اختبارات الكشف عن المنشطات في 3 مناسبات، خلال الفترة من مارس (آذار) 2025 إلى فبراير (شباط) 2026.

من جانبها، وصفت جوليانا جوين، قائدة المنتخب الألماني، إيقاف فرايغانغ بأنه «أمر مأساوي للغاية».

وقالت جوين: «بالطبع، ينصب تفكيرك الأول ببساطة على لورا، وعلى تأثير ما حدث عليها. الفريق يفكر فيها كثيراً».

وفي يونيو (حزيران) الماضي أوضحت فرايغانغ أن الاختبارات التي لم تخضع لها «لم تكن مواعيد تم تجنبها عمداً، بل كانت نتيجة تناقضات أو سوء فهم في التفاصيل الشاملة التي يتعين تحديثها يومياً، والتي يتعين علينا نحن لاعبات المنتخب الوطني إدخال تحديثاتها في النظام بشكل يومي، بل على مدار الساعة».

ولعبت فرايغانغ 45 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، سجلت خلالها 17 هدفاً، لكنها لم تكن من العناصر الأساسية بانتظام في الفترة الأخيرة.