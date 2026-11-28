تشهد محافظة السويداء السورية توترات بين ما يعرف بـ«الحرس الوطني» وقوى الأمن الداخلي الحكومية، كان آخرها ليل الجمعة - السبت، وأسفر عن جرحى بين الطرفين، وعدّ قيادي ناشط في المحافظة تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنها تهدف إلى الالتفاف على تصاعد الأصوات المطالبة شيخ العقل، حكمت الهجري، بالعودة إلى قراها التي نزحوا منها قبل نحو عام ونصف العام على أثر الأحداث الدامية في يوليو 2025، ومصارحة الأهالي بالحقيقة في ظل استمرار الوضع القائم، وانسداد الأفق أمام أي حل لأزمة المحافظة.

ونقلت قناة «الإخبارية» السورية عن مصدر أمني قوله إن «العصابات الخارجة عن القانون» نفّذت 6 اعتداءات على مواقع قوى الأمن الداخلي باستخدام الطائرات المسيّرة، والرشاشات الثقيلة في قرية ريمة حازم، بريف السويداء الغربي، وذلك بعدما أُصيب 4 عناصر من قوى الأمن في وقت سابق من اليوم نفسه بسبب اعتداء لـ«العصابات الخارجة عن القانون» بطائرة مسيّرة محمّلة بالقنابل على محور القرية.

صورة نشرتها شبكة «السويداء 24» لعناصر من جماعة الهجري في مدينة السويداء

وتحدثت مصادر محلية في مدينة السويداء لـ«الشرق الأوسط» أن قوى الأمن الداخلي ردت على مصادر النيران، ما أدى إلى إصابة قائد كتيبة «فرسان حمزة 501» التابعة «للحرس الوطني» في كتفه، بالإضافة إلى عدد آخر من المسلحين، بعد أن أصيب في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 4 عناصر من الأمن الداخلي، إثر استهداف مسلحين من «الحرس الوطني» نقطة أمنية في ريمة حازم.

وتأتي هذه الحوادث في سياق حوادث أمنية متكررة تشهدها محافظة السويداء منذ أحداث يوليو 2025 التي سيطر بعد وقت قصير منها الهجري و«الحرس الوطني» على مساحات واسعة من المحافظة، بما فيها مدينة السويداء.

وقال القيادي الناشط لـ«الشرق الأوسط»: «ازداد الاحتقان الشعبي في الآونة الأخيرة تجاه الهجري و(الحرس) بسبب استمرار الوضع القائم على ما هو عليه في مناطق سيطرتهم، من تهجير، ووعود لم تنفذ، وتكميم الأفواه، وتخوين كل من يخالف قرارات ورأي سلطة الأمر الواقع، وانتشار جرائم السرقة، والخطف، وترويج المخدرات...

ودفع هذا الوضع الأهالي ونشطاء إلى إطلاق دعوات للخروج في مظاهرات تهدف إلى الضغط على سلطة الأمر الواقع في السويداء، مشيراً إلى خروج مظاهرة يوم 20 نوفمبر في مدينة السويداء على خلاف المظاهرات التي كانت تخرج يوم السبت بدعوات من أتباع الهجري و(الحرس الوطني)».

وتحدث عن أن مشاركين في مظاهرة 20 نوفمبر طالبوا الهجري و«الحرس الوطني» بـ«إيجاد حل سريع، ومصارحة الناس بالحقيقة، وأكدوا على الاستمرار في الخروج بهذه المظاهرات، في حين زج (الحرس الوطني) بأشخاص من ضحايا أحداث يوليو ليذكروا الناس بالانتهاكات، وآخرين يطلبون الدعم الإسرائيلي، وذلك بغية تغيير مسار الحراك».

رفع صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع صورة الشيخ حكمت الهجري من قِبل الموالين للأخير بالسويداء (أرشيفية - متداولة)

وأظهر مقطع فيديو نشرته منصة «السويداء 24» مشاركة العشرات من الأهالي في المظاهرة التي نفذها أهالي الريف الغربي وسط مدينة السويداء، للمطالبة بإعادتهم إلى قراهم. وقال أحد المشاركين مخاطباً الهجري: «نحن جعنا وبردنا وعطشنا، ونريد قرانا، إما أن تقول لنا: إن هناك عودة إلى قرى المقرن الغربي، والشمالي، أو تقول لنا انسوا تلك القرى. نريد بيوتنا، وقد اشتقنا إليها، وإلى مزارعنا».

في المقابل، نشرت منصة «السويداء 25» مقطع فيديو من المظاهرة ذاتها، ظهر فيه العشرات من المشاركين، بينهم من يحمل لافتات كتب على إحداها عبارة «نحن في جبل باشان... نريد الاستقلال، والاعتراف الدولي»، «وأخرى كتب عليها «36 قرية في باشان تنتظر العودة، والحرية، والكرامة، وتقرير المصير».

وتحدث مشارك في المقطع الأخير عن أن هذه الوقفة سلمية يريد المشاركون فيها المطالبة بحقوقهم، وهي إنهاء ما سماه «الاحتلال» لقراهم، وعودة الأهالي إليها من دون شروط، مشدداً على أن المشاركين لديهم ثوابت لن يتراجعوا عنها، والاعتراف بما وصفه «المجازر» التي حصلت في يوليو 2025، مناشداً المنظمات الدولية والأممية والإنسانية الوفاء بوعودهم، ودولة إسرائيل أن تدعمهم كما وعدت. كما طالب بإعادة المفقودين، واستقلال السويداء عن الدولة السورية.

وتبع ذلك قبل ثلاثة أيام توجيه أهالي قرية حزم بريف السويداء رسالة علنية إلى الهجري وقيادة «الحرس الوطني»، مطالبين بتوضيح صريح بشأن العودة إلى قريتهم، ومنازلهم.

لافتة رفعها المتظاهرون في السويداء ضد تحول مناطقهم إلى تصنيع المخدرات وترويجها (أرشيفية)

ونشرت صفحة «قرية حزم وأبناء اللوا» على منصة «فيسبوك» نص الرسالة التي عبر فيها الأهالي عن وصولهم إلى حد التعب، والإرهاق، وعن انعدام الأمل لديهم في أفق أفضل، لافتين إلى أنهم سبق أن تواصلوا مع الجهات المعنية مراراً، وأنهم يطالبون اليوم بتوضيح صريح ومباشر «يضع النقاط على الحروف»، وذلك من أجل أبناء القرية، ومن أجل مستقبل أطفالهم.

وتساءل الموقعون عن وجود أي اتصالات أو مساعٍ حقيقية تضمن عودتهم، مشيرين إلى أن قيادة «الحرس الوطني» أصبحت «أصحاب القرار اليوم»، وأن المفاوضات تُدار معهم، ولذلك يطالبون الجميع بالمصارحة بكلام واضح لا لبس فيه.

وقالوا: «سئمنا من تكرار عبارات التصبير، والوعود العامة، مثل (توكلوا على الله) و(إن شاء الله) و(اصبروا) فمع إيماننا الكامل بالله، فإن هذه العبارات لم تغير شيئاً من واقعهم المرير».

وختم الأهالي رسالتهم بالإعراب عن أملهم في أن تصل إلى المعنيين، وأن يجد الأهالي لديهم إجابة شافية، وموقفاً واضحاً.

وفي هذا السياق، أطلق ناشطون في السويداء قبل ثلاثة أيام دعوة للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة السويداء، الأحد، للمطالبة بحقوق أهالي المحافظة، وإعادة المهجرين إلى قراهم، والكشف عن مصير المغيبين.

عناصر من «الحرس الوطني» التابع للشيخ الهجري في السويداء (أرشيفية - السويداء 24)

وأمام الدعوات التي تطلق للتظاهر، وازدياد التذمر، وفقدان أنصار «المشروع الانفصالي» للمعنويات، بعد فشل كل وعودهم، إضافة إلى إدارة الحكومة للمحافظة، وتقديم الخدمات من بلدة الصورة الصغرى مقر المحافظة المؤقت، وما يحمله ذلك من دلالات على فشل «أدوات المشروع الانفصالي» يقوم هؤلاء كالعادة -حسب القيادي الناشط- بتلك التوترات على الجبهات، في محاولات تهدف إلى الالتفاف على تصاعد حالة الاحتقان ضدهم، وصرف النظر عنها، ولفت الأنظار إلى حدود مناطق نفوذهم بغية شد العصب الداخلي لمواجهة عدو خارجي.

لذلك يمكن أن تتطور التوترات على الجبهات إذا وجدت «أدوات المشروع الانفصالي» أن الوضع الداخلي قد يخرج عن السيطرة، حسب القيادي، الذي رأى أن هؤلاء مستعدون للتضحية بدماء أبناء المحافظة وكرامتهم في سبيل الوصول لنهاية مشروعهم، وهنا يأتي دور الحكومة في فهم الموقف، والتعامل معه بحذر، حيث إنها ما زالت تحتفظ بضبط النفس رغم كل الخروقات من جهة مناطق سيطرة «الحرس الوطني».