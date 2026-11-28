بلغت إسبانيا، بقيادة كارلوس ألكاراس ورافائيل خودار، نهائي كأس ديفيز للتنس، بعدما اكتسحت بريطانيا (2-0)، السبت، في بولونيا الإيطالية، لتضرب موعداً مع إيطاليا حاملة اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة.

واحتاج اللاعبان الإسبانيان إلى أقل من ثلاث ساعات لحسم المواجهتين. ففي المباراة الأولى، تغلب الشاب خودار، المصنف العاشر عالمياً، على كاميرون نوري (52) بنتيجة (6-2) و(7-5) في ساعة ونصف الساعة.

ثم كان ألكاراس (3) أكثر سرعة في حسم مواجهته أمام آرثر فيري (32)، إذ لم يخسر سوى ثلاثة أشواط وفاز (6-2) و(6-1) خلال ساعة و12 دقيقة، محققاً فوزه الخامس عشر توالياً.

قال ألكاراس الذي يأمل في منح إسبانيا أول لقب في المسابقة منذ 2019: «إنه النهائي الثاني توالياً لنا، وأول نهائي لي في (كأس ديفيز). سأفعل كل ما يلزم من أجل الفوز. سأفعل ذلك من أجل إسبانيا، ومن أجل كل من يشاهدنا في المنزل، وكل من حضر إلى هنا لدعمنا».

وخاض ألكاراس مباراته الأولى هذا الأسبوع بعد وصوله إلى بولونيا متوجاً بلقبه الأول في البطولة الختامية للموسم في تورينو، إذ غاب عن مواجهة ربع النهائي لإسبانيا أمام النمسا، ليلاقي فيري في أول مباراة له بـ«كأس ديفيز» منذ عام 2024.

وتابع ألكاراس المصنف الأول عالمياً سابقاً: «الملعب سريع جداً. حاولت أن أبقي تركيزي عالياً. أعتقد أنه كان يسدد بقوة كبيرة، لذلك كنت أحاول التركيز كثيراً على الكرة الأولى. لم يكن ثابت المستوى حقاً. ارتكب الكثير من الأخطاء، لكن أعتقد أن ذلك كان بفضلي لأنني دفعته إلى المبالغة في اللعب معظم الوقت».

وبذلك حافظ اللاعبان على جاهزيتهما البدنية قبل مواجهة المنتخب الإيطالي المضيف في النهائي الأحد، في إعادة لنهائي 2025 عندما فازت إيطاليا (2-0).

وسيشكل الفوز، الأحد، الوداع المثالي لقائد المنتخب دافيد فيرير، الذي يقود إسبانيا للمرة الأخيرة، قبل أن يتولى مارك لوبيز مهمة القائد بدءاً من عام 2027.

وقال خودار: «سنحاول أن نهديه (كأس ديفيز)».

كارلوس ألكاراس يحتفل مع الفريق الإسباني بتجاوز بريطانيا (إ.ب.أ)

وكانت هذه المواجهة الخامسة عشرة بين بريطانيا وإسبانيا. ورغم تقدم البريطانيين في المواجهات المباشرة (8-7)، فإنهم لم يحققوا أي فوز على إسبانيا منذ عام 1986، حين قاد جيريمي بايتس وجون لويد منتخب بلادهما إلى انتصار (4-1) في الدور ثمن النهائي.

وكانت إيطاليا، المتوجة باللقب في النسخ الثلاث الماضية، قد حجزت مقعدها في النهائي منذ مساء الجمعة بفوزها على جمهورية التشيك (2-1).

وجاءت النقطة الحاسمة عبر مباراة الزوجي، حيث تغلب لورنزو موزيتي وأندريا فافاسوري على التشيكيين ييري ليهيتشكا وتوماش ماخاتش (3-6) و(6-1) و(7-6) 7/4.

وقبل ذلك، فاز موزيتي (27) على ياكوب منشيك (15) (6-3) و(6-4)، قبل أن يعادل ليهيتشكا (14) النتيجة بفوزه على فلافيو كوبولي (7) (6-2) و(1-6) و(6-3).

ورفعت كتيبة القائد فيليبو فولاندري رصيدها إلى 16 انتصاراً متتالياً في «كأس ديفيز»، علماً أن آخر هزيمة لها تعود إلى سبتمبر (أيلول) 2023 أمام كندا.