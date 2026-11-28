توعد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية كيومرث حيدري، السبت، بضرب «أي نقطة أو دولة في العالم» تطلق منها النار على إيران، وقال قائد بحرية الجيش شهرام إيراني إن عمليات لكسر الحصار الأميركي «في الطريق».

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن حيدري، قوله خلال زيارة معرض عن الحرب: «لم تعد لدينا قيود جغرافية في الرد على تحركات العدو. أي نقطة أو دولة في العالم يُطلق منها النار علينا ستكون هدفاً مشروعاً». وتوعد باستهداف «أي موقع ينشأ منه تهديد ضدنا».

وأضاف أن القوات المسلحة في «جاهزية مطلقة» للرد على «خطأ العدو»، وأن «المهل الزمنية التي يضعها ترمب لتكرار حماقاته لم تكن يوماً محل اهتمام القوات المسلحة».

واتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بتصميم «حرب مركبة بهدف إلحاق هزيمة اقتصادية بإيران»، قائلاً إنهما باتتا «عالقتين في تداعياتها». ورأى أن ترمب «فقد صوابه» منذ اليوم الأول للحرب.

وتتصاعد التهديدات الإيرانية، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن تمويل الحرب مع إيران مؤمّن حتى نهاية يناير (كانون الثاني)، لكنه قال إنه لم يتخذ قراراً بعمليات عسكرية جديدة.

وربط قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، السبت، إعادة فتح مضيق هرمز بتلبية شروط طهران، وقال إن المضيق سيبقى مغلقاً حتى ذلك الحين «بقيادة» المرشد الإيراني مجتبى خامنئي «وأوامره».

وأضاف أن بحرية الجيش ألحقت، بمساندة بقية القوات المسلحة، «هزائم متكررة» بأعدائها في مضيق هرمز وبحر عمان.

«عمليات في الطريق»

من جانبه، قال قائد بحرية الجيش الأدميرال شهرام إيراني للتلفزيون الرسمي إن «هناك بالتأكيد عمليات في الطريق» لكسر الحصار، رداً على سؤال عن حرب الناقلات خلال الحرب الإيرانية - العراقية.

زوار داخل متحف الوحدة الصاروخية التابعة لـ«الحرس الثوري» في طهران، 4 نوفمبر 2026 (رويترز)

وأضاف: «على العدو أن يعلم أن كسر الحصار ليس نقطة النهاية لهذه العمليات. الهدف النهائي إخراجهم من كامل منطقة غرب آسيا، ويجب أن يغادروا نطاق المحيط الهندي أيضاً».

وقال إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أبلغ القوات المسلحة بمهام «ستُنفذ قريباً»، وإنها لم تعد مقيدة بـ«حدود جغرافية». وأضاف: «يدنا الآن طليقة، ويمكننا أن ننفذ أي إجراء أُبلغنا به في المستقبل القريب»، مضيفاً أن «الصاروخ الذي نملكه اليوم لم يعد ذلك الصاروخ» الذي أُطلق في بداية الحرب، .

وقال إيراني إن استراتيجية إيران الدفاعية لم تعد «مقتصرة على حدودها المائية»، وإن «اشتباكنا يجري أساساً في المياه الدولية». ورأى أن فرض الحصار خلال الحرب يعني أن الخصم «فشل في ساحة المعركة»، متهماً واشنطن بالسعي إلى «سد الشريان الاقتصادي» لإيران و«تقويض الانسجام والوحدة الوطنية» وزيادة الضغط على الإيرانيين.

وفي حفل تخرج طلاب الكلية البحرية في نوشهر، أقيم السبت في مشهد قرب قبر المرشد السابق علي خامنئي، قال إيراني إن القوات المسلحة «سترد قريباً رداً ساحقاً على الأعداء». وأعلن أن 170 من عناصر القوات البحرية قتلوا الحرب الأخيرة.

وتعد إطلالتا إيراني، الجمعة والسبت، ظهوراً نادراً له، بعد أنباء عن إصابته في الحرب الأخيرة. وقضى نظيره في بحرية «الحرس الثوري»، الوحدة الموازية لبحرية الجيش، علي رضا تنغسيري، بضربة جوية إسرائيلية خلال وجوده في مقر سري ببندر عباس، وجرى تعيين علي عظمائي خلفاً له.

«خطط جاهزة»

وقال قائد العمليات في بحرية الجيش الإيراني فرهاد فتاحي، السبت، إن «خططاً لكسر الحصار البحري موجودة»، وإن القوات المسلحة «تنتظر صدور الأمر بتنفيذها».

ورفض فتاحي، في حديث للتلفزيون الإيراني، تصريحات ترمب عن استمرار الملاحة في مضيق هرمز، قائلاً: «مضيق هرمز مغلق أمام أعدائنا». وأضاف أن بعض الدول فقط تستطيع العبور من الممر المائي «بالتنسيق مع بحرية «الحرس الثوري»».

وقال القائد العام لـ«الحرس الثوري» أحمد وحيدي، في رسالة لمناسبة يوم البحرية، إن بحريتي الجيش و«الحرس الثوري» مستعدتان لمواجهة «أي تهديد» لأمن إيران ومصالحها الحيوية وسيادتها البحرية.

وأضاف أن القوات الإيرانية، باستهدافها المعدات العسكرية الأميركية والإسرائيلية في المنطقة، ولا سيما في هرمز، أجبرت أسطول «العدو» على أن يكون «مجرد متفرج في المياه المحيطية البعيدة».

وقال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي، السبت، أن بحرية الجيش «تسيطر من شرق مضيق هرمز حتى شمال المحيط الهندي»، متوعداً بأن الأميركيين «لن يحلموا بعد الآن بالوجود والتجول في الخليج».

رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي خلال مراسم في ميدان فلسطين بطهران، 31 أكتوبر الماضي (د.ب.أ)

وزعم، في منشور لمناسبة يوم البحرية أن بحريتي الجيش و«الحرس الثوري» أبعدتا الأميركيين عن الخليج ، وأن مواجهة بحرية الجيش مع القوات الأميركية لا تزال مستمرة، حسبما نقلت وكالة «إرنا»، الرسمية.

تغيير العقيدة

في نفس الاتجاه، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني فدا حسين مالكي إن «تغيير العقيدة العسكرية من الدفاعية إلى الهجومية وتوسيع نطاق العمليات» سيكسران حصار مضيق هرمز، ويُحدثان «انفراجاً أكبر في بيع النفط».

وأضاف، في حديث لوكالة «دانشجو» التابعة لـ«الباسيج الطلابي» ، أن «تغييرات جوهرية» أُدخلت على العقيدة العسكرية، لافتاً ألى أن «نقاط الضعف المحتملة في الدفاع الجوي والقوة الجوية عولجت».

وتابع: «في المجال الصاروخي، سنشهد استخدام الجيل التالي والأجيال المقبلة من الصواريخ، التي ستفاجئ العالم بالتأكيد بما سيحدث».

وقال النائب علي حدادي، عضو هيئة رئاسة لجنة الصناعات في البرلمان، إن على إيران أن «تتحرك هجومياً» لكسر الحصار، وإن مضيق هرمز «سيغلق إلى الأبد» أمام الأميركيين إذا شنوا أي عمل عسكري جديد.

وأضاف أن «اقتصاد العالم سيُدمَّر بسبب خطأ العدو في الحسابات»، وأن عبور «الناقلات المخالفة» من المضيق «لم يصنع سوى سلسلة حوادث متتالية في الخليج».

وتوعد بأن أي «خطأ في الحسابات» سيُقابل «بموجة واسعة من إطلاق صواريخ قوية، بمدى يتجاوز ما شهدناه في حرب الـ40 يوماً، لم يُكشف عنها حتى الآن».

امرأة تمر أمام جدارية للمرشد السابق علي خامنئي وسط طهران، 22 نوفمبر الجاري (أ.ب)

«تحذيرات إيرانية»

وحذّر محمد جمشيدي، المستشار الاستراتيجي في مكتب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، من التخلي عن ورقة مضيق هرمز مقابل اتفاق، وقال إن واشنطن تسعى عبر التفاوض إلى انتزاع أدوات الردع الإيرانية تمهيداً لحروب «أثقل وأشد وأوسع».

وأضاف، في مقابلة مع وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن المضيق كان «أحد الأدوات الفعالة لإيران في الإدارة الاستراتيجية للحرب»، إذ «غيّر ساحة الحرب ونقل جزءاً من التكاليف إلى العدو».

وحذر المسؤولين من الاعتقاد بأن تسليم المواد النووية وفتح المضيق يقودان إلى «تفاهم مستدام» معتبراً ذلك «خطأ في الحسابات»، وقال إن الولايات المتحدة، «لا تزال تستهدف تغيير النظام الإيراني، وتستخدم التفاوض والعقوبات والحصار والعمل العسكري وسائل لتحقيق أهدافها».

إيرانيات يمررن بجانب رسم جداري مناهض للولايات المتحدة في طهران، 16 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وقال إن ترمب أعلن بدء الحصار «في اليوم نفسه» الذي جرت فيه محادثات إسلام آباد، مضيفاً أن واشنطن أظهرت لاحقاً، في هرمز ومساره الجنوبي، أنها «ليست ملتزمة» بالتفاهمات.

وأعادت واشنطن فرض الحصار في 14 يوليو (تموز)، إثر هجوم على ثلاث ناقلات أعلن «الحرس الثوري» لاحقاً مسؤوليته عنه، بعدما رفعته في يونيو (حزيران) عقب التوصل إلى مسودة تفاهم مع طهران.

ودافع جمشيدي عن الشروط السبعة التي تطالب طهران واشنطن بتنفيذها قبل أي محادثات جديدة، ووصفها بأنها خطوة «ذكية»، وقال إن مطالب إيران، وهي رفع الحصار والسماح ببيع النفط ودفع أموالها، «ليست جديدة ولا مفرطة».

وحذّر من «تقديم النصر للعدو»، لأن فتح المضيق «يخفض تكاليف ترمب الداخلية» ويُبطل أداة إيران الفعالة، مشيراً إلى أن نتائج الانتخابات الأميركية أظهرت ضغط الأميركيين على حكومتهم بسبب كلفة الحرب.

ووصف السيطرة على التهديد الأميركي عبر المضيق و«معاقبة المتواطئين» مع واشنطن في الحرب بأنها استراتيجية «صحيحة»، وذكّر بأن دول جنوب الخليج العربي المستضيفة لقواعد أميركية تلقت تحذيرات إيرانية قبل الحرب.

ولم يرفض جمشيدي التفاوض من حيث المبدأ، لكنه دعا إلى طرح سؤالين قبل أي اتفاق: هل يحقق «المصالح الحقيقية لإيران»، وهل «يزيد أدوات قوة البلاد أم يقلّصها».

ودعا المتشدد حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني في صحيفة «كيهان» ورئيس تحريرها إلى ضرب منشآت النفط والغاز في المنطقة، رداً على الحصار البحري.

وكتب أن «كل الشواهد والمؤشرات تدل بوضوح على أن الهجوم المدمر والانتقامي على منشآت النفط والغاز هو كعب أخيل أميركا». وأضاف أن استخدام إيران «هذه الورقة الفعالة» يمكن أن يُبطل الحصار البحري، متسائلاً: «لماذا لا نستخدم هذه الورقة؟».

وقال إن مواجهة الحصار البحري الأميركي «ليست فقط إجراءً قانونياً ومقبولاً في العرف الدولي، بل جزء مقبول من الحرب أيضاً».

ضغوط متبادلة

وقال مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر، الجمعة، إن مضيق هرمز «لن يفتح ما لم تقبل شروطنا»، مضيفاً: «لا مضيق هرمز سيُفتح، ولا الحصار سيبقى».

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن بلاده «لن تتحمل» الحصار، وإنها وضعت مجموعة من الإجراءات العسكرية والسياسية والدبلوماسية لمواجهته.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، رصد معاملات بنحو 15 مليار دولار مرتبطة بشبكة «مصرفية الظل» الإيرانية، وفرضت عقوبات على جهات مرتبطة بها، بينها «مركز إيران لتبادل العملات والذهب».

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأربعاء، إن إيران لم تتمكن من تحميل ناقلة نفط واحدة منذ بدء عملية «المنبوذ الاقتصادي».

وحذر ترمب، الأحد، من أن السفن الإيرانية ستُرسل إلى «قعر البحر» إذا حاولت طهران كسر الحصار البحري.