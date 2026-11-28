تصدر ماركو بيتسيكي متسابق فريق أبريليا من البداية حتى النهاية، ليحصد الفوز في سباق السرعة ضمن بطولة العالم للدراجات النارية الذي أُقيم السبت في فالنسيا، في حين أنهى بطل العالم مارك ماركيز السباق خارج نطاق النقاط، بعد أن عوقب بسبب تغيير دراجته قبل الانطلاق إثر اشتعال النيران في دراجته دوكاتي.

وأنهى بيتسيكي السباق متقدماً على زميله في الفريق خورخي مارتين، بينما احتل إنيا باستيانيني المركز الثالث ليمنح فريق (كيه تي إم تيك 3) منصة تتويج نادرة، وهي الثانية فقط للفريق في سباقات السرعة هذا الموسم.

واضطر ماركيز، الذي سيعتزل بنهاية الموسم، إلى القفز من دراجته دوكاتي قبل انطلاق سباق السرعة الأخير في مسيرته في بطولة العالم للدراجات النارية، بعد أن اشتعلت النيران في الدراجة عندما لم تنطفئ أضواء الانطلاق.

وأشار عدد من المتسابقين إلى ضرورة إلغاء الانطلاق بعد تأخر إطفاء الأضواء، بينما اضطر ماركيز إلى دفع دراجته التي كان يتصاعد منها الدخان إلى الأمام، والقفز من عليها عندما اشتعلت فيها النيران على خط الانطلاق.

وعندما عاد إلى المرأب لتغيير دراجته، أعلن المنظمون أنه يمكنه العودة إلى موقعه على خط الانطلاق على دراجته الاحتياطية، لكن الإسباني اضطر إلى تحمل عقوبة لفتين طويلتين لمغادرته خط الانطلاق قبل بدء السباق.

وأثار هذا القرار صيحات الاستهجان والصفارات من الجماهير المحلية في حلبة «ريكاردو تورمو». وتم تخفيض عدد لفات السباق من 13 لفة إلى 12 لفة.

وعند استئناف السباق، تسلم بيتسيكي الصدارة عند المنعطف الأول، بينما تقدم زميله مارتين من المركز الخامس إلى الثاني، ما أدى إلى تراجع ماركيز إلى المركز الثالث.

ومع ابتعاد بيتسيكي في الأفق، ليوسع فارق صدارته إلى ما يزيد على ثانيتين بحلول اللفة الرابعة، تبادل مارتين وماركيز المركز الثاني؛ حيث خاطر متسابق دوكاتي أكثر من المعتاد في محاولة لتعويض العقوبة التي ستُفرض عليه لاحقاً.

لكن العقوبة الأولى المتمثلة في لفة طويلة أدت إلى تراجع ماركيز إلى المركز الثامن، مما دفع باستيانيني إلى المركز الثالث، بينما أدت العقوبة الثانية إلى تراجع البطل إلى المركز الرابع عشر.

ونظراً لأن النقاط تُمنح فقط لأول 9 متسابقين في سباقات السرعة، فقد عبر ماركيز خط النهاية في المركز الثالث عشر.