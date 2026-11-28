تضع إيلينا ريباكينا نصب عينيها الفوز بلقبها الأول في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الوحيد من ضمن البطولات الأربع الكبرى الذي يغيب عن خزانتها، بعد أن أصبحت أول لاعبة من كازاخستان تنهي الموسم في صدارة التصنيف العالمي.

وكان موسم 2026 رائعاً بالنسبة لريباكينا (27 عاماً)؛ إذ فازت ببطولتَي أستراليا المفتوحة وأميركا المفتوحة، لترفع رصيدها من الألقاب الكبرى إلى ثلاثة.

وقالت ريباكينا للصحافيين السبت: «بالطبع، بعد أن فزت بالفعل بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى، أود الفوز ببطولة رولان غاروس، رغم أنها مهمة صعبة للغاية. آمل أن أقترب من هذا الهدف العام المقبل. أما بالنسبة لترتيبي في التصنيف العالمي، فسأولي اهتماماً أقل به من الآن فصاعداً. وبما أنني حققت بالفعل هدف الوصول إلى المركز الأول عالمياً، فإن تركيزي ينصب بشكل رئيسي الآن على الفوز بالبطولات الكبرى وتقديم أداء ثابت في جميع البطولات الكبرى».

وأقرت ريباكينا بأن الحفاظ على جاهزيتها البدنية سيكون عاملاً أساسياً في تحقيق طموحاتها بعد أن أنهت موسم 2026 قبل الأوان؛ فقد انسحبت من البطولة الختامية، قائلة إنها لم تكن جاهزة بدنياً للمنافسة.

وكانت ريباكينا قد فازت بلقب بطولة أميركا المفتوحة قبل شهرين، رغم أنها خاضت منافساتها في ظل مخاوف بشأن إصابة. كما انسحبت من دور الثمانية ببطولة طوكيو الشهر الماضي بسبب إصابة في الرقبة.

وأضافت: «أنهيت العام الماضي بأداء رائع وخضت الكثير من المباريات. وبطبيعة الحال، كانت بداية هذا العام صعبة، وفي مرحلةٍ ما، كان تراجع المستوى أمراً لا مفر منه. لا يمكنك دائماً أن تؤدي بنسبة 100 بالمائة. في العام المقبل، لن أركز بالتأكيد على ضرورة الدفاع عن الألقاب. أريد الفوز دائماً، لكن تحقيق نتيجة قوية في رولان غاروس هو الهدف الأهم».

ومن المتوقع أن تبدأ ريباكينا موسم 2027 في بطولة برزبين الدولية في يناير (كانون الثاني).