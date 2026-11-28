صعّدت روسيا وأوكرانيا حرب استنزاف البنى التحتية، مكثّفتين هجماتهما المتبادلة على منشآت الطاقة وشبكات النقل والإمداد الحيوية، وسط تصاعد غير مسبوق في استهداف الجسور الأوكرانية خلال الشهرين الأخيرين.

وفي مؤشر على اتساع نطاق حرب المسيّرات بين البلدين، أعلنت موسكو، السبت، إسقاط 1246 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، في واحدة من أكبر حصائل اعتراض المسيّرات التي أعلنتها منذ بدء الحرب، وسط تقارير عن استهداف منشآت نفطية روسية. في المقابل، واصلت القوات الروسية استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ما أثار مخاوف من تفاقم أزمة إمدادات الكهرباء والمياه مع اقتراب فصل الشتاء.

وأسفرت هجمات روسية بمسيّرات عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل في أنحاء أوكرانيا، السبت، وفق وكالة «أسوشييتد برس». وأفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بمقتل سبعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين من جراء هجوم روسي استهدف منشأة في مدينة نيجين بمنطقة تشيرنيهيف شمال البلاد.

هجوم أوكراني واسع

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت 1246 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، من دون الكشف عن إجمالي عدد المسيّرات التي أطلقتها كييف أو عدد تلك التي بلغت أهدافها.

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وأعلن رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إسقاط 123 مسيّرة كانت تتجه نحو العاصمة الروسية في غضون ثماني ساعات، مشيراً إلى رصد 462 مسيّرة في محيط منطقة موسكو منذ مساء الجمعة، وتحييد معظمها. وفي منطقة روستوف بجنوب روسيا، أعلنت السلطات إسقاط أكثر من 50 مسيّرة، فيما أفادت قنوات روسية وأوكرانية على تطبيق «تلغرام» بأن الهجمات تسببت في اندلاع حريق كبير بمصفاة نفط في مدينة نوفوشاختينسك.

كما أعلنت السلطات الروسية تعرض منشآت صناعية في منطقة سامارا لهجمات بمسيّرات، وسط تقارير غير مؤكدة عن استهداف محطة تابعة لشركة «ترانسنفت» الحكومية لنقل النفط، للمرة الثانية هذا الشهر.

استهداف منشآت الطاقة

من جانبها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط أو تحييد 141 مسيّرة من أصل 162 أطلقتها روسيا خلال الليل.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت، السبت، محطة لتوليد الكهرباء والحرارة في مدينة بيلا تسيركفا، فضلاً عن محطة فرعية للكهرباء في كييف.

وأكد رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إصابة منشأة للبنية التحتية الحيوية، محذراً من اضطرابات محتملة في إمدادات الكهرباء والمياه في أجزاء من العاصمة.

وتتهم أوكرانيا روسيا بشن حملة ممنهجة على شبكة الكهرباء تستهدف حرمان المدنيين من الإنارة والتدفئة والمياه مع اقتراب فصل الشتاء، فيما كثّفت كييف هجماتها بأسلحة بعيدة المدى محلية الصنع على أهداف داخل الأراضي الروسية.

الجسور في مرمى المسيّرات

ولا يقتصر تصعيد الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة، إذ أظهر تحليل أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى بيانات منظمة «أكليد» لرصد النزاعات، أن الضربات الروسية على الجسور الأوكرانية بلغت مستوى قياسياً خلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، عقب تصاعد الهجمات الأوكرانية على جسور في روسيا والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتصدّرت جسور العاصمة الأوكرانية قائمة أهداف هذه الهجمات خلال الشهرين الأخيرين، إذ رصدت المنظمة نحو 40 ضربة روسية بمسيّرات استهدفت جسوراً في كييف منذ مطلع العام، وقع نصفها خلال أكتوبر ونوفمبر. ويمثّل ذلك تحولاً لافتاً في مسار الحرب، بعدما كانت جسور العاصمة بمنأى نسبياً عن الهجمات الروسية خلال السنوات السابقة، إذ لم ترصد المنظمة أي ضربات عليها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2025.

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في المقابل، نفّذت أوكرانيا نحو 60 ضربة أو عملية تخريب منذ مطلع العام استهدفت جسوراً في الأراضي التي تحتلها روسيا أو أعلنت ضمّها، أي ما يعادل 12 ضعف العدد المسجّل في كل من عامي 2024 و2025. وكان جسر القرم، الذي يربط شبه الجزيرة التي ضمّتها موسكو بالأراضي الروسية، من بين أبرز أهداف الهجمات الأوكرانية خلال الشهر الحالي.

وامتدّ التصعيد إلى الأراضي الروسية، حيث رصدت المنظمة ما لا يقل عن 12 هجوماً أوكرانياً على جسور منذ الصيف، وهو عدد يعادل إجمالي الهجمات المسجّلة طوال العام الماضي.

ويعكس هذا التصعيد اتساع نطاق الحرب على البنى التحتية الاستراتيجية، التي تشمل، إلى جانب منشآت الطاقة، شبكات النقل والإمداد الحيوية. ورغم أن البيانات التي استند إليها تحليل الوكالة، والتي تغطي الفترة حتى 20 نوفمبر، ليست شاملة، فإنها تعطي مؤشراً على تحوّل الجسور إلى أهداف متزايدة الأهمية في الحرب.