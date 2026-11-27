​قالت ثلاثة مصادر عسكرية وأمنية، لوكالة «رويترز»، اليوم ‌(الجمعة)، ‌إن ​قافلة ‌من السفن الروسية ​تحمل مركبات عسكرية متجهة إلى ليبيا غيّرت مسارها ‌وعادت أدراجها في ‌البحر ​المتوسط، ‌بعد ‌أن أغرقت مسيّرات بحرية ‌أوكرانية سفينة حربية روسية في ميناء بنغازي، يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

ويُظهر ​تحويل مسار القافلة، الذي لم يُكشف عنه من قبل، مدى مسارعة روسيا لحماية أصولها البحرية بعد إغراق سفينة حربية تابعة لها في ليبيا، على بُعد نحو ألفي كيلومتر من ساحة القتال في أوكرانيا.

وقال ‌مسؤول عسكري ‌أوروبي كان يتتبع ​القافلة إن قافلة ‌ثانية، كانت ترافقها الفرقاطة «غولوفكو» ‌التابعة للبحرية الروسية، عادت أدراجها قرب مضيق صقلية في اليوم ذاته الذي وقع فيه الهجوم في بنغازي. ويُعد المضيق نقطة ‌محورية قبل الوصول إلى ساحل شمال أفريقيا.

وأكد مسؤول في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ومسؤول أمني آخر في الشرق الأوسط، وهما مطلعان على تحركات القافلة، أن أسطولاً ثانياً غيّر مساره بدلاً من التوجه إلى ليبيا ويتوقف حالياً قبالة سواحل الجزائر.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية بعد على طلب للتعليق أُرسل خارج ساعات العمل الرسمية.

وأعلن الرئيس الأوكراني، يوم الاثنين، مسؤولية بلاده عن إغراق السفينة الحربية الروسية «ميركوري» أمام السواحل الليبية، فيما وصفه بأنه «رد نموذجي على الحرب الروسية».

وأوضح زيلينسكي، عبر منصة «إكس»: «قبالة سواحل ليبيا، استخدم مقاتلونا 7 زوارق مُسيّرة أوكرانية. ورغم كل جهود العدو لإحباط الهجوم، فقد أغرقنا الكورفيت الروسي (ميركوري)، وهو مِن أحدث سُفنهم، ودخل الخدمة في عام 2023».

وأضاف: «كما دُمّرت مروحية قتالية من طراز (كا-27). وكان هدفنا الثاني سفينة الشحن الجاف الروسية (أنغرا)، التي استخدمها العدو لنقل الأسلحة».

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أنها ستردّ على أوكرانيا، بعد أن قتلت عنصرين «تابعين لرئاسة أركان القوات البحرية»، جراء هجوم بمُسيّرات على ميناء بنغازي، يوم الأحد، استهدف سفينة حربية روسية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، الثلاثاء، إن الهجوم الذي استهدف سفينة عسكرية روسية وسفينة شحن في المياه الليبية، في بداية الأسبوع، كان دفاعاً مشروعاً عن النفس، وذلك في أعقاب انتقادات من الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، لصحيفة «كورييري ديلا سيرا»، الأربعاء، إن روما أبلغت ​أوكرانيا بأن مهاجمة السفن الروسية في المياه الليبية كان خطأ، وحذَّرت كييف من توسيع نطاق الحرب إلى مناطق جديدة.

وأكد تاياني: «كان من الخطأ انتهاك سيادة ليبيا»، مضيفاً أن روما لم تتلقّ أي إنذار مسبق بشأن العمليات الأوكرانية.