أثار ظهور قارئة للقرآن الكريم ضمن المشاركين في برنامج «دولة التلاوة»، الذي ترعاه وزارة الأوقاف المصرية، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بين احتفاء بموهبتها، وإشادة بأدائها، واعتراضات استدعت أفكاراً تتبناها تيارات متشددة ترفض حضور المرأة في المجال العام، أو ترى أن صوتها لا ينبغي أن يكون مسموعاً أمام الرجال.

وحظيت المتسابقة نور محروس باهتمام لافت، بعدما قدمت تلاوة بأسلوب يحاكي أداء القارئ الراحل الشيخ محمد صديق المنشاوي، وهو ما دفع وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، إلى الإشادة بها. وتصدّر اسمها قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً على منصة «إكس» في مصر، السبت، وسط تعليقات احتفت بصوتها، وأيدت مشاركة الفتيات في البرنامج إلى جانب المتسابقين من الرجال، والشباب.

وفي مقابل هذا الاحتفاء، رأى متابعون أن الجدل يعكس تراجع حضور القارئات في المشهد الديني خلال العقود الأخيرة، رغم أن تلاوة المرأة للقرآن أمام الجمهور لم تكن أمراً مستغرباً في فترات سابقة من تاريخ مصر.

وتعزو الطبيبة النفسية والواعظة بوزارة الأوقاف، الدكتورة يمنى أبو النصر، الجدل إلى أفكار وصفتها بالرجعية، لا تزال تتبناها بعض التيارات في المجتمع. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن ظهور أي نموذج جديد في المجال العام غالباً ما يثير ردود فعل رافضة، مستشهدة بتجربتها في أحد مؤتمرات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حين شهد المؤتمر، للمرة الأولى، مشاركة واعظات، فاعترض أحد الحاضرين على وجودهن، معتبراً أن مؤتمراً للشؤون الإسلامية لا ينبغي أن تشارك فيه سيدات.

نور محروس في برنامج «دولة التلاوة» (فيسبوك)

وأضافت: «ردَدنا عليه بأن السيدات جزء من المجتمع، رضِيَ أم أبى»، مشيرة إلى أن الاعتراض استند إلى الفكرة التي يرددها البعض بشأن أن صوت المرأة عورة. وشددت على أن المرأة قطعت شوطاً كبيراً في العمل العام، والحضور المجتمعي، ولم يعد من المقبول إعادة طرح مثل هذه الأفكار بوصفها مسلّمات.

وأعلنت أبو النصر دعمها للمتسابقة نور محروس، ورأت أنها تقدم تجربة مهمة، وتمثل خطوة في اتجاه استعادة حضور القارئات. وأشارت إلى أن تلاوة النساء للقرآن أمام الجمهور كانت مألوفة في بدايات القرن العشرين، كما برزت آنذاك قارئات، ومعلمات للقرآن، قبل أن تتراجع هذه الظاهرة، وتحدث فجوة في حضور المرأة بهذا المجال.

من جانبه، قال أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، إن تلاوة القرآن الكريم وحفظه ودراسته مشروعة للرجال، والنساء على السواء، مستشهداً بقوله تعالى في سورة الأحزاب: «واذكرن ما يُتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة»، معتبراً أن الآية تشير إلى تعليم أمهات المؤمنين المسلمين، رجالاً ونساءً، ما يُتلى من القرآن الكريم.

وأضاف كريمة لـ«الشرق الأوسط» أن مصر عرفت قارئات للقرآن خلال العهد الملكي، وبدايات القرن العشرين، خصوصاً في مجالس العزاء النسائية، مشيراً إلى أنه عاصر بعضهن في خمسينات القرن الماضي بمحافظة الجيزة. لكنه رأى أن انتشار أفكار متشددة أسهم لاحقاً في تراجع هذه الظاهرة، من خلال ترويج مقولة أن صوت المرأة عورة، ووصف ذلك بأنه افتراء على الإسلام.

ولفت إلى أن عدداً من النساء اشتهرن بتلاوة القرآن، مستشهداً بالفنانة أم كلثوم، التي قال إنها سجلت تلاوات لخواتيم سورة إبراهيم، وسورة الضحى. وأكد دعمه للمتسابقة نور محروس، مشدداً على عدم جواز التمييز ضدها، استناداً إلى أحكام الشريعة، والقانون، والدستور.

وفي قراءة لأسباب الانتشار الواسع للقصة على المنصات الرقمية، قال الخبير في الإعلام الرقمي معتز نادي إن ظهور قارئة للمرة الأولى في برنامج «دولة التلاوة»، إلى جانب محاكاتها المتميزة لأسلوب الشيخ المنشاوي وإشادة وزير الأوقاف بها، شكلت عوامل جذبت اهتمام الجمهور، ومنحت المحتوى قابلية كبيرة للتداول.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن النقاش تجاوز تقييم موهبة المتسابقة وأدائها إلى الجدل حول مشروعية تلاوة المرأة للقرآن أمام الرجال، وهو ما أعاد بدوره طرح تاريخ القارئات في مصر. وأوضح أن تباين المواقف بين الإعجاب والتأييد والاعتراض يضاعف التفاعل الرقمي، ويزيد فرص ظهور المحتوى ضمن توصيات الخوارزميات، بما يطيل مدة انتشاره على المنصات.