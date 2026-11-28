علق الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، على الأنباء التي ربطت ناديه بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي إيفان توني، لاعب الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم توني، البالغ من العمر 30 عاماً، بالانتقال إلى صفوف نيوكاسل في يناير (كانون الثاني) المقبل، في إطار مساعي النادي الإنجليزي لتعزيز خياراته الهجومية، وسط تكهنات بشأن إمكانية عودة المهاجم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، والعمل مجدداً تحت قيادة مدربه السابق.

وقال يايسله، خلال المؤتمر الصحافي، رداً على سؤال بشأن إمكانية التعاقد مع مهاجم الأهلي: إيفان توني لاعب كرة قدم رائع، سبق لي العمل معه، وسجل الكثير من الأهداف، لكنني لن أخوض في الإشاعات.

وتأتي تصريحات المدرب الألماني في ظل معرفته الكبيرة بإمكانات المهاجم الإنجليزي، بعدما عملا معاً في الأهلي، حيث شكّل توني أحد أبرز الركائز الهجومية في منظومة يايسله الفنية.

ورغم إشادة المدرب الألماني بقدرات مهاجم الأهلي، فإنه فضّل عدم الخوض في تفاصيل الأنباء المتداولة بشأن إمكانية التعاقد معه، دون تأكيد أو نفي وجود تحركات لاستقطابه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.