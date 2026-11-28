تمكن باحثون في مركز أبحاث الديموغرافيا والشيخوخة (CEDAR) في السويد من فهم أحد أكبر الألغاز الطبية في العصر الحديث، وهو «مرض النوم» الذي اجتاح أوروبا في أوائل القرن العشرين. وكانت السويد واحدة من أكثر الدول تضرراً في العالم من انتشاره، حيث سُجّل أكبر عدد من الحالات في مقاطعة فاستربوتن الواقعة شمال البلاد، وتحديداً في منطقة فيلهلمينا.

وأجرى الباحثان لينا كارلسون وإيرلينغ هاغستروم غونفريدسون، من مركز أبحاث الديموغرافيا والشيخوخة في السويد، دراسة نُشرت في دورية «Epidemiology and Infection»، بحثت في معدلات الإصابة بهذا المرض الغامض على مستوى البلاد، ومدى انتشاره الجغرافي خلال الفترة بين عامي 1920 و1930.

انتشار المرض

يُعدّ «التهاب الدماغ النعاسي»، المعروف أيضاً باسم «مرض النوم الأوروبي»، مرضاً عصبياً انتشر على مستوى العالم؛ إذ ظهر لأول مرة في أوروبا قرابة عامي 1916 و1917، واستمر وجوده خلال عقدي الثلاثينات، والأربعينات من القرن العشرين. وقد قدّم طبيب الأعصاب قسطنطين فون إيكونومو في فيينا، بتاريخ 17 أبريل (نيسان) 1917، أول الأوصاف والتقارير السريرية عن هذا المرض، رغم أن حالات سابقة كان قد رصدها عالم الأمراض جان - رينيه كروشيه خلال شتاء عامي 1915 و1916 بين الجنود الفرنسيين في فردان، شمال شرقي فرنسا. ووفقاً للدراسة، لا يزال سبب انتشار هذا المرض مجهولاً حتى يومنا هذا.

ونظراً إلى أن السويد كانت من أكثر الدول تضرراً، سعى الباحثان لينا وإيرلينغ إلى دراسة كيفية تفشي المرض هناك. ولرسم خريطة لهذا الانتشار، حلّلا الإحصاءات الوطنية المستمدة من تقارير الرعاية الصحية التاريخية الصادرة عن هيئة الإحصاء السويدية (SCB)، وأرشيف مقاطعة فاستربوتن.

وقالت كارلسون: «أردنا معرفة النطاق الجغرافي لانتشار المرض، وتحديد الأوبئة الأخرى التي ظهرت قبل تفشيه، وبعده. كما سعينا إلى معرفة ما إذا كانت النتائج قد تسهم في فهم أسبابه المحتملة».

وكشفت النتائج عن نمط جغرافي واضح لانتشار «مرض النوم»؛ فقد بدأ في منطقة استوكهولم بالسويد، ثم انتقل سريعاً نحو الشمال. وفي عام 1921، سجلت السويد أعلى عدد من حالات الإصابة به في العالم، مع تركز ملحوظ في مقاطعة فاستربوتن. ومن بين جميع الحالات المُبلّغ عنها في المقاطعة، سُجّل ما يقرب من 80 في المائة منها في منطقة فيلهلمينا. وقد فاجأت هذه النتيجة الباحثين؛ إذ عادةً ما تضرب الأوبئة المدن ذات الكثافة السكانية العالية بشكل أقوى مقارنة بالمناطق قليلة السكان.

وأوضح هاغستروم غونفريدسون قائلاً: «نرجّح أن (مرض النوم) انتشر في المدن أولاً، لكن ذلك حدث قبل أن يصبح الإبلاغ عن الحالات أمراً إلزامياً».

ومن الاكتشافات المثيرة للاهتمام أيضاً أن منطقة فيلهلمينا شهدت حالات حادة من كل من «الإنفلونزا الإسبانية» و«النكاف»، وهو مرض فيروسي يصيب الغدد اللعابية، قبل تفشي «مرض النوم»، وهو ما قد يساعد في تفسير ظهور المرض.

وأضاف الباحثان: «فوجئنا بوجود وباء كبير لـ(النكاف) قبل أشهر قليلة فقط من تفشي (مرض النوم). هناك نظريات تشير إلى وجود صلة بين (الإنفلونزا الإسبانية)، و(مرض النوم)، لكننا لم نلحظ مثل هذه الروابط في مناطق أخرى».

وتُظهر الدراسة مدى أهمية البيانات التاريخية المتعلقة بالسكان والصحة في إعادة تكوين صورة الأوبئة، مما يسلط الضوء على قضايا لا تزال ذات أهمية في الأبحاث الطبية اليوم.