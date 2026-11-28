أعرب ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ، المسؤول عن الشؤون الرياضية، عن رغبته في إنهاء الضجة المثارة حول جمال موسيالا، لاعب الفريق.

وقال إيبرل في تصريحات لشبكة «سكاي» قبل مباراة الفريق البافاري في الدوري الألماني لكرة القدم، السبت: «نريد فرض حالة من الهدوء حول موسيالا، واحترام خصوصيته، فهو يعيش مأساة إنسانية بسبب إصابته العضلية وتجدد إصابته الأخرى».

وأضاف إيبرل: «نمنحه جميعاً الوقت والمساحة اللازمين للابتعاد قليلاً عن الأضواء، وأخذ قسط من الراحة، ونثق أنه سيعود بشكل أقوى، وإدارة بايرن ميونيخ ستدعمه بكل قوة حتى يتعافى من الانتكاسة الأخيرة».

وأثارت الحالة الصحية لموسيالا ضجة واسعة خلال الأسبوع الماضي، بسبب تصريحات مسؤولي بايرن ميونيخ.

ويعاني اللاعب من مشكلات بدنية، منذ إصابته بكسر في عظمة الشظية خلال بطولة كأس العالم للأندية في صيف 2025، إضافة إلى اعترافه في وقت سابق من العام الحالي بمعاناته من نوبات صرع.

واقترح كل من أولي هونيس وكارل-هاينز رومينيغه، عضوَي المجلس الإشرافي في بايرن ميونيخ، تخفيض راتب موسيالا بسبب مشكلاته الصحية.

وتابع إيبرل: «نرجو الهدوء، الأهم بالنسبة لنا حالياً هو موسيالا كإنسان، بعد أقاويل كثيرة ترددت بشأنه».

وقد يضطر نادي بايرن ميونيخ لإبرام صفقات جديدة في سوق الانتقالات الشتوية بسبب إصابة موسيالا، ومعاناة الفريق من قائمة طويلة من الغيابات الأخرى بسبب الإصابة، مثل النجم الإنجليزي هاري كين.

وفي هذا الصدد، اختتم إيبرل تصريحاته: «نترقب موعد عودة المصابين، ولكن محنة موسيالا غيرت حساباتنا. لذا سنتابع الموقف باهتمام شديد».