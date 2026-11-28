قاد المهاجم السلوفاكي توماس بوبتشيك فريقه فروزينوني للفوز على ضيفه بارما 3-0، السبت، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما سجل ثلاثية في أول مشاركة له أساسياً بالمسابقة.

وجاءت أهداف بوبتشيك الثلاثة في الشوط الثاني، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 60 مستغلاً كرة مرتدة من الحارس، ثم أضاف الهدف الثاني بتسديدة مباشرة في الدقيقة التالية، قبل أن يكمل ثلاثيته إثر انفراد بالمرمى مستفيداً من تمريرة أليسيو زيربين.

وحقق فروزينوني فوزه السادس على التوالي على ملعبه، بعدما استعاد نغمة الفوز عقب خسارتين أمام كالياري وميلان، بينما تلقى بارما خسارته الثانية توالياً.

ورفع فروزينوني رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، وظل بارما في المركز الثالث من القاع برصيد 8 نقاط.