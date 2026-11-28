هيمن كيمي أنتونيلي على التجارب الحرة في جائزة قطر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات بعدما سجل أسرع زمن في الحصة الثالثة السبت، متقدماً على جورج راسل زميله في «مرسيدس».

وكان أنتونيلي، أصغر من يفوز بالبطولة في عمر 20 عاماً، الأسرع مجدداً على حلبة لوسيل تحت الأضواء الكاشفة بزمن قدره دقيقة واحدة و22.400 ثانية على الإطارات اللينة، في حين كان راسل أبطأ منه بمقدار 0.249 ثانية.

وكان أنتونيلي الأسرع في التجارب الحرة الأولى والثانية التي أقيمت الجمعة، وبدا «مرسيدس» بلا منافس.

أما ماكس فرستابن سائق «رد بول»، الذي يسعى لتحقيق انتصاره الرابع توالياً في قطر، فقد احتل المركز الثالث، لكنه اشتكى من صعوبة التوجيه، وكان أبطأ بمقدار 0.510 ثانية من أنتونيلي، في حين احتل زميله إسحاق حجار المركز الرابع، متفوقاً على شارل لوكلير سائق فريق «فيراري» الذي جاء في المركز الخامس.

واحتل لاندو نوريس وأوسكار بياستري سائقا «مكلارين» المركزين السادس والسابع، في حين جاء أرفيد ليندبلاد سائق «ريسنغ بولز» في المركز الثامن، ولويس هاميلتون سائق «فيراري» في المركز التاسع. وأكمل ليام لاوسون سائق «ريسنغ بولز» المراكز العشرة الأولى.

وقال هاميلتون عبر دائرة الاتصال المغلقة: «أنا بعيد جداً. السيارة لا تنعطف ببساطة».

وفاز «مرسيدس» باللقبين، وأصبح التركيز الآن منصباً على الانتصارات الفردية والصراع على المركز الثاني في الترتيب العام للسائقين.

ويحتل فرستابن المركز الثاني في الترتيب العام للسائقين بفارق 37 نقطة عن هاميلتون، في حين يبتعد راسل ونوريس بثلاث نقاط أخرى.