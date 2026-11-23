جدد إعلان الفنان المصري محمد رمضان عن استعداده لشراء مقتنيات أحمد زكي الجدل حول مصير تراث الفنانين في مصر. وحظيت رسالة وجهها محمد رمضان لأسرة الفنان الراحل أحمد زكي باهتمام كبير وتصدرت «الترند» على «غوغل» في مصر، الاثنين، وسط ثناء كبير على هذا الموقف.

وكتب رمضان في رسالته التي نشرها على صفحته بـ«فيسبوك»: «إلى أسرة النجم الراحل أحمد زكي، كل الدعم لكم في استرداد مقتنيات أسطورة التمثيل المصري، وأعلن استعدادي التام لشراء جميع مقتنيات النجم الراحل، وتسليمها إلى وزارة الثقافة المصرية، لتكون جزءاً من متحف يليق باسمه وتاريخه الاستثنائي، ويحفظ إرثه للأجيال القادمة».

وتابع في رسالته التي كتب عنواناً لها وتوقيعاً في الوقت نفسه: «أحمد زكي لم يكن مجرد فنان، كان قيمة فنية وإنسانية مصرية وعربية لا تتكرر، ومن واجبنا أن نحافظ على إرثه كما حافظ هو على مكانة الفن المصري في قلوبنا».

ويعد أحمد زكي (1946 – 2005) من أبرز نجوم الفن المصري، وقد بدأ رحلته الفنية نهاية الستينات من القرن الماضي بالمشاركة في مسرحية «هاللو شلبي»، وقدم مسرحيات عدة من بينها «مدرسة المشاغبين» و«العيال كبرت» و«قصة الحي الغربي» كما قدم العديد من المسلسلات من بينها «هو وهي» و«الأيام» و«طيور بلا أجنحة»، وقدم العديد من الأفلام السينمائية من بينها «شفيقة ومتولي» و«الكرنك» و «البريء» و«الإمبراطور» و«أرض الخوف» و«زوجة رجل مهم» و«معالي الوزير».

الفنان المصري محمد رمضان (حسابه على «فيسبوك»)

ومنذ وفاة نجل أحمد زكي الفنان هيثم أحمد زكي عام 2019، برزت على الساحة الفنية قضية اختفاء مقتنيات ومتعلقات أحمد زكي، وطالبت الأسرة، ممثلة في أخته غير الشقيقة منى زكي، وزارة الثقافة المصرية بالتحقيق في ملابسات اختفاء المقتنيات بعد رحيل نجله هيثم زكي، والعمل على استعادتها، تمهيداً لحفظها في أحد المتاحف المصرية، كونها تمثل قيمة مهمة في توثيق مسيرة الفنان الراحل.

وأعربت الناقدة الفنية الدكتورة آمال عثمان عن تقديرها مبادرة محمد رمضان، واستعداده لشراء مقتنيات أحمد زكي وتسليمها إلى وزارة الثقافة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «موقف يحمل تقديراً لقيمة فنان استثنائي، وإدراكاً لأهمية الحفاظ على إرثه الفني من الضياع أو التشتت... لكنني أرى أن القضية أكبر من مبادرة فردية، مهما كانت نبيلة، فمقتنيات أحمد زكي ليست مجرد متعلقات شخصية لفنان رحل، وإنما جزء من ذاكرة السينما المصرية، وشواهد على تجربة فنية وإنسانية يصعب تكرارها».

وتابعت: «أحمد زكي لم يكن نجماً عابراً، بل أحد الفنانين الذين أحدثوا تحولاً في مفهوم الأداء التمثيلي، وتركوا بصمة تجاوزت حدود أفلامهم إلى وجدان الجمهور. ومن ثم، فإن إنشاء متحف يحمل اسمه، ويحفظ مقتنياته، ويوثق مسيرته ليس رفاهية ثقافية، ولا مجرد استجابة لمطلب أسرته، وإنما ضرورة لحماية تاريخنا السينمائي».

وترى الناقدة الفنية أن وزارة الثقافة ينبغي أن تتبنى هذه الفكرة بصورة جادة، وأن تتحول المبادرة إلى مشروع متكامل، لا يقتصر على جمع المقتنيات وعرضها، بل يوثق رحلة أحمد زكي الفنية، وأعماله، وشخصياته، ومراحل تطوره، ويتيح للأجيال الجديدة التعرف على قيمة فنان كان يمتلك قدرة استثنائية على التعبير عن الإنسان بكل تناقضاته. وأكدت أن «مبادرة محمد رمضان تستحق التقدير، لكنها تفتح الباب أمام تساؤل أهم: لماذا لا تكون لدينا آلية مؤسسية تحفظ مقتنيات كبار الفنانين وتؤمّن إرثهم، بدلاً من أن نتحرك كل مرة عندما تصبح هذه الذاكرة مهددة؟ فالفنان قد يرحل، لكن ما يتركه من إبداع يجب أن يظل ملكاً للذاكرة الوطنية، لا أن يكون مصيره معلقاً بظروف أو مبادرات فردية».

قدم زكي العديد من الأفلام المهمة في تاريخ السينما المصرية (السينما دوت كوم)

وشهدت الساحة الفنية جدلاً حول ميراث الفنانين، خصوصاً بعد تساؤلات حول ظهور مقتنيات للفنان الراحل نور الشريف (1941 – 2015) في أسواق للأنتيكات أو للأغراض القديمة، من بينها كتب وصور نادرة بتوقيعه، وكذلك الغموض الذي أحاط بمقتنيات الفنان الراحل سمير صبري (1936 - 2022) مع ظهور خلافات بين أسرته بشأن ممتلكاته ومحتويات شقته في منطقة المهندسين، وفق تصريحات لمدير أعماله.

ويرى الناقد الفني المصري أحمد سعد الدين أن «هذا الموضوع معقد جداً ومن المفروض نطرح تساؤلاً مبدئياً ما هو تراث أحمد زكي، وأين يوجد؟ وكيف نستعيده؟»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «بالنسبة لمجموعة الأفلام والأعمال الفنية موجودة لكن مقتنياته الشخصية بما فيها إكسسوارات وتجهيزات فيلم (أيام السادات) مثلاً، كانت موجودة في شقة هيثم أحمد زكي، وحين رحل هيثم تم التعامل مع مقتنياته التي كان جزءاً منها مقتنيات أحمد زكي نفسه بطريقة غريبة، ولا نعرف مصيرها بعد ذلك».

وأشار سعد الدين إلى مبادرة محمد رمضان بوصفها تحتاج إلى تعاون أكبر من مجرد مبادرة فردية، فنحن لا نعرف من الذي يمتلك هذه المقتنيات الآن، وتابع: «المفروض كل من يمتلك شيئاً من متعلقات أحمد زكي سواء سيناريوهات خاصة به عليها ملاحظاته أو ملابس وإكسسوارات أو صور خاصة به أن يسلمها لوزارة الثقافة لضمها للمتحف التي تقيمه الوزارة لتاريخ السينما المصرية».