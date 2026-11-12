كلاب الشوارع المصرية تفرض حضورها في فعاليات وأماكن بارزة

تعددت وقائع ظهور الكلاب الضالة أو «كلاب الشوارع» في مصر خلال عدد من الفعاليات والأماكن المهمة، أحدثها ظهور كلب على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، التي افتتحت الأربعاء، وأثار تفاعلاً واسعاً، صاحبه سيل من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تناولته وسائل إعلام محلية بقدر من الطرافة.

وسبقت هذه الواقعة مشاهد أخرى، مثل ظهور كلب في أحد ملاعب كرة القدم خلال مباراة محلية، وكذلك ظهور مجموعة من الكلاب وهي تتسلق الأهرامات، وسط تفاعل اتسم بالدهشة والتعاطف من رواد المنطقة الأثرية.

وترى رئيسة جمعيات الرفق بالحيوان في مصر، الدكتورة منى خليل، أن «ظهور أحد كلاب الشوارع المصرية داخل أروقة مهرجان القاهرة السينمائي ليس حدثاً يستدعي كل هذه الضجة، ولا يستحق أن يتحول إلى قضية أو مادة للسخرية والجدل».

وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «الأمر ببساطة عاديّ للغاية؛ فالمهرجان يقام في أماكن مفتوحة ومتصلة مباشرة بالشارع، ومن الطبيعي أن تمر الحيوانات الموجودة في محيط المكان أو تدخل إليه. وهذا أمر يحدث في كثير من دول العالم، بل إن التعامل معه هناك يكون بصورة تلقائية وإنسانية، ويصبح الموقف مجرد لقطة لطيفة وعابرة من أجواء الحدث».

وهو ما عكسته مقاطع الفيديو المتداولة، التي أظهرت تفاعل بعض الحضور مع الكلب بالابتسام والتعاطف والربت على رأسه.

وتشير منى خليل إلى أن «وجود الحيوانات في محيطنا ليس أمراً استثنائياً، ولا جريمة ولا كارثة. هي كائنات تعيش بيننا، ولها حق في الحياة، والتعامل معها يجب أن يقوم على الوعي والرحمة والإنسانية، لا على التخويف والتحريض والكراهية».

وسبق أن أعلنت وزارة الزراعة المصرية تنفيذ حملات موسعة بالشراكة مع المجتمع المدني لمكافحة انتشار كلاب الشوارع وتعزيز برامج التعقيم والتحصين، كما أنشأت أول مأوى لهذه الكلاب (شلاتر)، وذلك بعد زيادة حالات العقر.

الكلب الذي ظهر في الأهرامات حظي بانتشار واسع (فيسبوك)

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيانات سابقة، أن حالات العقر تجاوزت مليون حالة خلال عام، فيما تتراوح أعداد الكلاب الحرة في مصر بين 8 ملايين و30 مليون كلب، وفق تقديرات متباينة صادرة عن جهات تابعة لوزارتي الزراعة والصحة والسكان.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للكلب الذي تجول خلال افتتاح المهرجان، كما استعاد البعض لقطات لكلب اقتحم مباراة فريقي «البنك الأهلي» و«المصري البورسعيدي» في الدوري المصري، في لقطة طريفة تسببت في توقف اللقاء مؤقتاً.

ويرى المتخصص في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، معتز نادي، أن «انتشار هذه اللقطات ومقاطع الفيديو يعكس طبيعة المحتوى الذي يجذب المتابعين إلى قضية راهنة تتعلق بالكلاب الضالة وضرورة التعامل معها بما يحفظ أمن المارة في الشوارع. فالمشهد جمع بين المفاجأة والعفوية والمفارقة الساخرة، مع وجود كلب بلدي يتحرك في مساحة اعتاد الجمهور رؤيتها مخصصة للنجوم والمشاهير».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «من منظور الإعلام الرقمي، لدينا هنا مقطع قصير، سهل الفهم، لا يحتاج إلى شرح، وقابل لإعادة النشر وصناعة التعليقات الساخرة و(الميمز)، وهي عناصر تساعد على انتشاره عبر المنصات ووصوله إلى قوائم الترند. لكن هناك زاوية أعمق تتعلق بالجدل المجتمعي المستمر حول كلاب الشوارع، بين التعاطف معها والمخاوف المرتبطة بوجودها في الأماكن العامة، وهو ما يمنح الواقعة مساحة إضافية للنقاش».

ويلفت نادي إلى أن الجمهور قد يتجاوز الحدث الأساسي، وهو المهرجان السينمائي، لينشغل بتفصيلة جانبية غير متوقعة، وهو ما يعكس إحدى سمات اقتصاد الانتباه؛ فأحياناً تتفوق اللحظة العفوية على المحتوى الذي يُفترض أن يكون في قلب الحدث. لكن هذا لا يعني تجاهل المهرجان ونشاطه، فقد استطاع أن يحضر على قوائم الترند بفضل فعاليات افتتاحه وتكريم الشخصيات التي احتفى بها.