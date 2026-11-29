أطلقت منصة التواصل الاجتماعي «إكس» مجموعة أدوات جديدة لصناع المحتوى تركز على الفيديوهات الرأسية القصيرة، كجزء من جهود المنصة لمنافسة شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى التي تعتمد على الفيديوهات مثل «يوتيوب» و«إنستغرام»، في ظل نمو شعبية هذا النوع من الفيديوهات بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

تم تصميم هذه الأدوات لمساعدة صناع المحتوي على إنتاج فيديوهات رأسية بجودة احترافية، ونشر المحتوى الأصلي بصورة أسهل، وتحقيق مزيد من الأرباح. كما تمنح الأدوات لمنتجي المحتوى مزيداً من الطرق لتسجيل وتحرير ونشر المحتوى على المنصة مباشرةً، من دون الاعتماد على تطبيقات خارجية.

وتتمثل الإضافة الأساسية في محرر وسائط محدث، يتيح لصناع المحتوى إنتاج فيديوهات رأسية متقنة دون الخروج من منصة «إكس». وتشمل خصائص التسجيل إمكانية تصوير الفيديو على مراحل (أجزاء)، واستخدام تأثيرات «الشاشة الخضراء» أي تصوير الفيديو مع خلفية خضراء بحيث يمكن للمبدع إضافة خلفية أخرى من اختياره.

كما يتيح محرر الوسائط المحدث مجموعة من أدوات ما بعد الإنتاج. ويمكن للمبدع تحويل الفيديوهات الأفقية إلى رأسية، وتوليد التعليقات النصية آلياً، وقص اللقطات، وإضافة نصوص، واختيار صور مصغرة مخصصة، وتعديل الصور قبل النشر، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.

وبفضل التحديث الذي تم إطلاقه مؤخراً، يمكن للمستخدم إضافة ما يصل إلى 20 صورة وفيديو إلى المشاركة الواحدة، حيث يمكن للجمهور تصفحها أفقياً. وتقول «إكس» إن الخاصية الجديدة تستهدف مشاركة ملخصات الفعاليات، واللحظات التي تدور خلف الكواليس، وإطلاق المنتجات، مشيرةً إلى أن الخصائص الجديدة تتباين من منطقة إلى أخرى.

في وقت سابق من الشهر الحالي، أطلقت الشركة خاصية «قص الفيديو» التي تتيح للمستخدمين اجتزاء مقاطع من الفيديوهات الطويلة، وإضافة تعليقاتهم الخاصة، ونشر هذه المقاطع دون مغادرة منصة «إكس». في الوقت نفسه تُنسب المقاطع إلى صاحب الفيديو الأصلي مع رابط لهذا الفيديو الأصلي، كما يمكن لمنشئ المقطع وناشر الفيديو الأصلي تحقيق أرباح من مشاهداته.