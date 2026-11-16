قرر الأردن والعراق أمس، حجب تطبيق «تلغرام» لـ«أسباب تتعلق بالأمن الوطني». وقالت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إن «التطبيق لم يلتزم المتطلبات القانونية والتنظيمية للتصدي للمحتوى المخالف».

ونقلت وكالة «رويترز» عن الهيئة أن «هذا القرار يأتي في إطار مسؤوليات الهيئة التنظيمية الرامية إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلاً عن توظيفها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني».

من جهتها، ذكرت مديرية الأمن العام في الأردن أن «التعامل مع هذه المنصات يأتي في سياق الحرص على حماية المجتمع، والتصدي لأي استخدامات قد تسهم وتسهل ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو التهديد والابتزاز أو نشر المحتويات المخالفة للقانون وتهدد أمن المجتمع ومحاولات نشر التطرف والتشدد مما يؤثر على الأمن الوطني، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة».

ويُذكر أن المسلحين لم يستخدموا تطبيقات، من بينها «تلغرام»، لتنسيق الهجمات والإعلان عنها منذ سنوات.