كشفت دراسة علمية حديثة عن أن استبدال ملح الطعام التقليدي واستخدام بديل غني بالبوتاسيوم قد يسهم في إنقاذ ملايين الأرواح سنوياً، من خلال خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والكلى.

وبحسب موقع «هيلث لاين» العلمي؛ فقد قام باحثون في «معهد جورج للصحة العالمية» بوضع نموذج لتقييم الأثر المحتمل في حال تحوَّلت 193 دولة من استخدام ملح الطعام العادي إلى ملح مُعزز بالبوتاسيوم.

ووجد الباحثون أن هذا التحول قد يمنع ما يقرب من 3 ملايين حالة وفاة، وأكثر من 10 ملايين إصابة جديدة بأمراض القلب والكلى سنوياً على مستوى العالم.

ويعتمد بديل الملح الذي اقترح الباحثون استخدامه على استبدال جزء من الصوديوم الموجود في ملح الطعام بالبوتاسيوم، إذ يؤدي الصوديوم إلى احتباس المياه في الجسم وارتفاع ضغط الدم، بينما يساعد البوتاسيوم الكلى على التخلص من الصوديوم الزائد، بما يسهم في خفض الضغط.

وأوضحت ليبينغ هوانغ، كبيرة محللي البيانات في قسم السياسات الغذائية بمعهد جورج للصحة العالمية، التي شاركت في الدراسة، أن الفريق بدأ بتحليل مستويات ضغط الدم الحالية وفقاً للجنس والعمر والدولة، ثم قدّر التغيرات المحتملة في استهلاك الصوديوم والبوتاسيوم وضغط الدم ومخاطر الإصابة بالأمراض عند استبدال الملح التقليدي واستخدام بديل غني بالبوتاسيوم.

وأشارت النتائج إلى أن استبدال جميع أنواع الملح المستخدمة في المنازل وفي المنتجات التي تباع في المتاجر حول العالم مع الاعتماد على بديل غني بالبوتاسيوم قد يمنع نحو 2.96 مليون وفاة سنوياً، بينما قد يؤدي استبدال الملح المستخدم في المنازل فقط إلى تجنب نحو 1.85 مليون وفاة.

كما قد يمنع استبدال الملح المستخدم في المنازل نحو 590 ألف وفاة بين الأشخاص المشخصين بارتفاع ضغط الدم.

ولفتت هوانغ إلى أن تقليل استهلاك الملح يمثل تحدياً كبيراً لدى كثير من الأشخاص، موضحة أن استبدال بديل غني بالبوتاسيوم به قد يكون أسهل من مطالبة الناس بالتخلي عن الملح تماماً، لا سيما أن زيادة تناول البوتاسيوم تساعد أيضاً على خفض ضغط الدم.

ولم تكن نتائج الدراسة الجديدة الأولى التي تشير إلى فوائد هذا البديل؛ إذ شاركت هوانغ في تجربة سابقة أُجريت عام 2021 على نحو 21 ألف شخص في 600 قرية ريفية شمال الصين، وأظهرت أن الأشخاص الذين استخدموا الملح المدعم بالبوتاسيوم انخفض لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 14 في المائة، ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13 في المائة، وخطر الوفاة المبكرة بنسبة 12 في المائة، مقارنة بمستخدمي الملح التقليدي.

كما أيَّدت «منظمة الصحة العالمية» استخدام بدائل الملح المدعمة بالبوتاسيوم في إرشاداتها الصادرة عام 2025، مشيرة إلى دورها المحتمل في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فيما أكدت جمعية القلب الأميركية أن هذه البدائل يمكن أن تساعد بعض البالغين على خفض ضغط الدم.

ورغم الفوائد المحتملة، حذَّر الباحثون من أن الملح المدعوم بالبوتاسيوم ليس مناسباً للجميع، لا سيما الأشخاص المصابين بمراحل متقدمة من أمراض الكلى المزمنة؛ إذ قد تعجز الكلى عن التخلص من البوتاسيوم الزائد، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوياته في الدم، وهي حالة تُعرف بفرط بوتاسيوم الدم، وقد تزيد خطر الإصابة بتوقف القلب.

وأكدت جمعية القلب الأميركية ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام هذه البدائل بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض الكلى أو الذين يتناولون أدوية تؤثر في مستويات البوتاسيوم.