8 علامات تدل على أنك تفرط في تناول الملح

يُعد الملح عنصراً أساسياً في النظام الغذائي، فهو لا يمنح الطعام نكهته فحسب، بل يؤدي أيضاً أدواراً حيوية في الجسم، مثل تنظيم توازن السوائل، ودعم وظائف الأعصاب والعضلات. لكن، كما هي الحال مع كثير من العناصر الغذائية، فإن الإفراط في تناوله قد ينعكس سلباً على الصحة، إذ يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

والملح مادة تُستخدم لإضفاء النكهة على الأطعمة، كما يُستعمل مادةً حافظة. ويتكون من نحو 60 في المائة من الكلوريد و40 في المائة من الصوديوم. وتتميز معظم الأطعمة غير المصنعة، مثل الخضراوات والفواكه والمكسرات واللحوم والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان، بانخفاض محتواها من الصوديوم. ووفقاً لموقع «ويب ميد»، يساعد الصوديوم في استرخاء العضلات وانقباضها، ونقل الإشارات العصبية، والحفاظ على توازن المعادن والسوائل في الجسم.

ما كمية الملح التي يحتاج إليها الجسم؟

يحتاج الجسم إلى كمية محدودة من الصوديوم، إذ يُوصى بالحصول على نحو 1500 ملليغرام يومياً. إلا أن متوسط استهلاك الفرد الأميركي يبلغ نحو 3400 ملليغرام يومياً، أي أكثر من ضعف الكمية الموصى بها تقريباً. ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وفيما يلي أبرز العلامات التي قد تدل على أنك تستهلك كمية زائدة من الملح:

الانتفاخ

يُعد الانتفاخ، أو الشعور بتورم وضيق في منطقة البطن، من أكثر الآثار الجانبية شيوعاً للإفراط في تناول الملح. فالملح يدفع الجسم إلى الاحتفاظ بالماء، ما يؤدي إلى تراكم السوائل.

ولا يشترط أن تكون الأطعمة مالحة المذاق حتى تكون غنية بالصوديوم؛ إذ تُعد السندويشات والبيتزا والخبز والحساء المعلب من بين المصادر الخفية التي قد تحتوي على كميات كبيرة منه.

ارتفاع ضغط الدم

هناك عوامل عدة قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويأتي الإفراط في تناول الصوديوم في مقدمتها.

وتلعب الكليتان دوراً رئيسياً في تنظيم ضغط الدم، إذ يؤدي ارتفاع كمية الملح إلى صعوبة تخلصهما من السوائل الزائدة، ما يرفع حجم السوائل في الجسم، وبالتالي يزيد ضغط الدم.

تورم الوجه أو اليدين أو القدمين

قد يكون التورم علامة على ارتفاع مستوى الصوديوم في الجسم نتيجة احتباس السوائل.

وتُعد مناطق مثل الوجه واليدين والقدمين والكاحلين الأكثر عُرضة لظهور هذا التورم. وإذا لاحظت أن الانتفاخ أصبح أكثر من المعتاد، فقد يكون من المفيد مراجعة كمية الملح التي تتناولها.

الشعور بالعطش الشديد

إذا شعرت بعطش غير معتاد خلال الفترة الأخيرة، فقد يكون ذلك مؤشراً إلى الإفراط في تناول الملح.

فعندما ترتفع نسبة الصوديوم، يسحب الجسم الماء من خلاياه للحفاظ على التوازن، ما يؤدي إلى الجفاف ويزيد الشعور بالعطش. ويساعد شرب الماء على إعادة التوازن وإنعاش خلايا الجسم.

زيادة الوزن

قد يؤدي احتفاظ الجسم بكميات إضافية من الماء إلى زيادة الوزن.

وإذا لاحظت زيادة سريعة في وزنك خلال بضعة أيام أو أسبوع، فقد يكون السبب ارتفاع استهلاك الملح. وإذا تجاوزت الزيادة كيلوغراماً واحداً في اليوم أو كيلوغرامين خلال أسبوع، فمن الأفضل مراجعة نظامك الغذائي وتقليل الأطعمة الغنية بالصوديوم.

كثرة التردد على دورة المياه

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى زيادة عدد مرات التردد على دورة المياه بصورة غير مباشرة.

فالملح يزيد الشعور بالعطش، ما يدفعك إلى شرب مزيد من الماء، وهو ما ينعكس في النهاية على زيادة الحاجة إلى التبول.

اضطرابات النوم

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح، خصوصاً قبل النوم، إلى التأثير في جودة النوم.

وقد تشمل الأعراض الأرق، والاستيقاظ المتكرر خلال الليل، والشعور بعدم الراحة أو الإرهاق عند الاستيقاظ في الصباح.

الشعور بالضعف

عندما يرتفع تركيز الملح في الدم، ينتقل الماء من داخل الخلايا إلى خارجها للمساعدة في تخفيف تركيز الصوديوم.

وقد يؤدي ذلك إلى شعور بالضعف أو انخفاض في النشاط مقارنة بالمعتاد.