لجأت الميليشيات الحوثية إلى ابتزاز المزارعين في مناطق سيطرتها؛ لمضاعفة الجبايات التي تفرضها عليهم، تحت مبررات حماية المستهلك من التلوث ومنع الري بمياه الصرف الصحي، بالتزامن مع مساعيها للحصول على مزيد من الموارد لتمويل تصعيدها العسكري الذي يتسبب في أضرار مباشرة على القطاع الزراعي.

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات تراجعت عن إجراءات إغلاق شبكات الصرف الصحي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، باتجاه شمال شرقي المدينة، بعد اتفاق مع المزارعين على استمرار تمويل دعم المجهود الحربي دون الزيادات المطلوبة، بالتزامن مع تجريفها مساحات من مزارع الخضراوات في محافظة إب بحجة تلوث مصادر الري.

وبينت المصادر أن الميليشيات لوّحت بتنفيذ حملتها لإغلاق شبكات الصرف الصحي ومنع الري في مزارع بني الحارث وأرحب، شمال شرقي صنعاء، بمياه الصرف الصحي، بالتزامن مع ضغوط على المزارعين لزيادة المبالغ المفروضة عليهم تحت أسماء مختلفة، بينها «دعم القوة الصاروخية»؛ مما دفع بهم إلى التهديد بالتوقف عن الدفع تماماً.

وبرر المزارعون رفضهم الزيادة بضعف القدرة الشرائية للسكان وتراجع الإقبال على شراء الخضراوات، خصوصاً مع تضرر سمعتها بسبب ريها بمياه ملوثة؛ الأمر الذي يمنعهم من رفع الأسعار وتعويض خسائرهم.

مضخة صغيرة شمال صنعاء لسحب المياه من شبكات الصرف الصحي وضخِّها إلى المزارع (إعلام حوثي)

وعلى النقيض، شهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) تحركاً مغايراً؛ إذ نفذ عدد من القادة الحوثيين، برئاسة عبد الواحد صلاح، المعين من الجماعة محافظاً للمحافظة، وبرفقة مشرفين وقادة يسيطرون على أجهزة قضائية وأمنية، حملة ميدانية استخدمت فيها الجرافات لتجريف نحو 10 هكتارات من محاصيل الخضراوات الورقية في منطقتي الذهوب وميتم، بحجة ريها بمياه الصرف الصحي غير المعالجة.

معالجات ابتزازية

وجاءت الحملة الحوثية في هذا التوقيت رغم أن التحذيرات المجتمعية من المخاطر الصحية وتفشي الأمراض بدأت منذ سنوات دون أن تعيرها الجماعة أي اهتمام؛ مما أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة بعشرات المزارعين، دون تعويضات أو حلول فورية لتوفير مصادر ري بديلة وآمنة.

ويرى مراقبون أن التباين بين تعامل سلطات الجماعة في إب وصنعاء يكشف عن خضوع قراراتها المتعلقة بالقطاع الزراعي لحسابات العوائد المالية والنفوذ المحلي، بدلاً من معايير صحية وقانونية موحدة.

ويخشى ناشطون اجتماعيون في إب أن تكون حملة التجريف مقدِّمة لفرض جبايات إضافية وابتزاز المزارعين، خصوصاً مع تراجع إيرادات الجماعة خلال الفترة الماضية والضغوط المالية المرتبطة بتصعيدها العسكري المستمر منذ نحو 4 أشهر.

قيادات حوثية خلال حملة مزعومة لمنع الري بمياه الصرف الصحي شرق صنعاء (إعلام حوثي)

وأشار الناشطون إلى أن تجريف المحاصيل لا يمنع إعادة زراعة المساحات المتضررة، في ظل غياب معالجات حقيقية تحول دون استخدام مياه الصرف الصحي في الري، أو إنشاء محطات لمعالجتها قبل استخدامها.

وانتقد أكاديمي من محافظة إب، يقيم في صنعاء، هذه الإجراءات، ووصفها بغير العملية والمؤقتة، وبأنها لا تقدم حلولاً دائمة لأزمة الري، متهماً الجماعة بـ«السعي إلى تحسين صورتها أمام السكان، والتغطية على ممارساتها التي تسببت في أزمات متعددة، بينها تلوث الغذاء وما يمثله من تهديد لصحتهم».

ولفت الأكاديمي، الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته حفاظاً على سلامته، إلى أن «الجماعة سيطرت منذ انقلابها على قطاع زراعي يمتلك كوادر وخبرات متراكمة قادرة على تقديم حلول حقيقية للأزمة، خصوصاً أن الموارد المحصلة من الجبايات تكفي لإنشاء شبكات ري واسعة تعتمد على مصادر مياه نقية».

مزارعون في مرمى التصعيد

وتنعكس هذه السياسات الحوثية على الأسواق المحلية؛ إذ تؤدي الجبايات وتجريف المساحات الزراعية دون تعويض إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل؛ مما يدفع بالمزارعين والتجار إلى تحميل المستهلكين هذه الأعباء.

لا تثق غالبية سكان إب بإجراءات الحوثيين ضد استخدام مياه الصرف الصحي في الري (إكس)

ويتوقع سكان في إب ارتفاع أسعار الخضراوات خلال الأيام المقبلة، رغم عدم تأثر الكميات المعروضة في الأسواق حتى الآن، محذرين بأن إتلاف المحاصيل قد يتسبب في فجوات مفاجئة بالمعروض، ويزيد الضغوط على القدرة الشرائية للأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من أزمة إنسانية حادة.

وشهد الشهران الحالي والماضي تصاعداً في الجبايات التي تفرضها الجماعة على المزارعين، وشمل ذلك تشديد تحصيل رسوم غير قانونية على المحاصيل النقدية مثل القات والفواكه، وزيادة أعداد «الموازين الإلكترونية» في مداخل صنعاء ونقاط التفتيش بعدد من المحافظات لفرض رسوم إضافية.

وتواجه وسائل الإعلام ومراكز الدراسات والمنظمات الدولية صعوبات في التحقق المستقل من حجم الخسائر والجبايات؛ بسبب القيود الأمنية التي تفرضها الجماعة على حركة الصحافيين والباحثين وتدفق المعلومات.

ولم تقتصر الأضرار التي يتكبدها المزارعون على الجبايات والإجراءات المتعلقة بمصادر الري؛ إذ تسببت العمليات العسكرية الحوثية في إلحاق أضرار بمزارع وممتلكات في مناطق مختلفة خاضعة لسيطرة الجماعة أو قريبة من خطوط التماس.

انفجار في بني حشيش شرق صنعاء بسبب صاروخ فشل الحوثيون في إطلاقه هذا الشهر (إكس)

واشتكى مزارعون في وادي مور بمديرية الزهرة شمال محافظة الحديدة من تحويل ممتلكاتهم قواعدَ عسكرية لنصب منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وفرض طوق أمني يمنعهم من الوصول إليها.

وفي منطقة زجان بمديرية بني حشيش شرق صنعاء، تعرضت مزارع لأضرار متفاوتة إثر سقوط صاروخ باليستي فيها بسبب فشل إطلاقه من معسكر قريب.

وتفيد مصادر ميدانية وتقارير حقوقية بأن الجماعة تستخدم مزارع في محافظات صعدة والحديدة وصنعاء ثكناتٍ عسكريةً ومخابئ للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

ويحذر خبراء اقتصاديون بأن استمرار هذه السياسات، بين تجريف المحاصيل دون تعويض في مناطق؛ ومقايضة السماح بالري بمياه الصرف الصحي بزيادة الجبايات في مناطق أخرى، يهدد بتقويض ما تبقى من الأمن الغذائي في اليمن، ويضع المزارع أمام خسائر ميدانية وأعباء مالية إضافية لتمويل الحرب.