كثّف تحالف دعم الشرعية في اليمن من ضرباته العسكرية ضد القدرات الحوثية في الساعات الماضية، مستهدفاً مواقع ومنشآت عسكرية ولوجستية في عدة محافظات يمنية، بالتزامن مع تصديه لهجمات صاروخية متواصلة أطلقتها الجماعة باتجاه السعودية، في وقت توعد فيه برد عسكري فوري على محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بعد طلب إخلاء ميناء رأس عيسى غرب اليمن.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف تنفيذ ضربات جوية استهدفت أرصفة في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، عقب إصدار تحذير للمدنيين بضرورة إخلاء الموقع حفاظاً على سلامتهم، وفق خريطة توضيحية حددت المناطق المستهدفة.

وجاءت العملية ضمن رد عسكري قال التحالف إنه يستهدف مصادر حيوية تستخدمها الجماعة في دعم عملياتها العسكرية والهجمات التي تشنها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، فضلاً عن تهديد الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن الضربات تأتي رداً على العمليات الحوثية المتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والسعودية، مشدداً على أن قيادة القوات المشتركة لن تتردد في تنفيذ رد فوري على أي اعتداء من هذا النوع، وأن عملياتها تُنفذ وفق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ضربات جوية استهدفت قدرات الحوثيين العسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)

وامتدت الضربات الجوية، وفق مصادر عسكرية، إلى مواقع حوثية في صنعاء وصعدة وحجة والحديدة وتعز والمخا، وشملت مستودعات للقدرات العسكرية ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة ومخازن وقود مخصصة للاستخدام العسكري. كما استهدفت غارات تعزيزات للجماعة في مديرية المسراخ جنوب تعز، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية على جبهات القتال.

اعتراض وتدمير

وفي سياق التصدي للهجمات الحوثية، أعلن التحالف تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة، قال إن الجماعة استخدمتها في هجوم استهدف منطقة جازان، كما أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه الرياض، وصاروخين آخرين استهدفا المنطقة الشرقية، مؤكداً سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض دون تسجيل إصابات بين المدنيين.

وتأتي هذه العمليات في ظل استمرار إطلاق الجماعة الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه السعودية، رغم الضربات التي تستهدف مصادر التهديد وقدراتها العسكرية، وهو ما دفع التحالف إلى تجديد تحذيره من أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية سيقابله رد عسكري.

الغارات الجوية شملت استهداف قدرات الحوثيين اللوجستية في مناطق سيطرتهم (أ.ف.ب)

وفي الميدان، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ مئات العمليات الهجومية خلال الساعات الماضية ضمن عملية «فجر اليمن»، استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات وتحصينات حوثية، عبر الغارات الجوية والمدفعية والطيران المسيّر.

وقال المتحدث العسكري، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجماعة، وتدمير وإعطاب عشرات الآليات والوسائل القتالية.

وأوضح النزيلي أن العمليات تتواصل في جبهات تعز ومأرب والجوف ولحج وأبين والضالع وشبوة ويافع وميدي، بمشاركة القوات الحكومية والمقاومة الشعبية وإسناد الطيران الحربي والمسيّر، مشيراً إلى أن الضربات تركز على مواقع الحوثيين وتجمعاتهم وتعزيزاتهم وآلياتهم ومرابض أسلحتهم ومخازن الذخيرة.

في المقابل، اتهم الجيش اليمني الجماعة بتكثيف هجماتها الانتقامية على المدنيين في محافظة تعز، باستخدام الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات المسيّرة، ما أسفر، حسب بيانه، عن مقتل 11 مدنياً وإصابة سبعة آخرين، بينهم أطفال. كما أُصيبت طفلتان بشظايا صاروخ استهدف منطقة أسفل قرية العشة في كرش، وأُصيب مدني برصاص قناصة الجماعة في محافظة الضالع.

توظيف المساعدات في التجنيد

على الصعيد الإنساني، اتهمت وزارة حقوق الإنسان اليمنية الحوثيين باستخدام المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية وسيلة للابتزاز والتجنيد، بما في ذلك استغلال أوضاع الأسر الفقيرة لدفع أبنائها، ومن بينهم أطفال، إلى معسكرات التدريب وجبهات القتال.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الجماعة تتدخل في العمل الإغاثي، وتتلاعب بقوائم المستفيدين، وتحول المساعدات عن مستحقيها لدعم مجهودها الحربي، إلى جانب ممارسة التجنيد القسري بحق المدنيين وموظفي المؤسسات الحكومية، واستغلال أجهزة الدعم والإسناد التابعة لها في استقطابهم للأنشطة العسكرية.

منظر عام لمدينة تعز اليمنية المحاصرة من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)

واستندت الوزارة إلى ما أورده فريق الخبراء المعني باليمن بشأن استغلال المساعدات الإنسانية لتحقيق مكاسب مالية ودعم العمليات العسكرية، بما في ذلك تحويل السلال الغذائية للمقاتلين، والضغط على القيادات القبلية لتوفير مجندين مقابل المساعدات، واستغلال الفقر والجوع لإكراه الأسر على إرسال أطفالها إلى التجنيد.

كما أعربت عن قلقها إزاء استمرار اختطاف واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني، مشيرة إلى وفاة ثلاثة منهم داخل مراكز احتجاز غير قانونية تابعة للجماعة، ومطالبة بتحقيق شفاف في ملابسات وفاتهم والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً.

ودعت الوزارة إلى تعزيز الرقابة على المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها، واستكمال نقل المكاتب الرئيسية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، بما يضمن استقلالية العمل الإنساني، ويحمي العاملين فيه من التهديدات والتدخلات الحوثية.