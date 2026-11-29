تتراكم المشكلات في تشيلسي بعد خسارته أمام نوتنغهام فورست، وهي الهزيمة الثالثة توالياً للفريق، وسط تصاعد الضغوط على المدرب الإسباني تشابي ألونسو، وتراجع مستويات عدد من اللاعبين، واتساع الفجوة بين الجماهير والنادي.

وسلطت صحيفة «التلغراف» البريطانية، الضوء على 11 مشكلة تواجه تشيلسي، دون ترتيبها بحسب أهميتها.

تشابي ألونسو (د.ب.أ)

1- قرارات المدرب

يواصل تشابي ألونسو اتخاذ قرارات خاطئة. فما الذي دفعه إلى إشراك ويسلي فوفانا أساسياً بدلاً من ليفي كولويل، وإعادة مويسيس كايسيدو إلى خط الدفاع أمام نوتنغهام فورست؟ ولماذا استعان بداني ويلبيك بعدما سجل إيمانويل إيميغا أمام ليدز يونايتد؟

وكانت هناك قرارات محيرة مماثلة أمام سندرلاند، عندما استبعد إستيفاو ويليان، وأمام توتنهام، حين أشرك جيوفاني كويندا في التشكيلة الأساسية.

ولا تقتصر المشكلة على قرارات ألونسو، إذ إن تصريحاته لوسائل الإعلام تفتقر إلى الإلهام بالقدر نفسه الذي تفتقر إليه مستويات فريقه.

كول بالمر (أ.ف.ب)

2- تراجع نجم الفريق

ماذا قدم كول بالمر فعلياً ليستحق العقد الجديد الذي أعلن النادي توقيعه الشهر الماضي؟

كان يتبقى في عقده السابق 7 أعوام، كما أنه خرج من موسم عانى خلاله من الإصابات وتذبذب المستوى، مما أدى إلى غيابه عن كأس العالم.

وبدأ بالمر الموسم الحالي وكأنه يسعى لإثبات شيء ما، لكنه لم يقدم شيئاً يُذكر منذ توقيعه العقد الجديد، باستثناء استغلال فترات التوقف الدولي للذهاب في إجازات.

وبات بالمر مهدداً بالتحول إلى لاعب تستند سمعته إلى مقاطع الفيديو التي تستعرض أبرز لحظاته، بدلاً مما يقدمه أسبوعياً على أرض الملعب.

ويحتاج تشيلسي إلى أن يرتقي نجمه بمستواه، خصوصاً أنه لم يسهم سوى في هدف واحد خلال آخر 6 مباريات للفريق في الدوري.

ويسلي فوفانا (أ.ف.ب)

3- عدو الجماهير

كيف يمكن لويسلي فوفانا التعافي من سماع جماهير تشيلسي وهي تردد في المدرجات: «أنت غير مرحب بك هنا»، فضلاً عن عبارات أخرى أشد قسوة؟

ويمتلك المدافع الفرنسي ضعف عدد نقاط المخالفات المسجلة على رخصة قيادته مقارنة بعدد الانتصارات التي حققها في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله إلى تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون جنيه إسترليني.

ومع تبقي عامين ونصف العام في عقده الذي يتقاضى بموجبه 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، أصبح فوفانا نموذجاً واضحاً للأسباب التي تجعل العقود طويلة الأمد ليست دائماً فكرة جيدة.

ولا شك في أن تشيلسي كان يرغب منذ فترة في التخلص من راتب اللاعب، لكن لا يوجد فريق آخر مستعد لتحمل أجره.

وبات على النادي الآن أن يقرر ما إذا كان سيترك اللاعب مهمشاً مع الفريق الرديف، أم سيحاول بطريقة ما إحياء مسيرته مع تشيلسي.

وتسبب فوفانا في ركلة الجزاء التي سجل منها نوتنغهام فورست هدفه الثاني، الجمعة، بعد ارتكابه مخالفة ضد ليام ديلاب.

اتساع الفجوة مع الجماهير (أ.ب)

4- اتساع الفجوة مع الجماهير

ليس هناك الكثير مما يحبه مشجعو تشيلسي في ناديهم حالياً، إذ إن عدداً كبيراً منهم لا يحبون الملاك أو المدرب أو اللاعبين على وجه الخصوص.

ولا يتعلق الأمر بالنتائج وحدها، فالجماهير التقليدية تشعر بأنها تتعرض للتهميش لمصلحة الزوار الذين تستقطبهم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بصورة متزايدة ضمن برامج الضيافة التجارية.

وكان لافتاً أن كثيراً من ركاب مترو الأنفاق المتجهين إلى ملعب «ستامفورد بريدج»، لحضور المباراة التي خسرها تشيلسي أمام ليدز يونايتد، كانوا يبحثون عن إرشادات للوصول إلى الملعب.

وخارج الاستاد، أشار أحد المشجعين إلى صورة لجون تيري وهو يرفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2017، قائلاً بدهشة: «لا يعقل أن تكون هذه آخر مرة فاز فيها تشيلسي بالدوري».

لكنها بالفعل المرة الأخيرة، ووفقاً للمسار الحالي، ربما يحتاج النادي إلى 10 أعوام أخرى قبل أن يتوج باللقب مجدداً.

توم برادي (رويترز)

5- دخول توم برادي

ثمة طريقة مضمونة لإثارة مزيد من استياء جماهير تشيلسي الإنجليزية، تتمثل في دخول أسطورة كرة القدم الأميركية توم برادي مستثمراً في النادي.

وكان من المفترض أن يسهم رحيل تود بوهلي ومارك والتر في توفير رؤية أكثر وضوحاً تحت قيادة مالك واحد لحصة الأغلبية، هو شركة «كليرليك كابيتال». فلماذا يحتاج النادي الآن إلى برادي؟

وتؤكد إدارة تشيلسي أن الأمر لا يتعلق بجمع الأموال حتى تتمكن «كليرليك كابيتال» من استكمال شراء حصتي بوهلي ووالتر.

لكن المؤكد، في رأي الكاتب، أن الاستعانة ببرادي لا ترتبط بمعرفته الواسعة بكرة القدم الإنجليزية، لأنه لا يمتلك مثل هذه المعرفة.

وكان السماح لبرادي بخوض مشروع شخصي استعراضي في برمنغهام سيتي أمراً محرجاً بما يكفي، لكن دعوته للاستثمار في تشيلسي تبدو خطوة غير ضرورية على الإطلاق، ومن شأنها أن تزيد اتساع الفجوة مع الجماهير.

جون تيري (أ.ب)

6- إبعاد القائد السابق جون تيري

تحدث إزري كونسا، الذي يُنظر إليه الآن بوصفه أفضل قلب دفاع إنجليزي، عن تجربته مع جون تيري عندما كانا معاً في أستون فيلا.

وقال كونسا: «كنت أنا وجون نعقد الكثير من الجلسات الفردية قبل التدريبات وبعد أيام المباريات، ونشاهد مقاطع الفيديو الخاصة بأدائي. وكنت أطرح عليه أسئلة بشأن ما أحتاج إلى القيام به للتطور، والبقاء في أعلى المستويات، والحفاظ على عقلية جيدة».

لكن ما كان مفيداً لكونسا لا يبدو، على ما يبدو، مفيداً لمدافعي الفريق الأول في تشيلسي، إذ لم يُدعَ تيري للعمل معهم رغم شغله منصباً في أكاديمية النادي.

وأشار ألونسو إلى أنه يتحدث مع تيري عندما يلتقيه في مركز تدريبات «كوبهام»، لكن السجل الدفاعي لتشيلسي يوحي بأنه ينبغي للمدرب الاستفادة بصورة أكبر من معرفة القائد السابق وخبراته.

ويلي إيسا (د.ب.أ)

7- الاستعانة برجل الرغبي

لا يطلب تشيلسي مساعدة جون تيري للعمل مع الفريق الأول، لكنه يعهد إلى لاعب الرغبي السابق ويلي إيسا بالمساعدة في وضع معايير الأداء والإشراف على إحماء مدافعي النادي قبل المباريات.

ومن الصعب فهم هذه المعادلة.

وفي ظل المشكلات المستمرة المتعلقة بعقلية لاعبي تشيلسي، يصعب تحديد ما الذي استطاع إيسا تقديمه، كما أن حماسه وتحركاته المكثفة بين المدافعين خلال عمليات الإحماء قبل المباريات لم تحقق بالتأكيد التأثير المطلوب.

وسبق لساوثهامبتون أن حاول الجمع بين كرة القدم والرغبي عندما استعان بكلايف وودوارد، في تجربة انتهت بفشل ذريع.

وهناك تساؤلات واضحة بشأن ما إذا كانت مهارات إيسا قابلة بالفعل للنقل من الرغبي إلى كرة القدم.

كول بالمر يحتفل مع الجماهير بتسجيل الهدف (أ.ب)

8- القائد المصاب

قد يبدو هذا الانتقاد قاسياً، لكن هل حان الوقت لإجراء نقاش صريح بشأن قدرة ريس جيمس على أن يكون قائداً فعالاً لتشيلسي؟

لقد تطور جيمس بلا شك في دوره القيادي، وأصبح قادراً على وضع معايير الأداء المطلوبة عندما يكون جاهزاً بدنياً. لكن المشكلة تكمن تحديداً في عبارة «عندما يكون جاهزاً».

ويغيب جيمس عن عدد كبير من المباريات بسبب الإصابات، إلى درجة تثير الشكوك بشأن قدرته على أداء دور قائد النادي بفاعلية.

ولا يُتوقع عودته من إصابته الأخيرة قبل العام الجديد، فكيف يمكنه، خلال هذه الفترة، مساعدة تشيلسي على الخروج من أزمته الحالية؟

وربما حان الوقت ليركز جيمس بصورة كاملة على الحفاظ على سلامته البدنية والمشاركة في أكبر عدد ممكن من المباريات.

ولم يشارك اللاعب منذ تعادل تشيلسي مع هال سيتي بنتيجة 2-2 في سبتمبر (أيلول) الماضي.

لاعبو تشيلسي يطالبون باحتساب لمسة يد (أ.ف.ب)

9- شركاء الأعمال

وفي سياق الحديث عن ريس جيمس، كان من الغريب مشاهدة لاعبين من تشيلسي وتوتنهام يدخلون في مشروع تجاري مشترك هذا الأسبوع.

ويتمتع جيمس وليفي كولويل وتوسين أدارابيويو بصداقة قديمة تعود إلى الفترة التي لعبوا خلالها معاً في تشيلسي، لكن أدارابيويو يلعب الآن مع توتنهام، والناديان غريمان تقليديان، على الأقل في نظر جماهيرهما.

وربما أصبحت هذه النظرة قديمة بصورة متزايدة، لكن مشاهدة لاعبين من تشيلسي وتوتنهام يدخلون في أعمال تجارية مشتركة بينما لا يزالون يمارسون كرة القدم تبدو غير منسجمة مع طبيعة المنافسة التقليدية الشرسة بين الناديين.

وكان فرانك لامبارد وزملاؤه يطلقون على ملعب توتنهام القديم «وايت هارت لين» اسم «ثري بوينت لين»، أي طريق النقاط الثلاث، في إشارة ساخرة إلى اعتيادهم الفوز هناك.

وينبغي تشجيع جيمس وكولويل وأدارابيويو على توسيع أنشطتهم التجارية خارج كرة القدم، لكن هل كان من الضروري حقاً أن يفعلوا ذلك معاً؟

ألونسو مع الفريق الفني يتابعون مجريات مباراة تشيلسي ضد نوتنغهام فورست (أ.ف.ب)

10- خبير الكرات الثابتة

حظي أوستن ماكفي بمكانة بارزة إلى درجة أن عقده مع أستون فيلا كان يتضمن شرطاً جزائياً، فعّله تشيلسي خلال الصيف للتعاقد معه.

لكن حتى الآن لم يظهر الكثير من العائد مقابل الأموال التي دفعها تشيلسي للاستعانة بالمدرب الاسكوتلندي، كما أن المشاهد المحيطة بدوره داخل الجهاز الفني تثير الاهتمام على أقل تقدير.

فعندما ينهض ماكفي لإطلاق تعليماته بصوت مرتفع خلال تنفيذ الكرات الثابتة، يحرص ألونسو عادة على الجلوس، وكأنه يريد توضيح هوية المسؤول عن الركلات الركنية والحرة.

وشوهد ماكفي أيضاً وهو يوجه التعليمات إلى اللاعبين البدلاء استعداداً لدخولهم أرض الملعب، لكن أليست هذه مهمة المدرب الرئيسي أو مساعده؟

وبدا ماركو باليسترا مرتبكاً بالفعل عندما تلقى تعليمات من ماكفي قبل مشاركته بديلاً في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها تشيلسي أمام نوتنغهام فورست.

ألونسو يواسي اللاعبين (أ.ف.ب)

11- الإصابات المتكررة

يخوض تشيلسي مباراة واحدة فقط أسبوعياً، فكيف تعرض لاعبوه لهذا العدد الكبير من الإصابات؟

ويُعد جواو بيدرو وماكسينس لاكروا وريس جيمس من أبرز الغائبين الذين أثرت إصاباتهم بشدة على ألونسو والنادي هذا الموسم.

واعترف المدرب الإسباني بقلقه إزاء عدد الإصابات التي تعرض لها لاعبو تشيلسي بالفعل، وهي مشكلة متكررة في النادي على مدار الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية.

ويتعين على ألونسو أن يتعلم كيفية التعامل بصورة أفضل مع غياب اللاعبين الأساسيين، لكن على تشيلسي أيضاً البحث عن وسائل تساعد لاعبيه على الحفاظ على جاهزيتهم البدنية لفترات أطول.

فأي ميزة كان النادي يعتقد أنه سيحصل عليها نتيجة عدم مشاركته في المسابقات الأوروبية هذا الموسم، قد تلاشت بالفعل.