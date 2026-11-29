كشفت دراسة علمية حديثة عن أن الشعور المستمر بالوحدة قد يزيد خطر الإصابة بالخرف بنسبة 38 في المائة لدى كبار السن، حتى إذا كانوا يعيشون مع شركاء حياتهم أو أفراد أسرهم، مشيرة إلى أن مدة الشعور بالوحدة واستمراره يمثلان عاملاً أهم من التعرض لها بشكل متقطع.

ووفق شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد أجريت الدراسة بواسطة باحثين من جامعة بوردو الفرنسية، وشملت 3777 شخصاً تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، جرى تتبع حالاتهم الصحية والمعرفية بهدف تقييم العلاقة بين الشعور بالوحدة واحتمالات التدهور المعرفي والإصابة بالخرف على المدى الطويل.

وامتدت الدراسة خلال الفترة من عام 1988 حتى عام 2018.

وقسّم الباحثون المشاركين إلى 3 مجموعات وفقاً لمدى تكرار شعورهم بالوحدة. وقد أشار المشاركون من المجموعة الأولى؛ ونسبتهم 48.3 في المائة، إلى عدم شعورهم بالوحدة قط، بينما عانى أفراد المجموعة الثانية، ونسبتهم 34.4 في المائة من الوحدة بشكل متقطع، في حين أبلغ المشاركون في المجموعة الثالثة؛ ونسبتهم 17.3 في المائة، عن شعور مستمر بها.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين عانوا الوحدة المزمنة والمستمرة كانوا أكبر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 38 في المائة مقارنة بمن لم يشعروا بالوحدة مطلقاً، بينما لم يُظهر الشعور المتقطع بالوحدة ارتباطاً ملحوظاً بزيادة خطر الإصابة بالمرض.

ولفت الباحثون إلى أن الشعور بالوحدة لا يرتبط بالضرورة بالعيش منفرداً؛ إذ تبين أن نحو 30 في المائة من المشاركين الذين عانوا الوحدةَ المزمنة كانوا يعيشون مع أشخاص آخرين؛ سواء أكانوا شركاء حياتهم أم أفراد أسرهم.

وقالت إيفانا سيمون، الباحثة الرئيسية في الدراسة، إن «هذه النتائج تُظهر أن عوامل الضعف قد تنبع أيضاً من العلاقات غير المُرضية، أو أعباء رعاية الآخرين، أو نقص الأنشطة ذات المعنى».

وفي هذا السياق، قالت كارين بيريز، الباحثة المشاركة في الدراسة وكبيرة الباحثين في «مركز صحة السكان» بجامعة بوردو، إن «معظم الناس يشعرون بالوحدة في مرحلة ما من حياتهم، لكن عندما تصبح الوحدة مزمنة ومستمرة، فقد تزيد خطر الإصابة بالخرف».

وأشارت بيريز إلى أن الدراسات السابقة حددت آليات عدة محتملة يمكن أن تؤدي من خلالها الوحدة المستمرة إلى تسريع التدهور المعرفي، من بينها التعرض لفترات طويلة من الضغوط الاجتماعية؛ الأمر الذي يؤثر على الجهاز المناعي؛ مما قد يؤدي إلى حدوث التهابات مستمرة وتراكم الأضرار البيولوجية في الجسم بمرور الوقت.

كما ارتبطت الوحدة المزمنة بعادات صحية سلبية، مثل سوء التغذية، وقلة النشاط البدني، وهما عاملان قد يزيدان احتمالات الإصابة بأمراض مرتبطة بالخرف، من بينها السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار الباحثون أيضاً إلى أن تراجع التفاعل الاجتماعي يقلل فرص التحفيز الذهني وممارسة الأنشطة التي تساعد على تنشيط القدرات المعرفية والحفاظ عليها.