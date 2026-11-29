في واقعة نادرة أثارت اهتمام الأوساط الطبية، نجح أطباء في باكستان في استخراج هيكل جنيني مشوه من داخل بطن طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بعدما عانى آلاماً في البطن وارتفاعاً طفيفاً في درجة الحرارة وفقداناً غير مقصود للوزن.

وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فإن الحالة تعود إلى ظاهرة نادرة تُعرف باسم «جنين داخل جنين»، وتحدث بمعدل حالة واحدة تقريباً بين كل 500 ألف مولود حي، وتُكتشف عادة خلال مرحلة الرضاعة، ما يجعل تشخيصها لدى طفل في العاشرة أمراً استثنائياً.

وتحدث هذه الحالة عندما يُمتص أحد التوأمين المشوهين داخل جسد التوأم الآخر خلال المراحل المبكرة من نمو الجنين داخل الرحم، ليتحول إلى كتلة غير مكتملة النمو تعيش داخل جسم الطفل المضيف. ورغم التسمية، فإن هذه الكتلة لا تمثل جنيناً قابلاً للحياة، وإنما توأم طفيلي مشوه لم يكتمل نموه بصورة طبيعية.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما نُقل الطفل إلى المستشفى في 16 يونيو (حزيران)، بعد معاناته من أعراض استمرت 10 أيام، شملت آلام البطن والحمى الخفيفة وفقدان الوزن.

وأظهر الفحص بالموجات فوق الصوتية وجود كتلة غير طبيعية في الجزء العلوي الأيسر من البطن، أسفل القفص الصدري، بينما كشف التصوير المقطعي المحوسب باستخدام الصبغة أن الكتلة تبلغ أبعادها نحو 10 × 10 × 14 سنتيمتراً، وتحتوي على أنسجة دهنية وترسبات متكلسة تشبه الأسنان وعمود فقري واضح التكوين.

وعندما أجرى الجراحون العملية واستخرجوا الكتلة، اكتشفوا أنها تضم أطرافاً يمكن تمييزها، إلى جانب الشعر والأظافر، فضلاً عن أجزاء هيكلية تشبه تكوين الجنين.

ولم يحدد التقرير المدة الدقيقة التي ظلت خلالها الكتلة داخل بطن الطفل، لكنه أوضح أن هذه الحالة خلقية وتنشأ خلال المراحل الأولى جداً من تكوين الجنين، مما يرجح وجودها منذ ما قبل ولادته.

وكان الطفل يتمتع بصحة جيدة في السابق، ولم تبدأ الأعراض في الظهور إلا قبل دخوله المستشفى بعشرة أيام، وهو ما ترك تساؤلات بشأن سبب تأخر ظهور الألم حتى بلوغه 10 سنوات. وأشار التقرير إلى أن الأم لم تخضع لفحص بالموجات فوق الصوتية خلال فترة الحمل، وهو ما أدى إلى عدم اكتشاف الحالة قبل الولادة.

ونجح الأطباء في إزالة الكتلة دون حدوث مضاعفات جراحية، رغم احتياج الطفل إلى نقل دم مرة واحدة خلال فترة التعافي.