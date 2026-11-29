دحمان يقود الفيصلي أمام الأهلي وسط ترقب لموقف سعد الشهريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5346924-%D8%AF%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A
دحمان يقود الفيصلي أمام الأهلي وسط ترقب لموقف سعد الشهري
محمد دحمان (نادي الفيصلي)
أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن التونسي محمد دحمان، مدرب الفيصلي الحالي، سيواصل قيادة الفريق في مواجهته المقبلة أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين، المقرَّرة إقامتها الجمعة المقبل في جدة.
وكان دحمان قد أشرف على الفريق في مباراته الماضية أمام الدرعية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، بعدما نجح الفيصلي في العودة إلى المباراة رغم تأخره بهدفين، في أول ظهور رسمي للمدرب مع الفريق هذا الموسم.
وتولى المدرب التونسي المهمة عقب اعتذار الإيطالي جيوفاني عن مواصلة عمله، وذلك بعد المواجهة الودية أمام الشباب، التي خسرها الفيصلي بنتيجة (4-3)، علماً بأن جيوفاني كان قد أشرف على تدريبات الفريق خلال الأيام التي سبقت اعتذاره.
وبحسب المصادر، لا يزال الفيصلي ينتظر موافقة سعد الشهري على العرض النهائي المقدَّم له، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن؛ الأمر الذي يرجح استمرار دحمان على رأس الجهاز الفني خلال مواجهة الأهلي، بمساعدة المدرب الوطني الحميدي العتيبي.
ومن المقرر أن يعقد دحمان، الأربعاء المقبل، المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة، للحديث عن استعدادات فريقه للمباراة المرتقبة، التي تمثل محطة مهمة في مشوار الفيصلي بالدوري، حيث يحتل الفريق المركز الـ14 برصيد 11 نقطة.
قال فريق غريسيني ريسنغ إن متسابقه أليكس ماركيز سيغيب عن سباق الوداع لشقيقه مارك في بطولة العالم للدراجات النارية.
«الشرق الأوسط» (فالنسيا )
دحمان يقود الفيصلي أمام الأهلي وسط ترقب لموقف سعد الشهريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5346924-%D8%AF%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A
دحمان يقود الفيصلي أمام الأهلي وسط ترقب لموقف سعد الشهري
محمد دحمان (نادي الفيصلي)
أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن التونسي محمد دحمان، مدرب الفيصلي الحالي، سيواصل قيادة الفريق في مواجهته المقبلة أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين، المقرَّرة إقامتها الجمعة المقبل في جدة.
وكان دحمان قد أشرف على الفريق في مباراته الماضية أمام الدرعية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، بعدما نجح الفيصلي في العودة إلى المباراة رغم تأخره بهدفين، في أول ظهور رسمي للمدرب مع الفريق هذا الموسم.
وتولى المدرب التونسي المهمة عقب اعتذار الإيطالي جيوفاني عن مواصلة عمله، وذلك بعد المواجهة الودية أمام الشباب، التي خسرها الفيصلي بنتيجة (4-3)، علماً بأن جيوفاني كان قد أشرف على تدريبات الفريق خلال الأيام التي سبقت اعتذاره.
وبحسب المصادر، لا يزال الفيصلي ينتظر موافقة سعد الشهري على العرض النهائي المقدَّم له، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن؛ الأمر الذي يرجح استمرار دحمان على رأس الجهاز الفني خلال مواجهة الأهلي، بمساعدة المدرب الوطني الحميدي العتيبي.
ومن المقرر أن يعقد دحمان، الأربعاء المقبل، المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة، للحديث عن استعدادات فريقه للمباراة المرتقبة، التي تمثل محطة مهمة في مشوار الفيصلي بالدوري، حيث يحتل الفريق المركز الـ14 برصيد 11 نقطة.
النصر يكتب التاريخ بـ100 مباراة تهديفية متتالية… ورونالدو يحتفل بالإنجازhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5346920-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D9%80100-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%E2%80%A6-%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84
النصر يكتب التاريخ بـ100 مباراة تهديفية متتالية… ورونالدو يحتفل بالإنجاز
رونالدو لم ينجح في التسجيل أمام الحزم إلا أن حضوره كان مؤثراً في المسيرة التهديفية التاريخية (نادي النصر)
دوّن النصر اسمه في سجلات الأرقام القياسية لكرة القدم العالمية، بعدما أصبح أول فريق في تاريخ الدوريات المحلية يصل إلى التسجيل في 100 مباراة متتالية، موسعاً رقمه القياسي العالمي، عقب فوزه على مضيفه الحزم بهدف دون مقابل، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.
وجاء الهدف التاريخي عن طريق البرتغالي سامو كوستا في الدقيقة 26، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة، ويمنحه في الوقت ذاته رقماً غير مسبوق في تاريخ مسابقات الدوري حول العالم، بعدما واصل هز الشباك للمباراة المائة توالياً، في سلسلة بدأت منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، عندما سجل أمام الرياض، ولم تتوقف منذ ذلك الحين.
مَن يتفوق عليه النصر؟
لم يكن الرقم الذي بلغه النصر مجرد إنجاز محلي، بل تجاوز به أرقاماً تاريخية لأندية عريقة في كرة القدم العالمية، إذ تخطى الرقم السابق المسجل باسم ريفر بليت الأرجنتيني، الذي سجل في 93 مباراة متتالية بالدوري بين عامي 1936 و1939، ليصبح الفريق الأصفر صاحب الرقم القياسي منفرداً، بعدما كان قد كسر الرقم السابق في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وحسب الإحصاءات التي تناولتها وسائل إعلام عالمية، يأتي الهلال السعودي في قائمة أبرز الأندية صاحبة السلاسل التهديفية المتتالية بـ88 مباراة، يليه بايرن ميونيخ الألماني بـ87 مباراة، فيما تبرز أرقام بنفيكا البرتغالي ضمن السلاسل التاريخية البارزة.
واحتفى قائد النصر كريستيانو رونالدو بالرقم التاريخي، عبر رسالة نشرها في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: «انتصار رائع و100 مباراة متتالية في الدوري سجل فيها الفريق. أنا فخور بأن أكون جزءاً من هذا الإنجاز».
وجاءت رسالة النجم البرتغالي لتسلط الضوء على الطابع الجماعي للرقم، الذي تَحقق بمساهمة مجموعة من اللاعبين والمدربين على مدار نحو ثلاثة أعوام، وشهد تعاقب أسماء عديدة على القائمة الهجومية للفريق، مع استمرار النصر في هز الشباك بمختلف الظروف والمنافسين.
70 هدفاً لرونالدو خلال السلسلة
ورغم أن رونالدو لم ينجح في التسجيل أمام الحزم، فإن حضوره كان مؤثراً في المسيرة التهديفية التاريخية، إذ تشير إحصاءات نشرتها وسائل إعلام رياضية إلى أنه ساهم في تسجيل 70 هدفاً خلال المباريات المائة التي صنعت هذا الرقم، ليكون أبرز المساهمين تهديفياً في السلسلة، متقدماً على زملائه في الفريق، سجل خلالها 61 هدفاً وقدم 9 مساهمات تهديفية.
ويعكس ذلك حجم التأثير الهجومي للنجم البرتغالي منذ انضمامه إلى النصر، ودوره في ترسيخ الحضور التهديفي للفريق، الذي لم يتوقف عن التسجيل في منافسات الدوري منذ ديسمبر 2023.
من المائة الجماعية إلى حلم الألف الفردي
وتزامن الإنجاز الجماعي للنصر مع اقتراب رونالدو من محطة تاريخية أخرى يسعى إلى بلوغها في مسيرته الاحترافية، تتمثل في الوصول إلى الهدف رقم 1000، ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يبلغ هذا الرقم من الأهداف الرسمية.
وكان رونالدو قد وصل إلى الهدف رقم 987 في مسيرته، عقب تسجيله أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء الماضي، ليصبح على بعد 13 هدفاً من الحاجز التاريخي، قبل أن تنتهي مواجهة الحزم دون أن يضيف هدفاً جديداً إلى رصيده.
ويواجه النجم البرتغالي تحدياً كبيراً في رحلته نحو الألف، خصوصاً مع اقتراب نهاية العام، إلا أن الرقم يبقى هدفاً معلناً يواصل العمل من أجله، في مرحلة متقدمة من مسيرته الكروية، بعدما تجاوز الأربعين من عمره.
الإعلام العالمي يحتفي بإنجاز النصر
وحظي الرقم التاريخي باهتمام وسائل إعلام رياضية عالمية، إذ سلطت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية الضوء على وصول النصر إلى 100 مباراة متتالية بالتسجيل، ووصفت استمرار السلسلة بأنه تمديد للرقم القياسي العالمي، فيما تناول موقع «غول» الإنجليزي الإنجاز بوصفه محطة تاريخية جديدة للفريق السعودي، مع إبراز رسالة رونالدو الاحتفالية.
كما ربطت تقارير إعلامية برازيلية، بينها «UOL»، بين الانتصار على الحزم والرقم القياسي، وأشارت إلى أن رونالدو بقي عند 987 هدفاً في مسيرته، بعدما اقترب من حاجز الألف دون أن ينجح في التسجيل خلال المباراة.
وبين رقم جماعي غير مسبوق بلغ 100 مباراة متتالية بهز الشباك، وحلم فردي يقترب من حاجز الألف هدف، يواصل النصر ورونالدو كتابة فصول جديدة في سجلات كرة القدم، في وقت يتطلع فيه الفريق إلى مواصلة انتصاراته وتوسيع رقمه القياسي خلال الجولات المقبلة.
هل أظهر الاتحاد هويته الفنية الحقيقية تحت قيادة الألماني فيسينغ؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5346802-%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%9F
هل أظهر الاتحاد هويته الفنية الحقيقية تحت قيادة الألماني فيسينغ؟
إلينيخينا يقود هجمة اتحادية ضد نيوم (تصوير: محمد المانع)
واصل الاتحاد استعادة توازنه الفني في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تجاوز ضيفه نيوم بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ13، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع.
وحمل هذا الانتصار الاتحادي عدداً من المؤشرات الإيجابية على الصعيد الفني، أبرزها الاستقرار على التشكيلة الأساسية، واستمرار تألق الحارس الصربي رايكوفيتش، إلى جانب نجاح تدخلات المدرب الألماني ينز فيسينغ خلال الشوط الثاني، التي أسهمت في تغيير ملامح الأداء الهجومي للفريق.
وللمباراة الثانية على التوالي، اعتمد فيسينغ على التشكيلة الأساسية ذاتها التي خاض بها مواجهة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة، التي انتهت بفوز الاتحاد بهدفين دون مقابل، قبل أن يكرر اختياراته الفنية أمام نيوم.
وركز المدرب فيسينغ على تعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، والوصول إلى قدر أكبر من الاستقرار الفني، خصوصاً في ظل تداخل الاستحقاقات المحلية والقارية وتقارب مواعيد المباريات.
ورغم أن الاتحاد لم يظهر بالصورة الفنية المأمولة خلال الشوط الأول أمام نيوم، فإن المحافظة على التشكيلة الأساسية من شأنها أن تسهم في تعزيز التفاهم بين اللاعبين، وترسيخ الهوية الفنية التي يسعى الجهاز الفني إلى ترسيخها خلال المرحلة المقبلة.
وواصل الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش تقديم مستوياته المميزة مع الاتحاد، محافظاً على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي، ومؤكداً أهميته في المنظومة الدفاعية للفريق.
وكان للحارس الصربي دور مؤثر في المحافظة على الانتصار أمام نيوم، بعدما تصدى لمحاولة خطرة في الوقت بدل الضائع، ليؤمّن لفريقه النقاط الثلاث.
ويمنح استمرار تألق رايكوفيتش الجهاز الفني مزيداً من الاطمئنان، خصوصاً في المواجهات التي تشهد تقارباً في المستوى، وتُحسم بفوارق تهديفية ضئيلة.
وظهر الاتحاد بصورة هجومية مختلفة في الشوط الثاني، بعدما أجرى فيسينغ ثلاثة تغييرات دفعة واحدة مع بداية الشوط، في خطوة عكست عدم رضاه عن الأداء الذي قدمه الفريق خلال النصف الأول من المواجهة.
ونجحت تدخلات المدرب الألماني في تنشيط الجانب الهجومي ورفع وتيرة الضغط على دفاعات نيوم، وكان أبرز ثمارها تسجيل المهاجم المغربي يوسف النصيري، الذي شارك بديلاً، هدف الانتصار برأسية جاءت إثر تمريرة مميزة من الجزائري حسام عوار، الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وأقر فيسينغ، خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة، بأن بعض اللاعبين لم ينجحوا في تنفيذ تعليماته المتعلقة بالضغط خلال الشوط الأول؛ الأمر الذي دفعه إلى إجراء التغييرات الثلاثة، معرباً عن رضاه عن ردة فعل لاعبيه في الشوط الثاني.
ولم يغفل المدرب الألماني تأثير العوامل المناخية على أداء فريقه؛ إذ أبدى سعادته باعتدال الأجواء وانخفاض درجات الحرارة، مشيراً إلى انعكاس ذلك إيجاباً على الجاهزية البدنية للاعبين.
وشدَّد فيسينغ خلال المؤتمر الصحافي على أهمية الجانب البدني في المنافسة على المراكز المتقدمة، وهو ما يتوافق مع فلسفته الفنية التي تعتمد على الضغط ورفع وتيرة اللعب.
وقد يشكِّل تحسن الأجواء المناخية خلال الفترة المقبلة عاملاً مساعداً للاتحاد في تنفيذ متطلبات مدربه الفنية، خصوصاً مع توالي المباريات محلياً وقارياً.
وبين ثبات التشكيلة الأساسية، وتألق رايكوفيتش، وفاعلية البدلاء، ونجاح التدخلات الفنية للمدرب، تبدو ملامح التحسُّن حاضرة في المشهد الاتحادي، وإن كان الفريق لا يزال بحاجة إلى المحافظة على مستواه طوال شوطي المباراة، وعدم الاكتفاء بردة الفعل في الشوط الثاني.
ويبقى التحدي الأكبر أمام فيسينغ هو البناء على هذه المؤشرات الإيجابية، وتحويلها إلى حالة من الاستقرار الفني واستمرارية الانتصارات، بما يعزز حظوظ الاتحاد في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.
فهل يكون الاتحاد قد بدأ بالفعل الوصول إلى الهوية الفنية التي ينشدها مدربه الألماني؟ أم أن المواجهات المقبلة ستكشف مدى قدرته على المحافظة على هذا التصاعد؟