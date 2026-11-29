أعلن واشنطن ويزاردز، صاحب المركز الـ11 في المنطقة الشرقية لـ«دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين»، السبت، إقالة مدربه براين كيفي.

وقال مايكل وينغر، رئيس «مونومنتال باسكتبول» المشرفة على النادي: «قرارات كهذه ليست سهلة مطلقاً، لكن حان الوقت لكي يمضي الفريق قدماً مع صوت جديد».

ويواجه ويزاردز صعوبات كبيرة هذا العام؛ فقد حقق 7 انتصارات فقط مقابل 13 هزيمة.

ويغادر كيفي، البالغ من العمر 50 عاماً وتولى تدريب الفريق منذ يونيو (حزيران) 2024، بعدما حقق 50 فوزاً مقابل 173 خسارة في المجمل. وسيخلفه المدرب الأسترالي آدم كيبورن.

وكانت التوقعات مرتفعة لفريق تعززت صفوفه بصانع الألعاب المشارك في مباراة «كل النجوم»، تراي يونغ، ولاعب الارتكاز القوي، أنتوني ديفيز؛ المتوج بلقب الدوري مع لوس أنجليس ليكرز عام 2020.

وجرى التعاقد مع هذين اللاعبين الخبيرين لدعم النواة الشابة للفريق التي تضم أفضل اختيار في «الدرافت» الصيف الماضي إي جاي ديبانتسا، إلى جانب الفرنسيين بلال كوليبالي وأليكس سار.

ورغم أن واشنطن يضع نصب عينيه بلوغ الأدوار الإقصائية، فإن المشروع لم ينجح حتى الآن في تحقيق الانسجام المطلوب، على الرغم من معدل تسجيل ديفيز البالغ 25.6 نقطة في المباراة الواحدة.

وقال وينغر: «كان براين جزءاً أساسياً من مؤسستنا، وساعد في وضع أسس تطوير اللاعبين في واشنطن».

وأضاف: «نحن ممتنون لبراين على الاحترافية التي أظهرها مع فريقنا والالتزام الذي أبداه تجاه لاعبينا وأفراد جهازَينا الفني والإداري».

وعمل كيبورن مساعداً لكيفي في واشنطن ويزاردز نحو 3 أعوام، بعدما أمضى عامين مع بروكلين نتس.

وقال وينغر: «مزيج خبرة آدم التدريبية، ومعرفته بالمنظمة، وخلفيته في تطوير اللاعبين، يجعله الشخص المثالي لتولي مهمة المدرب المؤقت».

وأضاف: «يحظى آدم بالدعم الكامل من منظمتنا، ونتطلع إلى رؤيته يقود الفريق خلال ما تبقى من الموسم».